Đưa văn hóa Chăm Nam Bộ đến với công chúng Thủ đô

Khác với những lễ hội thông thường, điểm nhấn của không gian văn hóa Chăm tại “ngôi nhà chung” là chương trình tái hiện tín ngưỡng của đồng bào. Du khách không chỉ ngắm nhìn bề nổi của lễ hội mà được "chạm" vào không gian văn hoá sống động qua từng phân cảnh được dàn dựng công phu.

Đó là không gian bình dị nhưng ấm cúng của bữa cơm Suhoor trong những ngày cuối tháng nhịn chay Ramadan – nơi người cha gọi con thức dậy, người mẹ và các con quây quần chuẩn bị mâm cơm trước khi bình minh ló dạng.

Các vị chức sắc cùng nhau quan sát "trăng non" trên bầu trời để xác định chính xác thời điểm bước sang Tết Raya Aidil Fitri (Tết Raya).

Tiếng trống hội rộn ràng vang lên, đánh dấu thời khắc kết thúc một tháng tuân thủ nghiêm ngặt giáo luật để chào đón ngày Tết của sự sum vầy, đoàn tụ…

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Phong tục, tập quán của đồng bào Chăm tại An Giang được tái hiện tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Cùng với hoạt động tái hiện Tết Raya là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Bản tình ca làng Chăm".

Dưới bàn tay dàn dựng công phu của các đạo diễn, biên đạo và sự thể hiện tận tâm của tập thể nghệ nhân, các tiết mục dân ca, múa truyền thống, hay các khúc ca nổi tiếng như Về thăm cô gái làng Chăm, Làng Chăm bên dòng sông Hậu, Mùa trăng hay Raya yêu thương… đã đưa khán giả ngược dòng không gian về miền Tây Nam Bộ sông nước.

Không gian trải nghiệm văn hóa càng thêm phần trọn vẹn khi du khách được tận mắt chiêm ngưỡng nét đẹp dệt lụa đêm trăng, chiêm ngưỡng trang phục truyền thống rực rỡ và thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng không thể trộn lẫn – từ nồi cà ri thơm lừng gia vị đến những chiếc bánh truyền thống đậm đà tình quê.

Không gian văn hoá, nghệ thuật đậm bản sắc văn hoá truyền thống được đồng bào Chăm giới thiệu đến du khách.

Những âm hưởng ngọt ngào của tiếng ca, điệu múa, không gian văn hoá, ẩm thực độc đáo đã mở ra những nhịp cầu kết nối văn hóa bền chặt, để tình yêu thương, sự sẻ chia luôn lan tỏa sâu rộng trong đời sống đương đại.

Sự kiện tái hiện Tết Raya và chuỗi chương trình "Bản tình ca làng Chăm" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không đơn thuần là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa giáo dục và quảng bá di sản. Qua đó, thế hệ trẻ tiếp tục được nhắc nhở về cội nguồn, tình thân và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu mà cha ông trao truyền.

Du khách hào hứng trải nghiệm các hoạt động cùng đồng bào Chăm.