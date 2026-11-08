Đưa văn hóa kinh doanh trở thành động lực phát triển doanh nghiệp

Tham dự chương trình có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia và khách mời quốc tế. Diễn đàn có chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, sau 10 năm triển khai cuộc vận động, nhiều nền tảng xây dựng văn hóa kinh doanh đã được hình thành, từ xây dựng Bộ tiêu chí, công bố Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam đến hình thành cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn. Theo ông Hồ Anh Tuấn, văn hóa cần được thể hiện trong từng quyết định quản trị, cách ứng xử với người lao động, khách hàng và trách nhiệm đối với xã hội; khi được thực hành nhất quán, những giá trị ấy sẽ tạo dựng niềm tin, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận những kết quả đạt được trong 10 năm triển khai Cuộc vận động. Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong tạo dựng niềm tin, uy tín và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp gắn xây dựng văn hóa kinh doanh với hệ giá trị quốc gia, đưa văn hóa trở thành nền tảng quản trị và nguồn lực phát triển bền vững.

Điểm nhấn của diễn đàn là công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 theo cấu trúc 9-4-2, gồm 9 cấu phần nền tảng và công cụ thực thi, 4 chương trình hành động và 2 đề án định hướng phát triển. Khung hành động tập trung xây dựng hệ giá trị, công cụ đo lường, đánh giá văn hóa kinh doanh; thúc đẩy thực hành văn hóa trong doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái và kết nối doanh nhân Việt Nam toàn cầu, hướng tới chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế.

Quang cảnh diễn đàn.

Cũng tại diễn đàn, Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động ra mắt với 28 đơn vị, gồm 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị ngoài nước. Chương trình còn có tọa đàm “Đưa Khung hành động 9-4-2 vào thực tiễn - Giải pháp và hành động” và hoạt động tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026.