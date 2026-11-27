Tham dự có bà Nguyễn Hồng Nhung, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau; ông Lê Chí Hưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND Xã Trần Văn Thời cùng đại diện cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn các trường mầm non thuộc cụm.

Đại biểu tham dự chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt, cô và trò Trường Mầm non 19/5 tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như: tạo hình “Làm thuyền nổi trên sông”, “Gói bánh Tét truyền thống” và biểu diễn văn nghệ. Các hoạt động giúp trẻ rèn luyện sự khéo léo, phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần hợp tác và hiểu thêm về nét đẹp văn hoá địa phương.

Các cháu biểu diễn tiết mục văn nghệ “Bài ca đất phương Nam”.

Trẻ trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống, làm quen với nguyên liệu và cách chế biến món bánh dân gian.

Hoạt động tạo hình “Làm thuyền nổi trên sông” phát huy khả năng sáng tạo và sự khéo léo của trẻ.

Cháu Thanh Châu, lớp Lá 2, vui vẻ chia sẻ: “Hôm nay con được cô chỉ dạy cách gói bánh tét, có những nguyên liệu như nếp, đậu xanh, gói lại cẩn thận bằng lá chuối và buộc chặt rồi đem luộc. Con được tham gia gói bánh tét cùng với các bạn rất vui”.

Những gian nhà lá được xây dựng từ vật liệu thân thuộc tại địa phương, tạo không gian trải nghiệm gần gũi cho trẻ.

Bên cạnh hoạt động thực hành, đại diện các trường còn trình bày tham luận, trao đổi kinh nghiệm khai thác văn hoá và nguyên vật liệu địa phương trong giáo dục mầm non, góp phần nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Bà Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, cho biết: Những hình ảnh quen thuộc của vùng đất Trần Văn Thời như cánh đồng lúa, vuông tôm, sông nước, ghe xuồng, sản vật quê hương, dân ca Nam Bộ, lời ru và trò chơi dân gian là nguồn học liệu phong phú. Việc đưa những giá trị này vào hoạt động giáo dục giúp trẻ trải nghiệm, khám phá, sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức bảo vệ môi trường.

Các góc trải nghiệm được thiết kế từ nguyên vật liệu địa phương, tạo môi trường giáo dục thân thiện, tiết kiệm và giàu bản sắc.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồng Nhung, đánh giá cao sự chuẩn bị của Cụm sinh hoạt chuyên môn số 3 và Trường Mầm non 19/5. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, phù hợp với độ tuổi, điều kiện thực tế và đặc điểm văn hoá địa phương; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, mỗi địa phương đều có những nét văn hoá, cảnh quan, nghề nghiệp và nguồn nguyên vật liệu đặc trưng. Đây là nguồn học liệu phong phú cần được khai thác hiệu quả trong giáo dục mầm non. Sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tiết kiệm, giàu bản sắc, giúp trẻ phát triển toàn diện./.