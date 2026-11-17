Khi Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại cơ sở, đó là dịp để người dân ôn lại truyền thống hào hùng, là không gian để các thế hệ cùng tôn vinh những giá trị di sản phi vật thể và vật thể của dân tộc, từ làn điệu dân ca, nghi lễ truyền thống cho đến ẩm thực và nghệ thuật thủ công. Sức mạnh của văn hóa lúc này được lan tỏa tự nhiên, chân thực và sâu sắc nhất từ những sinh hoạt cộng đồng tại mỗi khu dân cư, thôn bản.

Ngày hội không chỉ là không gian của niềm vui, mà còn là diễn đàn để mỗi cộng đồng nhìn nhận lại trách nhiệm trong việc bảo tồn các giá trị truyền thống, bài trừ những hủ tục lạc hậu, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Khi người dân cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian hay bữa cơm đại đoàn kết, khoảng cách giữa các thế hệ, giữa các tầng lớp nhân dân được xóa nhòa. Văn hóa đã trở thành chất keo kết dính, hóa giải mọi khác biệt, củng cố vững chắc niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành một dấu mốc thường niên, có sức sống lâu dài và tiến tới trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia. Trước hết, cần phát huy vai trò tự chủ của cộng đồng, nơi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà phải là chủ thể trực tiếp kiến tạo nên linh hồn của ngày hội. Song hành với đó, văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy kinh tế; mỗi không gian lễ hội cần mở ra cơ hội quảng bá tinh hoa làng nghề, kích cầu du lịch cộng đồng, để di sản thực sự nuôi sống được người giữ di sản. Và trong kỷ nguyên số, sức sống của ngày hội không thể chỉ bó hẹp sau lũy tre làng hay trong từng khu phố, mà phải được khuếch đại mạnh mẽ trên không gian mạng. Những câu chuyện nhân văn, những lát cắt văn hóa bản địa sống động từ cơ sở chính là chìa khóa chạm tới trái tim thế hệ trẻ, đánh thức niềm tự hào dân tộc một cách tự nhiên và bền bỉ nhất.

Việc gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ tạo niềm vui, tự hào của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, mà còn là bước đi vững chắc để định hình nên một thương hiệu văn hóa quốc gia giàu bản sắc. Khi mỗi người dân thực sự làm chủ di sản của quê hương mình, khi mỗi khu dân cư đều là một “pháo đài” văn hóa thắm đượm nghĩa tình, đó cũng là nguồn lực nội sinh của dân tộc, tạo thành bệ phóng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Phương Đông