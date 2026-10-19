Đưa 'Vaccine số' đến trường học, trao quyền để trẻ em tự tin

Các em học sinh Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) tại chương trình khởi động. Ảnh: THU UYÊN

Chương trình dự kiến tiếp cận 9.000 học sinh và giáo viên, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Sáng cùng ngày, chương trình đã khởi động tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội), mở đầu hành trình giáo dục và trải nghiệm an toàn số tại 10 trường học thuộc 5 tỉnh, thành phố từ tháng 10 đến tháng 12.

Các đại biểu và các em học sinh thực hiện nghi thức khởi động chương trình “Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em”. Ảnh: THU UYÊN

Chương trình trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Vaccine số”, với thông điệp “Có vaccine số, tự tin khám phá làm chủ thế giới số”, hướng tới cách tiếp cận kết hợp giữa bảo vệ và trao quyền, giúp trẻ em không chỉ nhận diện, phòng ngừa rủi ro mà còn tự tin học tập, sáng tạo và phát triển trong môi trường số.

“An toàn số cho em” góp phần thực hiện các mục tiêu của chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030.

Tại chương trình khởi động, Đại tá Hà Văn Bắc (Phó Cục trưởng A05) nhấn mạnh, trong thời đại số, không thể bảo vệ trẻ em bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng, mà cần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro và bản lĩnh tự chủ.

Các em học sinh Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) tại chương trình “An toàn số cho em”. Ảnh: THU UYÊN

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, chương trình cần chuyển từ truyền thông cảnh báo sang rèn luyện kỹ năng thực tiễn, phù hợp với từng độ tuổi. Học sinh cần biết nhận diện nguy cơ, bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời khi gặp tình huống mất an toàn. Ông Hà Văn Bắc cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và doanh nghiệp công nghệ trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; đồng thời duy trì giáo dục an toàn số thường xuyên, thay vì chỉ tổ chức các hoạt động ngoại khóa đơn lẻ.

Đối với học sinh, lãnh đạo A05 khuyến nghị thực hiện 3 nguyên tắc: kiểm chứng trước khi tin, tỉnh táo khi chia sẻ, và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cảm thấy không an toàn.

Chương trình được thiết kế theo phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp 3 trụ cột “An toàn số – Sức khỏe số – Thiếu niên nói”. Ở trụ cột “An toàn số”, học sinh được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ thường gặp như lừa đảo, giả mạo danh tính, dụ dỗ qua mạng, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư và nội dung giả mạo bằng AI. Thông qua các tình huống thực tế, các em được thực hành kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, xử lý tình huống và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Trụ cột “Sức khỏe số” giúp học sinh hình thành thói quen sử dụng công nghệ cân bằng, lành mạnh; biết quản lý thời gian trực tuyến, nhận diện tác động của mạng xã hội đối với cảm xúc, tâm lý và xây dựng những mối quan hệ tích cực. Trụ cột “Thiếu niên nói” tạo không gian để học sinh bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ trải nghiệm và đề xuất giải pháp cho những vấn đề liên quan đến môi trường mạng. Qua đó, trẻ em không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn được khuyến khích tham gia xây dựng không gian số an toàn, tích cực.