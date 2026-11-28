Đằng sau mỗi sản phẩm là tình yêu của những người trẻ dành cho quê hương, cùng mong muốn làm mới cách tiếp cận các giá trị truyền thống, để di sản tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

Thành viên của xưởng thủ công Punart Studio giới thiệu sản phẩm đồ chơi nghệ thuật. Ảnh: Kim Dung

Kể câu chuyện Việt Nam bằng đồ chơi nghệ thuật

Với các thành viên của xưởng thủ công Punart Studio, đồ chơi nghệ thuật không đơn thuần là vật phẩm để sưu tầm hay trang trí. Mỗi nhân vật còn có thể mang theo một câu chuyện, một lát cắt văn hóa và những thông điệp riêng.

Chính vì cùng chung ý tưởng sáng tạo những sản phẩm đồ chơi nghệ thuật mang dấu ấn văn hóa Việt Nam, tháng 5-2025, Dương Đình Hiếu, Nguyễn Dũng và Trần Long Phụng đã thành lập Punart Studio để quảng bá hình ảnh của Việt Nam.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, Dương Đình Hiếu cho biết, trước đây, qua những chuyến du lịch và tham quan các triển lãm đồ chơi nghệ thuật ở nước ngoài, nhóm nhận thấy nhiều quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản đã sử dụng đồ chơi, linh vật như một cách kể chuyện văn hóa gần gũi, sinh động. Từ những trải nghiệm ấy, các thành viên Punart mong muốn thử sức với câu chuyện Việt Nam.

Đến nay, Punart Studio đã sáng tạo hơn 30 nhân vật lấy cảm hứng từ đời sống, con người và bản sắc của đất nước. Nhóm ưu tiên sự kết hợp giữa những yếu tố truyền thống và hiện đại để tạo nên diện mạo trẻ trung cho nhân vật, đồng thời gửi gắm thông điệp về khả năng dung hòa giữa bản sắc văn hóa và nhịp sống đương đại.

“Trong những nhân vật đồ chơi được sản xuất, nhân vật có tên Nam lấy cảm hứng từ hình ảnh anh bộ đội Việt Nam; hay hình tượng cô gái Lô Lô mang nét văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc đang là những sản phẩm được công chúng đón nhận nhiều nhất”, Dương Đình Hiếu cho biết.

Tuy nhiên, hành trình đưa ý tưởng thành sản phẩm cũng không hoàn toàn thuận lợi. Theo Dương Đình Hiếu, đồ chơi nghệ thuật vẫn là lĩnh vực mới mẻ ở Việt Nam. Công nghệ in 3D chưa phổ biến rộng rãi, nhiều công đoạn sản xuất, sơn và hoàn thiện vẫn phải thực hiện thủ công. Điều này khiến quá trình chế tác tốn thời gian, công sức và chi phí, kéo theo giá thành sản phẩm cao. Trong khi đó, các sản phẩm đồ chơi nhập khẩu có lợi thế về giá cả. Đây cũng là thách thức không nhỏ đối với một xưởng sáng tạo còn non trẻ.

Dẫu vậy, Punart Studio có lợi thế là chủ động sản xuất ở quy mô nhỏ, linh hoạt thử nghiệm mẫu mã và điều chỉnh theo phản hồi của thị trường. Hướng khai thác chất liệu văn hóa Việt còn giúp sản phẩm tạo sức hấp dẫn riêng, khác biệt với đồ chơi nghệ thuật nước ngoài.

Với các thành viên của Punart Studio, một nhân vật lấy cảm hứng từ văn hóa không nhất thiết phải tái hiện nguyên mẫu hoặc gắn với những hình ảnh quen thuộc. Điều quan trọng là giữ được những giá trị truyền thống và thổi vào đó tinh thần sáng tạo đương đại. Thông qua hình dáng, màu sắc và tính cách nhân vật, những yếu tố văn hóa vốn có thể xa lạ với một bộ phận giới trẻ được chuyển tải thành những hình ảnh sinh động, gần gũi và dễ ghi nhớ.

Món quà dành cho các làng nghề truyền thống

Từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tham gia triển lãm “Lưu dấu thủ mộc” trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Punart Studio mong muốn góp một ý tưởng có thể đưa hình ảnh làng nghề đến gần công chúng hơn. Bởi vậy, nhóm đã bắt tay thiết kế 10 linh vật lấy cảm hứng từ hình ảnh các nghệ nhân và giá trị văn hóa đặc trưng của làng nghề truyền thống tại Hà Nội.

Thay vì tái hiện nguyên mẫu một nhân vật có sẵn, nhóm tìm hiểu thông tin về từng làng nghề, chú ý đến những nét văn hóa riêng và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Các linh vật được thể hiện bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, trẻ trung, với mong muốn tạo cảm giác thân thiện và dễ tiếp cận đối với nhiều nhóm công chúng.

Từ khi hình thành ý tưởng đến lúc hoàn thiện thiết kế, in ấn và tạo ra sản phẩm hữu hình, nhóm chỉ có khoảng một tháng. Quỹ thời gian khá eo hẹp, đòi hỏi các thành viên phải phối hợp chặt chẽ. Đây cũng là dịp để nhóm vận dụng kinh nghiệm sáng tạo đồ chơi nghệ thuật vào một đề tài gắn trực tiếp với di sản và đời sống văn hóa.

Điều đáng chú ý là nhóm không xem việc sử dụng chất liệu và công nghệ hiện đại là sự đối lập với những giá trị truyền thống. Ngược lại, thiết kế và công nghệ in 3D được xem như phương tiện để kể lại câu chuyện văn hóa bằng một ngôn ngữ mới.

Dương Đình Hiếu chia sẻ: “Nhóm xem các linh vật như một món quà dành tặng các làng nghề Hà Nội. Đó không phải món quà mang giá trị vật chất lớn mà là sự ghi nhận cùng tình cảm của những người trẻ đối với những nghệ nhân đã và đang gìn giữ tinh hoa thủ công truyền thống. Món quà ấy cũng thể hiện mong muốn đưa hình ảnh làng nghề vượt ra khỏi phạm vi những không gian sản xuất quen thuộc, xuất hiện trong đời sống văn hóa đương đại thông qua những sản phẩm thiết kế, đồ chơi nghệ thuật và hoạt động sáng tạo”.

Tại lễ hội, khu vực trưng bày các linh vật làng nghề của Punart Studio thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Từ trẻ nhỏ, thanh niên đến người trung niên đều dành sự chú ý cho những nhân vật có hình dáng gần gũi, sinh động. Sự đón nhận ấy cho thấy những câu chuyện về nghề truyền thống có thể đến với công chúng thông qua cách thể hiện mới mẻ, gần gũi và giàu tính tương tác.

Hướng đi này cũng gợi mở nhiều khả năng cho sự kết hợp giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp sáng tạo và các chủ thể văn hóa địa phương. Khi các nguồn lực đa ngành gặp nhau, di sản sẽ có thêm cơ hội bước vào đời sống hiện đại bằng những hình thức phong phú hơn