Đưa văn hóa truyền thống đến gần người trẻ

Nghệ nhân Đào Thị Khanh (giữa) hướng dẫn các em thiếu nhi học hát ca trù

Những giá trị văn hóa Việt vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày, từ trò chơi dân gian, cách thưởng thức ẩm thực đến các loại hình nghệ thuật được truyền lại qua nhiều thế hệ. Để những giá trị này gần gũi hơn với người trẻ, cần có những cách tiếp cận mới, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm.

Không gian diễn ra chương trình "Giao Vị Phách Nhịp"

Từ ý tưởng đó, nhóm sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện dự án Giao Vị Phách Nhịp, với sự kiện chính diễn ra ngày 8/11 tại Sắn Cafe (214 Nguyễn Xiển, Hà Nội). Chương trình kết hợp hoạt động nặn tò he, thưởng trà bánh truyền thống và tìm hiểu nghệ thuật ca trù.

Thông qua hoạt động nặn tò he, các bạn trẻ có thể tìm hiểu thêm về nghề thủ công dân gian và sự khéo léo của nghệ nhân. Trong khi đó, việc giới thiệu trà bánh truyền thống giúp công chúng hiểu hơn về thói quen sinh hoạt và cách thưởng thức ẩm thực của người Việt.

Chương trình còn có buổi giao lưu với ca nương Đào Thị Khanh, người gắn bó với việc gìn giữ và truyền dạy nghệ thuật ca trù Kinh Bắc. Từ năm 2023, bà đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm CLB Ca trù thiếu nhi Thượng Thôn. CLB duy trì sinh hoạt hằng tuần, tạo điều kiện để các em nhỏ học và thực hành những làn điệu ca trù. Qua câu chuyện của bà, người tham dự có dịp hiểu thêm về loại hình nghệ thuật này và việc truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Bằng cách kết hợp các hoạt động trải nghiệm với giao lưu cùng người thực hành văn hóa, Giao Vị Phách Nhịp hướng đến việc đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với người trẻ.

Bên cạnh sự kiện trực tiếp, ấn phẩm Giao Vị Phách Nhịp do nhóm sinh viên thực hiện cũng mở đăng ký dành cho những người quan tâm đến văn hóa truyền thống.