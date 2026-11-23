Tối 22/11, tại Quảng trường Đinh Lễ, phường Lào Cai tổ chức chương trình công diễn Hội thi văn nghệ quần chúng năm 2026 với chủ đề “Tự hào tổ dân phố tôi – Khát vọng phường Lào Cai phát triển”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Các đại biểu tham dự (Ảnh: Kim Hoàn).

12 tiết mục tiêu biểu được lựa chọn từ Hội thi đã tạo nên bức tranh văn nghệ đa sắc màu với các loại hình đơn ca, tam ca, hát múa và múa tập thể. Mỗi tiết mục mang một cách thể hiện riêng, nhưng cùng hướng đến những chủ đề gần gũi, giàu ý nghĩa: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng và niềm tự hào về nơi mình sinh sống.

Các tiểt mục văn nghệ đặc sắc (Ảnh: Kim Hoàn).

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tổ dân phố 14; giải Nhì cho tổ dân phố 18 và tổ dân phố 2; giải Ba cho các tổ dân phố 1, 4, 34 và 33. Các đơn vị còn lại được trao giải Khuyến khích. Ngoài ra, 5 giải chuyên đề được trao để ghi nhận những nét nổi bật về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, sự tích cực hưởng ứng và bản sắc văn hóa của các tổ dân phố.

Chương trình thu hút đông đảo nhân dân tham dự (Ảnh: Kim Hoàn).

Điểm đáng chú ý của Hội thi không chỉ nằm ở nội dung hay hình thức biểu diễn mà còn ở sự tham gia, hưởng ứng của các tổ dân phố. Từ khâu lựa chọn tiết mục đến tập luyện, dàn dựng, các hoạt động văn nghệ đã tạo cơ hội để người dân cùng tham gia, phát huy năng khiếu, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với đời sống văn hóa cộng đồng. Qua đó, những hoạt động tưởng chừng giản dị trở thành sợi dây gắn kết các thành viên trong khu dân cư.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi (ảnh: Kim Hoàn).

Từ sân khấu công diễn, phong trào văn nghệ quần chúng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống cơ sở. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh.

Khi người dân trở thành chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, đời sống tinh thần ở mỗi khu dân cư có thêm sức sống, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của phường Lào Cai.