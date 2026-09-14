Đưa văn hóa các dân tộc thiểu số thành nguồn lực phát triển bền vững
Đến năm 2035, 100% giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu đủ điều kiện được số hóa; 150 điểm đến du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ nâng cao chất lượng; mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một sản phẩm hoặc thương hiệu văn hóa đặc trưng. Đây là những mục tiêu được đặt ra trong Đề án vừa được Bộ VHTTDL phê duyệt.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/dua-van-hoa-cac-dan-toc-thieu-so-thanh-nguon-luc-phat-trien-ben-vung-265179.html