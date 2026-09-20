Đưa văn hóa Cơ Tu trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Đà Nẵng

Trong 2 ngày 19 và 20/2 tại thôn Phú Túc (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp UBND xã Hòa Vang tổ chức Liên hoan “Vui hội Cơ Tu” năm 2026.

Liên hoan tập trung các hoạt động tại nhà Gươl thôn Phú Túc. Ảnh: Quốc Lành.

Liên hoan quy tụ đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu đến từ 4 xã, phường gồm Hòa Vang, Sông Kôn, Sông Vàng và Hải Vân TP Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên cộng đồng Cơ Tu khu vực miền núi phía Tây Bắc TP Đà Nẵng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và cùng góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.

Không chỉ tạo sân chơi giao lưu, đoàn kết giữa các cộng đồng Cơ Tu, Liên hoan “Vui hội Cơ Tu” còn là dịp để đồng bào Cơ Tu giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình đến người dân và du khách.

Đây là dịp để đồng bào Cơ Tu đoàn kết, giao lưu, học hỏi, lan tỏa niềm tự hào về văn hóa. Ảnh: Quốc Lành.

Trong không gian văn hóa đặc trưng của dân tộc Cơ Tu tại nhà Gươl thôn Phú Túc, các nghệ nhân, diễn viên đồng bào Cơ Tu cùng đông đảo người dân, du khách đã hòa chung nhịp điệu núi rừng như trình diễn cồng chiêng, múa tung tung da dá, chương trình văn nghệ…

Người dân và du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú các trò chơi dân gian, dệt thổ cẩm, gói bánh sừng trâu, các hoạt động thể thao và tham quan không gian trưng bày sản phẩm truyền thống.

Những giá trị văn hóa Cơ Tu là nguồn lực để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, góp phần tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại miền núi.. Ảnh: Quốc Lành.

Những hoạt động này không chỉ giới thiệu sinh động đời sống văn hóa của đồng bào Cơ Tu mà còn tạo điều kiện để các nghệ nhân truyền lại kỹ năng, tập quán và những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời kết nối văn hóa Cơ Tu với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tạo thêm sức hút cho hành trình khám phá khu vực miền núi phía Tây và Tây Bắc Đà Nẵng.

Sự thành công của liên hoan gợi mở định hướng phát huy các giá trị di sản, từng bước đưa văn hóa Cơ Tu trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Đà Nẵng của du khách.

Qua liên hoan, những giá trị văn hóa trong cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Cơ Tu, xây dựng các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng phục vụ du khách.. Ảnh: Quốc Lành.