Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày 24/11, theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc mà còn khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Năm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hình thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18 đến 24/11. Sự kết nối này nhằm phát huy mối quan hệ giữa văn hóa và đại đoàn kết: Văn hóa bồi đắp tình cảm, trách nhiệm cộng đồng; khối đại đoàn kết tạo sức mạnh để gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến đầu tháng 11 cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Cả 34 tỉnh, thành phố đều đã ban hành kế hoạch triển khai, với nhiều sự kiện được tổ chức tại không gian công cộng, di tích lịch sử, thiết chế văn hóa và khu vực sinh hoạt cộng đồng.

Nhiều hoạt động hấp dẫn nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Sôi động với chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tại Hà Nội, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận. Các chương trình được tổ chức với nhiều hình thức từ biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản đến trưng bày, triển lãm và trải nghiệm văn hóa. Không gian ngày hội cũng được mở rộng thông qua các hoạt động giới thiệu làng nghề, phố nghề và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu di sản.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức qua đó khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước.

Đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đề cao trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy di sản và các giá trị sáng tạo văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, thụ hưởng và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng.

"Đối với Hà Nội, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Thành phố hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa”, ông Tài nói.

Nói thêm về giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam, theo ông cần được tiếp nối trong đời sống hằng ngày từ ý thức trân trọng di sản, xây dựng nếp sống văn minh đến sự gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân tham gia diễu hành, trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm mở màn cho Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Ông Tài cho hay không gian ngày hội được mở rộng từ khu vực trung tâm Thành phố đến các địa phương, kết nối các sân khấu biểu diễn, không gian triển lãm, di tích lịch sử - văn hóa, thiết chế văn hóa và địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

Thông qua các hoạt động biểu diễn, trưng bày, trải nghiệm nghề truyền thống, giới thiệu sản phẩm làng nghề và giao lưu văn hóa, các giá trị di sản được giới thiệu theo nhiều cách tiếp cận gần gũi, góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống người dân.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 3.500-4.000 người tham gia, gồm đại biểu các cơ quan Trung ương, Thành phố, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và nhân dân.

Không chỉ tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, các hoạt động hưởng ứng còn được triển khai tại nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Tại các thiết chế văn hóa - thể thao, di tích và không gian sinh hoạt cộng đồng, người dân có cơ hội tham gia các chương trình văn nghệ, thể thao quần chúng, trò chơi dân gian, giao lưu câu lạc bộ, tìm hiểu di sản, làng nghề và ẩm thực địa phương.

Qua đó, không khí ngày hội được lan tỏa từ khu vực trung tâm đến các khu dân cư, khuyến khích cộng đồng cùng tham gia gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa.

Văn hóa phải được chuyển hóa thành hành vi trong đời sống

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng, Ngày Văn hóa Việt Nam còn đặt ra yêu cầu đưa các giá trị văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống, trở thành nguồn lực thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng và đất nước

Từ góc độ phát triển văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội cho rằng, nhận thức về vai trò của văn hóa đang có sự chuyển dịch quan trọng. Thay vì chủ yếu nhìn nhận văn hóa như một lĩnh vực cần bảo tồn, chăm lo và đầu tư, văn hóa ngày càng được xác định là nguồn lực trực tiếp kiến tạo chất lượng phát triển.

Theo ông, một quốc gia có thể đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng để phát triển bền vững cần có nền tảng giá trị, con người, niềm tin xã hội, bản sắc và năng lực sáng tạo. Đây đều là những yếu tố gắn chặt với văn hóa.

Từ cách tiếp cận đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đồng tình với định hướng tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam theo hướng trở thành ngày hội của toàn dân, giảm tính hành chính và tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực chất trong cộng đồng.

Ông Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: quochoi.vn).

Ông cho rằng, ngày 24/11 không nên chỉ dừng lại ở những lễ kỷ niệm trong hội trường mà cần đưa văn hóa đến gần hơn với người dân thông qua trường học, bảo tàng, thư viện, di tích, phố đi bộ, công viên, khu dân cư, doanh nghiệp và cả không gian số.

Khi trẻ em được đến bảo tàng, người trẻ tham gia hoạt động sáng tạo, gia đình cùng đọc sách, cộng đồng chung tay chăm sóc di tích, người dân thưởng thức nghệ thuật, gìn giữ không gian công cộng và lan tỏa cách ứng xử văn minh trên mạng, văn hóa sẽ không còn là một khái niệm trừu tượng mà được chuyển hóa thành những hành động cụ thể.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, thước đo ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không nằm ở số lượng sự kiện được tổ chức, mà ở những thay đổi thực chất sau ngày hội: Người dân hiểu thêm điều gì về văn hóa, tham gia thêm hoạt động nào, thay đổi hành vi ra sao và gắn bó với cộng đồng, bản sắc dân tộc như thế nào.

"Một ngày văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi giá trị của nó tiếp tục sống trong 364 ngày còn lại của năm", ông nhấn mạnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng kỳ vọng ngày 24/11 sẽ từng bước hình thành một không gian văn hóa chung của quốc gia, đồng thời tôn trọng sự đa dạng của từng vùng miền và cộng đồng.

Trong đó, mỗi địa phương có thể kể câu chuyện riêng thông qua di sản, nghệ thuật, ẩm thực, sản phẩm sáng tạo, không gian đô thị và những nhân vật văn hóa; mỗi trường học, bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích trở thành một điểm hẹn văn hóa mở.

Với doanh nghiệp, trách nhiệm văn hóa có thể được thể hiện qua môi trường làm việc, sản phẩm và cách ứng xử với cộng đồng. Còn mỗi công dân có thể bắt đầu từ một hành động cụ thể để thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Bởi suy cho cùng, sức mạnh của văn hóa không chỉ được tạo nên từ những chủ trương hay khẩu hiệu lớn, mà được bồi đắp từ hàng triệu hành động nhỏ trong đời sống thường nhật.