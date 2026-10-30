Đưa văn hóa Hàn Quốc đến với khán giả châu Âu

Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Ảnh minh họa: AI

Từ phát triển nền tảng phát trực tuyến phim truyền hình Hàn Quốc tại châu Âu đến xây dựng thương hiệu sản phẩm lấy cảm hứng từ chữ viết Hangeul, nhiều doanh nhân nước ngoài đang tìm cách đưa các giá trị văn hóa Hàn Quốc tiếp cận thị trường quốc tế.

Ngày càng nhiều người nước ngoài không chỉ quan tâm, tiêu thụ các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc mà còn biến niềm yêu thích này thành cơ hội kinh doanh.

Tuy nhiên, quá trình khởi nghiệp tại một quốc gia khác cũng đặt ra không ít thách thức, từ thủ tục hành chính, hệ thống đăng ký trực tuyến đến sự khác biệt về văn hóa kinh doanh.

Hai doanh nhân người Pháp Christophe Diez và Jeanne Dubresson đang nỗ lực kết nối các nhà sản xuất nội dung Hàn Quốc với khán giả quốc tế thông qua ứng dụng phát trực tuyến Kyool.

Ông Diez bắt đầu quan tâm đến Hàn Quốc từ năm 2015, sau khi tình cờ xem một bộ phim hài tình cảm của nước này trong quá trình tìm kiếm ý tưởng phát triển nội dung.

Sự quan tâm ban đầu dần đưa ông đến với văn hóa Hàn Quốc và các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp giải trí nước này. Năm 2016, ông lần đầu đến Hàn Quốc.

Nhận thấy tiềm năng của nội dung giải trí Hàn Quốc tại châu Âu, tháng 3.2020, ông Diez thành lập KFTV (Korean French Television), nền tảng chuyên cung cấp nội dung Hàn Quốc. Nhiếp ảnh gia Dubresson từng có khoảng 10 năm làm việc tại Hàn Quốc theo từng giai đoạn, cũng tham gia dự án này.

Bước ngoặt đối với doanh nghiệp đến vào năm 2024, khi công ty được lựa chọn tham gia Chương trình Thách thức Khởi nghiệp Toàn cầu K-Startup (K-Startup Grand Challenge) do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ và lọt vào Top 8.

Theo ông Diez, chương trình giúp hai nhà sáng lập nhìn nhận Hàn Quốc không chỉ là nguồn cung cấp nội dung mà còn là thị trường có thể xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh lâu dài.

Tháng 2.2026, hai doanh nhân ra mắt ứng dụng Kyool, cung cấp các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, phim tài liệu, chương trình giải trí và nội dung video ngắn của Hàn Quốc bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.

Hiện doanh nghiệp hợp tác với hơn 20 đối tác nội dung Hàn Quốc, trong đó có các đài truyền hình SBS, MBC, tập đoàn CJ ENM cùng nhiều hãng sản xuất và nhà phân phối quy mô nhỏ.

Không chỉ tập trung vào những tác phẩm đã nổi tiếng, Kyool hướng tới hỗ trợ các nhà sản xuất độc lập và những đơn vị có quy mô nhỏ đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Nhiếp ảnh gia Dubresson cho biết doanh nghiệp không chỉ lựa chọn những nội dung có khả năng thành công thương mại cao mà còn muốn tạo cơ hội tiếp cận khán giả nước ngoài cho các nhà sản xuất ít tên tuổi tại Hàn Quốc.

Bên cạnh hoạt động phát trực tuyến, công ty còn sản xuất video quảng bá cho các doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tiếp cận thị trường châu Âu và doanh nghiệp nước ngoài có kế hoạch hoạt động tại Hàn Quốc.

Trong kế hoạch sắp tới, hai nhà sáng lập dự kiến phát triển Kyool thành nền tảng trực tuyến và ứng dụng hoàn chỉnh vào năm 2027, trước mắt mở rộng sang Quebec (Canada) và Anh, sau đó tiếp tục tiếp cận các thị trường Đức, Tây Ban Nha và Italia.

Mục tiêu của doanh nghiệp là xây dựng Kyool trở thành địa chỉ kết nối văn hóa Hàn Quốc với khán giả châu Âu, thay vì chỉ đơn thuần là một thư viện video trực tuyến.

Bên cạnh đó, tận dụng sức hấp dẫn của văn hóa Hàn Quốc, doanh nhân người Ấn Độ Nidhi Agrawal cũng đang phát triển hoạt động kinh doanh dựa trên một biểu tượng đặc trưng khác của nước này là hệ thống chữ viết Hangeul.

Năm 2024, Agrawal hợp tác với nhân vật truyền hình người Mỹ Tyler Rasch thành lập doanh nghiệp Hangeul Kwaja, ban đầu phát triển sản phẩm bánh quy giòn có hình dạng các ký tự Hangeul.

Từ ý tưởng này, thương hiệu Kalphabets ra đời, kết hợp sản phẩm ăn nhẹ với ngôn ngữ và các yếu tố văn hóa Hàn Quốc.

Theo Agrawal, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh thực phẩm mà còn xây dựng một thương hiệu có bản sắc riêng, giúp người tiêu dùng tiếp cận Hangeul theo cách gần gũi và thú vị hơn.

Hiện doanh nghiệp có đội ngũ 6 người, cung cấp nhiều sản phẩm ngoài bánh quy như nhãn dán, móc khóa, áo phông và mũ có in chữ Hangeul cùng các hình ảnh gắn với văn hóa Hàn Quốc.

Một số sản phẩm của thương hiệu còn được sử dụng làm quà tặng tại các sự kiện văn hóa do Đại sứ quán Hàn Quốc ở nước ngoài tổ chức, trong đó có Liên hoan phim Hàn Quốc tại Bỉ.

Sau 3 năm hoạt động, Kalphabets đã mở rộng danh mục sản phẩm và hệ thống phân phối. Các sản phẩm hiện có mặt tại hơn 50 địa điểm, bao gồm quán cà phê, cửa hàng bán lẻ và cửa hàng miễn thuế, thu hút cả người tiêu dùng Hàn Quốc và khách hàng quốc tế.

Doanh nhân Agrawal đánh giá Hàn Quốc là thị trường thuận lợi để thử nghiệm các sản phẩm mới nhờ khả năng tiếp nhận xu hướng nhanh chóng của người tiêu dùng.

Thực tế hoạt động của Kyool và Kalphabets cho thấy sức hút của văn hóa Hàn Quốc đang tạo ra những cơ hội kinh doanh đa dạng, vượt ra ngoài các lĩnh vực truyền thống như âm nhạc, điện ảnh và truyền hình.