Đưa văn hóa Gia Lai lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng

Trình diễn tiết mục "Trống trận Quang Trung" kết hợp múa cờ Hội Tây Sơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Chia sẻ tại chương trình, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Ánh Tuyết khẳng định ý nghĩa trọng tâm của chuỗi hoạt động năm nay: “Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ những giá trị di sản phong phú, đa dạng của các cộng đồng dân tộc. Việc bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ mà còn phải tìm ra những cách thức phù hợp để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và trao truyền cho các thế hệ mai sau”.

Năm nay, Chương trình “Hành trình di sản” trải dài liên tục từ 26/10 đến 13/12 tại hai điểm chính: di tích Tháp Đôi và Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Điểm mới của năm nay là việc mở rộng không gian và tạo điều kiện để công chúng chủ động tham gia, trực tiếp thưởng thức, giao lưu, thực hành các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống mà không qua lăng kính trừu tượng của trưng bày tĩnh.

Các nghệ nhân Chăm H'roi biểu diễn dưới Tháp Đôi. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Ban Tổ chức kỳ vọng rằng, sự trải nghiệm “chạm tay vào di sản” sẽ nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm gìn giữ những giá trị quý giá này ở từng người dân.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, công chúng sẽ được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật đậm đà bản sắc như: trình diễn trống trận Quang Trung, múa cờ Hội Tây Sơn, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật dân gian Chăm H’roi, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, nghệ thuật hóa trang, vẽ mặt nạ tuồng… Đáng chú ý, đây không chỉ là các màn biểu diễn đơn thuần mà còn là cơ hội để người dân, nhất là thế hệ học sinh, sinh viên, cùng nghệ nhân thực hành, giao lưu, học hỏi, tạo nên không khí gắn bó, lan tỏa tinh thần cộng đồng.

Đông đảo học sinh, người dân và du khách đến tham gia chương trình. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Chương trình Hành trình di sản 2026 không chỉ là sự kiện quảng bá văn hóa, mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào gìn giữ bản sắc, phát triển du lịch bền vững và bồi đắp niềm tự hào về truyền thống quê hương cho mỗi người dân Gia Lai nói riêng, cộng đồng trong và ngoài nước nói chung. Sự kiện này chính là minh chứng sống động cho sức sống vững bền của di sản, khi giá trị truyền thống được gìn giữ bằng tâm huyết, nhiệt thành của cả cộng đồng cùng hành động vì một Gia Lai giàu bản sắc giữa thời đại hội nhập, phát triển.