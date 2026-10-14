Đưa văn hóa đọc thành phương thức tự học trong cán bộ, chiến sĩ quân đội

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn Bộ binh 180, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm đọc sách tại Phòng Hồ Chí Minh của đơn vị.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải biết lựa chọn, kiểm chứng và xử lý thông tin. Đọc sách, báo và nghiên cứu tài liệu chính thống góp phần hình thành phương pháp tư duy, nâng cao nhận thức, khả năng nhận diện thông tin sai lệch, quan điểm sai trái trên không gian mạng. Từ thực tế ở các đơn vị, văn hóa đọc đang từng bước trở thành thói quen, nhu cầu tự thân của cán bộ, chiến sĩ.

Tại Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh), Thượng sĩ Phạm Văn Nhật, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 2, chia sẻ: “Trong môi trường quân đội, được chỉ huy đơn vị định hướng và tạo điều kiện tiếp cận nhiều đầu sách bổ ích, tôi dần hình thành thói quen đọc hằng ngày. Qua sách, tôi hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng phục vụ cuộc sống và công tác”. Nhận thức rõ vai trò đó, Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) triển khai nhiều hoạt động phù hợp, gắn văn hóa đọc với giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao đời sống tinh thần. Qua đó, từng bước hình thành thói quen đọc, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ chủ động tìm kiếm tri thức.

Để văn hóa đọc không dừng ở phong trào, Bộ CHQS tỉnh quan tâm tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận những cuốn sách có giá trị. Một cách làm cụ thể được Bộ CHQS tỉnh duy trì là tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đọc sách tập trung tại Thư viện Bộ CHQS tỉnh vào các buổi chiều thứ Tư hằng tuần. Đây là khoảng thời gian để cán bộ, chiến sĩ lựa chọn sách, trao đổi nội dung, bổ sung kiến thức sau giờ huấn luyện, công tác.

Nội dung sách được giới thiệu có định hướng, chú trọng các tác phẩm về lịch sử, truyền thống cách mạng, tư tưởng và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có các đầu sách: Toàn quốc kháng chiến, Lịch sử Đảng bộ Quân khu 3 và những tác phẩm viết về Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Hay tại Trung đoàn Bộ binh 180, Tiểu đoàn Bộ binh 1, xây dựng môi trường đọc gắn với củng cố nền nếp chính quy. Phòng Hồ Chí Minh được chỉnh trang, bổ sung sách, báo, tài liệu và sắp xếp khoa học, tạo không gian học tập, nghiên cứu thuận tiện. Đây cũng là địa chỉ sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và xây dựng ý thức tự học trong cán bộ, chiến sĩ.

Trong quân đội, yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ ngày càng cao. Vì vậy, văn hóa đọc cần được nhìn nhận như một phương thức tự học quan trọng. Thượng tá Hà Thái Học, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, duy trì văn hóa đọc có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ và đời sống văn hóa tinh thần trong đơn vị.

Từ thực tiễn đó, văn hóa đọc cần được xây dựng theo hướng đọc có mục đích, có lựa chọn và gắn với nhiệm vụ. Cán bộ tham mưu tìm hiểu tài liệu phục vụ chuyên môn, cán bộ chính trị chú trọng tác phẩm về xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng, cán bộ, chiến sĩ trẻ tìm đọc sách về lịch sử, kỹ năng sống, khoa học, công nghệ. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, văn hóa đọc không chỉ giới hạn ở sách in. Điều quan trọng là mỗi cán bộ, chiến sĩ hình thành thói quen tiếp nhận thông tin có chọn lọc, ưu tiên các nguồn chính thống, có khả năng phân tích, kiểm chứng trước khi tiếp nhận và chia sẻ. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc, quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Để văn hóa đọc phát triển bền vững, cơ sở vật chất phục vụ đọc sách cần được quan tâm thường xuyên. Thư viện, phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật, tủ sách chiến sĩ cần bổ sung đầu sách mới, phù hợp nhiệm vụ và nhu cầu của bộ đội. Các đơn vị có thể tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ để khuyến khích cán bộ, chiến sĩ đọc sách, báo, nghiên cứu tài liệu. Đọc sách cũng là cách để người lính trở về với những giá trị bền vững của lịch sử, truyền thống và văn hóa dân tộc, để tri thức trong sách chuyển hóa thành nhận thức, bản lĩnh và hành động trong thực tiễn. Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động đọc, tự học, tự rèn, văn hóa đọc sẽ trở thành một bộ phận của văn hóa quân sự, góp phần xây dựng người quân nhân cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.