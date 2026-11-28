Sáng 28/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức chương trình “Tinh hoa bản địa 2026 - Điểm chạm văn hóa trong trải nghiệm ẩm thực và lưu trú Đà Nẵng”.

Khơi dậy nguồn lực văn hóa trong phát triển du lịch

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP Đà Nẵng cho biết, sau quá trình mở rộng không gian phát triển, thành phố có thêm nhiều lợi thế và nguồn tài nguyên phong phú để phát triển du lịch. Bên cạnh biển, đô thị hiện đại và các sản phẩm nghỉ dưỡng, Đà Nẵng còn sở hữu hệ thống di sản, làng nghề, cảnh quan sinh thái, miền núi, nông thôn cùng những giá trị văn hóa cộng đồng đặc sắc.

Đây là vùng đất hội tụ, giao thoa nhiều lớp văn hóa qua các thời kỳ, từ Sa Huỳnh, Chăm, Đại Việt đến văn hóa Hội An, văn hóa miền núi, văn hóa biển và di sản dân gian. Những giá trị nổi bật như đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Ngũ Hành Sơn, Thành Điện Hải, Đồng Dương cùng hệ thống làng nghề, sản phẩm thủ công, ẩm thực truyền thống, nghệ thuật dân gian, bài chòi... tạo nên nguồn tài nguyên đặc sắc để phát triển những sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Toàn cảnh cảnh sự kiện.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Hoài An, một số giá trị văn hóa, sản phẩm làng nghề, ẩm thực và hoạt động cộng đồng vẫn chưa được kết nối đồng bộ với hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch. Sự tham gia của nghệ nhân và cộng đồng địa phương vào chuỗi giá trị du lịch ở một số nơi cũng chưa tương xứng với tiềm năng.

Vấn đề đặt ra không chỉ là bảo tồn, gìn giữ di sản mà còn phải tìm cách chuyển hóa những giá trị ấy thành trải nghiệm cụ thể, hấp dẫn, có khả năng tiếp cận thị trường và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trong đó, cơ sở lưu trú và dịch vụ ẩm thực là những không gian giàu tiềm năng để đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách. Từ kiến trúc, thiết kế, vật liệu, cách bài trí, món ăn, thức uống đến sản phẩm thủ công, câu chuyện của nhân viên phục vụ hay sự hiện diện của nghệ nhân địa phương đều có thể trở thành những điểm chạm văn hóa, giúp du khách cảm nhận rõ hơn về vùng đất và con người Đà Nẵng.

“Đây cũng chính là ý nghĩa và định hướng mà chương trình ‘Tinh hoa bản địa 2026’ mong muốn hướng đến: không dừng lại ở việc giới thiệu các giá trị văn hóa, mà tạo cơ hội để những giá trị ấy được kết nối, sáng tạo, ứng dụng và trở thành một phần trong trải nghiệm thực tế của du khách”, bà Nguyễn Thị Hoài An nhấn mạnh.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đánh giá đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự chủ động của Đà Nẵng trong kết nối văn hóa với hoạt động kinh doanh du lịch, nhất là lĩnh vực ẩm thực và lưu trú. Đây là hai lĩnh vực có tần suất tiếp xúc trực tiếp với du khách cao, đồng thời có nhiều điều kiện để tạo nên những trải nghiệm khác biệt.

Theo đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cơ sở lưu trú không đơn thuần là nơi đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi mà còn là không gian để du khách cảm nhận bản sắc địa phương. Từ kiến trúc, cảnh quan, thiết kế nội thất, cách bài trí, món ăn đến phong cách giao tiếp của nhân viên đều có thể chuyển tải câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bản địa.

Điều quan trọng là việc tích hợp văn hóa phải được thực hiện tự nhiên, gắn với chất lượng dịch vụ, tạo ra trải nghiệm chân thực, có chiều sâu, tránh cách làm hình thức, chỉ dừng ở trang trí hoặc trưng bày. Khi văn hóa trở thành một phần của chất lượng và bản sắc dịch vụ, cơ sở lưu trú không chỉ tạo dấu ấn riêng mà còn góp phần nâng cao sự hài lòng, khuyến khích du khách khám phá sâu hơn điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và khả năng quay trở lại.

Kết nối văn hóa với sản phẩm du lịch

Điểm đáng chú ý của “Tinh hoa bản địa 2026” là cách tiếp cận văn hóa như một nguồn lực sáng tạo sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ thay vì chỉ giới thiệu, trưng bày các giá trị truyền thống. Văn hóa có thể hiện diện trong món ăn chế biến từ nguyên liệu địa phương, thức uống mang hương vị bản địa, sản phẩm thủ công trong không gian lưu trú hay câu chuyện về vùng đất được truyền tải qua cách phục vụ.

Chương trình triển khai sáu hoạt động trọng tâm, tạo không gian giới thiệu, trải nghiệm và kết nối các giá trị văn hóa bản địa với hoạt động kinh doanh du lịch.

Trong đó, không gian trưng bày sản phẩm bản địa giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng thủ công truyền thống, mở thêm cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ và đưa sản phẩm địa phương vào hệ thống dịch vụ du lịch.

Không gian trưng bày sản phẩm bản địa - Lan tỏa giá trị văn hóa địa phương.

Tọa đàm “Từ bản sắc đến sản phẩm - Kết nối điểm chạm văn hóa trong cơ sở lưu trú du lịch” là diễn đàn để chuyên gia, doanh nghiệp và các chủ thể văn hóa trao đổi giải pháp đưa bản sắc địa phương vào kiến trúc, không gian, ẩm thực, đồ uống, sản phẩm thủ công và phong cách phục vụ. Qua đó, thúc đẩy hợp tác giữa cơ sở lưu trú với nghệ nhân, làng nghề và các nhà cung ứng địa phương.

Bên cạnh đó, không gian tinh hoa ẩm thực địa phương giới thiệu, quảng diễn những món ăn đặc trưng như mì Quảng, cao lầu, bánh xèo và các loại bánh dân gian. Thông qua nguyên liệu, cách chế biến và hương vị truyền thống, du khách có thêm cơ hội khám phá chiều sâu văn hóa địa phương.

Các hoạt động còn lại tập trung mở rộng không gian trải nghiệm, giao lưu và kết nối giữa các chủ thể văn hóa với doanh nghiệp du lịch, góp phần đưa sản phẩm bản địa tiếp cận gần hơn với thị trường.

Thông qua chương trình, Đà Nẵng kỳ vọng hình thành mạng lưới liên kết chặt chẽ hơn giữa nghệ nhân, cộng đồng và doanh nghiệp; từng bước chuyển hóa nguồn tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ du lịch có giá trị gia tăng. Đây không chỉ là hướng đi nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến mà còn góp phần bảo tồn, phát huy di sản, mở rộng cơ hội sinh kế và bảo đảm cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ chính những giá trị văn hóa mà họ gìn giữ.