Nhân lên niềm tin vào Ðảng

Xác định chi bộ cơ sở là "cầu nối" vững chắc giữa Ðảng với Nhân dân, thời gian qua, Ðảng uỷ Xã Trần Phán luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là chìa khoá đưa các chủ trương, nghị quyết của Ðảng đi vào cuộc sống.

Khẳng định tầm quan trọng này, đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND Xã Trần Phán, cho biết: Ban Thường vụ Ðảng uỷ xã phân công các đồng chí uỷ viên trực tiếp xuống dự, chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc; đồng thời đánh giá sát sao chất lượng buổi sinh hoạt và theo dõi chặt chẽ việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên sau khi triển khai. Qua đó, kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, "sinh hoạt cho có". Trong mỗi kỳ sinh hoạt, các chủ trương, nghị quyết tháng tới đều được đưa ra thảo luận dân chủ, đi đến thống nhất cao và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên.

Những cách làm cụ thể tại Xã Trần Phán nói riêng, tỉnh Cà Mau nói chung khẳng định tính đúng đắn của bài học “dựa vào dân để xây dựng Ðảng”. Hiệu quả ấy trước hết phụ thuộc vào vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ. Chính những “đầu tàu” bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh từ gốc đã ngăn chặn hiệu quả nguy cơ hình thành các “điểm nóng”.

Là một người con của đồng bào dân tộc thiểu số, với vai trò Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ấp 9, xã Khánh Lâm, đồng chí Danh Ngọc Bích luôn năng nổ và hết lòng vì sự phát triển của quê hương. Cùng với tập thể chi uỷ, chị linh hoạt lồng ghép các chính sách hỗ trợ vốn vay, chuyển đổi nghề nghiệp và xây dựng nhà đại đoàn kết. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, ấp có 4/9 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, niềm tin của bà con đối với sự lãnh đạo của Ðảng ngày càng được củng cố vững chắc.

Đồng chí Danh Ngọc Bích (bìa trái) năng nổ và hết lòng vì sự phát triển của quê hương.

Ðồng chí Danh Ngọc Bích chia sẻ: "Tôi luôn coi trọng việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số nỗ lực phát triển kinh tế để có điều kiện chăm lo tốt hơn việc học hành của con em. Ðồng thời, tạo môi trường cho thế hệ trẻ phấn đấu, rèn luyện sau này đứng vào hàng ngũ của Ðảng, trở thành lực lượng nòng cốt tại địa bàn dân cư".

Xây dựng Ðảng phải gắn với đời sống Nhân dân

Khi các chủ trương, nghị quyết của Ðảng được cụ thể hoá bằng hiệu quả chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và khơi dậy được sự đồng thuận, thì đó cũng là lúc tổ chức đảng ở cơ sở bám rễ sâu chắc nhất vào lòng dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xã Ðất Mới là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành khám sức khoẻ cho 100% người dân, góp phần đưa tỉnh Cà Mau trở thành 1 trong 2 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ bao phủ khám sức khoẻ định kỳ với hơn 99% người dân được thăm khám. Bên cạnh đó, xã hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện sớm trước thời hạn của năm 2026. Song song với an sinh xã hội, kinh tế nông nghiệp từng bước chuyển đổi theo hướng hiệu quả hơn, với các mô hình tiêu biểu như: nuôi tôm, nuôi cua nước tĩnh; nuôi sò huyết 3 giai đoạn...

Việc tăng cường đối thoại, dựa vào dân để xây dựng Ðảng được triển khai linh hoạt, hiệu quả tại các địa phương. Ðiển hình như trong thực hiện Nghị quyết số 16 về xây dựng giao thông nông thôn, xã Ðất Mới phát huy tốt vai trò đối thoại với Nhân dân. Mới đây, địa phương vận động làm lộ Kênh Bảy Thạnh và khởi công lộ Kênh Ðào trong cùng ngày. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trên tinh thần dân chủ, cởi mở, bà con đã sẵn sàng hiến đất, đóng góp ngày công để sớm hoàn thành các tuyến đường.

Chi bộ ấp Cây Thơ (xã Ðất Mới) cùng người dân địa phương chăm sóc hàng rào cây xanh, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu tại khu dân cư tự quản.

Tại Cà Mau, tinh thần “xây dựng Ðảng gắn liền với đời sống thực tiễn của Nhân dân” còn được thể hiện rõ nét qua việc triển khai các mô hình cải cách hành chính hướng về cơ sở. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động đến tận nơi để hỗ trợ, giải quyết công việc cho người dân, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với Nhân dân, từng bước khắc hoạ hình ảnh chính quyền thân thiện, trách nhiệm và vì dân.

Tinh thần “xây dựng Đảng gắn liền với đời sống thực tiễn của Nhân dân” được thể hiện rõ nét qua việc triển khai các mô hình cải cách hành chính. (Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Hồ Thị Kỷ trao “Thư chúc mừng” và hoa tươi cho các trường hợp đăng ký kết hôn).

Từ những việc làm thiết thực nơi cơ sở, bài học “dựa vào dân để xây dựng Ðảng” ở Cà Mau đã bám rễ sâu chắc vào thực tiễn đời sống. Khi niềm tin của người dân được bồi đắp qua từng hành động cụ thể của đội ngũ cán bộ, đó cũng là lúc sức mạnh tổng hợp của toàn Ðảng bộ được nhân lên, tạo thế và lực mới cho sự phát triển toàn diện của quê hương Cà Mau.