Đưa văn hóa Việt đến gần độc giả quốc tế qua những trang sách

Với hơn 7.000 đơn vị triển lãm đến từ hơn 100 quốc gia, Hội chợ Sách Quốc tế Frankfurt là một trong những sự kiện giao thương bản quyền và xuất bản lớn trên thế giới. Đây là cơ hội để các đơn vị xuất bản Việt Nam tăng cường kết nối với đối tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đưa tác phẩm trong nước đến gần hơn với độc giả toàn cầu.

Tại hội chợ, Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ VHTT&DL) phối hợp với các cơ quan văn hóa của Hà Nội, TP.HCM cùng các nhà xuất bản tổ chức Gian hàng Sách Việt Nam, giới thiệu thành tựu của ngành xuất bản, đồng thời quảng bá tri thức, văn hóa và hình ảnh đất nước.

Đại biểu cắt băng khai mạc "Gian hàng Sách Việt Nam" tại Hội chợ Sách Quốc tế Frankfurt 2026. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc gian hàng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Hoàng Hải Long nhấn mạnh, sự hiện diện của ngành xuất bản Việt Nam tại Frankfurt là bước đi chủ động, có tính hệ thống trong chiến lược đối ngoại văn hóa. Tiếp nối các hoạt động xúc tiến xuất bản tại Havana, Bắc Kinh và nhiều địa điểm khác, việc tham gia hội chợ năm nay thể hiện nỗ lực đưa tri thức, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thúc đẩy bản quyền, quảng bá văn hóa Việt

Một trong những mục tiêu trọng tâm của đoàn Việt Nam là tăng cường kết nối trực tiếp giữa các nhà xuất bản trong nước với đối tác quốc tế, thúc đẩy hoạt động mua bán bản quyền hai chiều. Qua đó, các đơn vị có thêm cơ hội mở rộng thị trường, đưa tác phẩm Việt Nam ra nước ngoài và tiếp cận những nguồn nội dung có giá trị từ quốc tế.

Không gian Gian hàng Sách Việt Nam cũng cho thấy sự phối hợp giữa hai trung tâm xuất bản lớn là Hà Nội và TP.HCM. Nếu Hà Nội giới thiệu các ấn phẩm về di sản, lịch sử và văn hóa, TP.HCM mang đến những mô hình Đường sách sáng tạo cùng các bước tiến trong chuyển đổi số ngành xuất bản.

Danh mục trưng bày đa dạng, từ công trình nghiên cứu lịch sử, văn hóa, sách đạt Giải thưởng Sách Quốc gia đến văn học đương đại, sách thiếu nhi và sản phẩm xuất bản số, góp phần phản ánh diện mạo ngành xuất bản Việt Nam, kết nối các giá trị truyền thống với xu hướng phát triển mới.

Theo ông Hoàng Hải Long, mỗi cuốn sách tại gian hàng không chỉ là một sản phẩm xuất bản mà còn là một “sứ giả văn hóa”, truyền tải hình ảnh Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc tế.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, đoàn công tác Việt Nam đã làm việc với Ban tổ chức Hội chợ Sách Frankfurt và Diễn đàn Xuất bản châu Á, tham vấn lộ trình đưa Việt Nam trở thành Quốc gia Khách mời Danh dự (Guest of Honour) từ nay đến năm 2030. Đây là định hướng nhằm mở rộng cơ hội giới thiệu sách, tác giả và văn hóa Việt Nam tại các diễn đàn xuất bản quốc tế.

Tiếp cận xu hướng xuất bản số, mở rộng hợp tác

Cùng với giao thương bản quyền và quảng bá văn hóa, học hỏi kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số, phát triển nội dung đa phương tiện và quản trị xuất bản cũng là nội dung được đoàn Việt Nam chú trọng.

Trong bối cảnh công nghệ đang làm thay đổi phương thức sản xuất, phân phối và tiếp cận sách, việc trao đổi với các đối tác tại Frankfurt tạo điều kiện để các đơn vị trong nước cập nhật xu hướng, nghiên cứu những mô hình phù hợp với thực tiễn, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đoàn xuất bản Việt Nam làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình tại Đức, đoàn Việt Nam làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, trao đổi về việc thúc đẩy thành lập “Tủ sách Việt Nam” phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tăng cường nhập khẩu bản quyền sách khoa học - công nghệ từ Đức và xuất bản sách văn học, lịch sử Việt Nam sang châu Âu.

Tại Cộng hòa Séc, đoàn tiếp tục làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt - Séc, khảo sát nhu cầu đọc của cộng đồng người Việt. Những hoạt động này hướng tới tăng cường kết nối kiều bào với sách tiếng Việt, đồng thời tìm kiếm cơ hội đưa các ấn phẩm trong nước đến với độc giả tại châu Âu.

Với 3 trọng tâm là thúc đẩy giao thương bản quyền, quảng bá bản sắc văn hóa và tiếp cận kinh nghiệm chuyển đổi số, sự tham gia của Việt Nam tại Hội chợ Sách Quốc tế Frankfurt 2026 không chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu ấn phẩm mà còn hướng tới xây dựng các mối quan hệ hợp tác dài hạn. Qua đó, ngành xuất bản Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động và từng bước tăng cường sự hiện diện trên bản đồ xuất bản quốc tế.