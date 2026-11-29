Từng là địa bàn còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những tập tục cưới hỏi không phù hợp, xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng) đã kiên trì triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức của người dân. Trong đó, sự đồng hành của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín đóng vai trò quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4 chia sẻ với phóng viên (bên trái).

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, chia sẻ về cách làm của địa phương trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng nếp sống văn minh, từng bước loại bỏ những tập tục lạc hậu.

Nâng cao vai trò người có uy tín trong cộng đồng

PV: Thưa ông, xuất phát từ đặc thù dân cư, tôn giáo trên địa bàn, xã Đam Rông 4 đã phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo như thế nào trong vận động người dân thay đổi nhận thức?

Ông Nguyễn Văn Quang: Đam Rông 4 là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người M’nông và Cơ Ho. Phần lớn người dân theo tôn giáo, trong đó chủ yếu là Công giáo và Tin lành.

Thực tiễn triển khai các nhiệm vụ tại địa phương cho thấy, nếu chính quyền thực hiện mà thiếu sự phối hợp của các tổ chức tôn giáo thì nhiều công việc gặp khó khăn. Từ thực tế đó, địa phương chú trọng tuyên truyền, thuyết phục, tạo sự đồng thuận với các chức sắc tôn giáo khi triển khai những chủ trương liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Chính quyền thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để các chức sắc hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của từng chủ trương, nhất là những nội dung mang lại lợi ích cho người dân và cộng đồng.

Cùng với đó, địa phương quan tâm thăm hỏi, động viên các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ, Tết; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động, sửa chữa cơ sở thờ tự theo quy định pháp luật.

Khi có sự tin tưởng, đồng thuận, việc phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của địa phương cũng thuận lợi hơn.

PV: Bên cạnh các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò như thế nào trong việc vận động xóa bỏ những tập tục không còn phù hợp, thưa ông?

Già làng Da Cát Tư là người có uy tín ở địa bàn xã Đam Rôn 4

Ông Nguyễn Văn Quang: Trước khi sáp nhập các thôn, địa phương có 16 thôn với 16 người có uy tín được công nhận. Hiện nay, xã còn 8 thôn nhưng vẫn duy trì 16 người có uy tín và sẽ tiếp tục rà soát trong thời gian tới.

Đây là những người được cộng đồng suy tôn, có tiếng nói và được người dân tin tưởng. Trong công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức, nếp sống, địa phương dựa rất nhiều vào lực lượng này.

Bên cạnh sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên tại các thôn, người có uy tín tích cực vận động từ gia đình, dòng họ đến cộng đồng dân cư.

Đồng bào dân tộc thiểu số có tính cộng đồng, dòng họ rất cao. Vì vậy, muốn thay đổi nhận thức của mỗi cá nhân thì cần phát huy vai trò của cộng đồng.

Đối với những tập tục đã tồn tại qua nhiều thế hệ, việc vận động không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Chính quyền phải kiên trì, đồng thời phát huy tiếng nói của những người được cộng đồng tin tưởng để người dân từng bước nhận thức và tự giác thay đổi.

Tạo sự đồng thuận trước khi triển khai rộng rãi

PV: Địa phương có cách làm cụ thể nào để người có uy tín, chức sắc tôn giáo phát huy hiệu quả vai trò của mình trong cộng đồng?

Ông Nguyễn Văn Quang: Hằng năm, xã đều tổ chức gặp gỡ người có uy tín, chức sắc tôn giáo từ một đến hai lần để trao đổi về những chủ trương, nhiệm vụ phát triển địa phương.

Đối với những chủ trương lớn của Đảng ủy, chính quyền tổ chức trao đổi để các chức sắc, người có uy tín nắm bắt nội dung, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai rộng rãi.

Sau đó, thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, họ tiếp tục phổ biến, vận động người dân cùng thực hiện.

Khi triển khai tại các thôn, địa phương cũng mời người có uy tín tham gia họp bàn. Sự đồng thuận của họ có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo niềm tin cho người dân.

Xã còn phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh tổ chức những đợt tham quan, học tập kinh nghiệm; tạo điều kiện để người có uy tín tham gia các lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động.

Đây là cơ hội để người có uy tín tiếp cận thêm kiến thức, kinh nghiệm, phục vụ công tác vận động tại địa bàn dân cư.

PV: Để tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, địa phương xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Quang: Thay đổi phong tục, tập quán, nếp sống là công việc khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì. Tuy nhiên, những việc mang lại lợi ích cho người dân, cho địa phương thì chính quyền phải tích cực thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4.

Xã tiếp tục cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phối hợp với các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua những buổi sinh hoạt cộng đồng.

Đồng thời, xã Đam Rông 4 tiếp tục phát huy tính tự quản của người dân, để cộng đồng chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, từng bước loại bỏ những tập tục không còn phù hợp.

Chính quyền thực hiện vai trò định hướng, tạo điều kiện để cộng đồng phát huy tính chủ động. Muốn thay đổi nếp sống thì trước hết phải thay đổi từ nhận thức của người dân.

Trong quá trình đó, sự đồng hành của chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!