Đưa tuân thủ pháp luật trở thành nhu cầu tự thân, nếp sống văn hóa

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Sáng 8.11 tại Hà Nội, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp, ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh Lễ hưởng ứng năm nay có ý nghĩa chính trị, pháp lý đặc biệt, là dịp tôn vinh những giá trị cao quý của Hiến pháp, pháp luật và truyền thống 80 năm lập hiến; khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và quyết tâm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Đây cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá thực chất công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân cả nước.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; huy động sự tham gia tích cực của đội ngũ luật sư, luật gia, các cơ sở giáo dục, cơ quan báo chí, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Phát biểu đáp từ, thay mặt Bộ Tư pháp, cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ: "Những đánh giá, yêu cầu và nhiệm vụ đồng chí Phó Thủ tướng nêu vừa là sự ghi nhận, động viên kịp thời, vừa là định hướng hành động cụ thể đối với ngành tư pháp cũng như các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới. Bộ Tư pháp xin nghiêm túc tiếp thu và sẽ khẩn trương tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện".

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và vinh danh Gương sáng pháp luật cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, kiểm soát chặt chẽ tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của các dự án luật ngay từ giai đoạn hình thành chính sách; kiên quyết phòng ngừa lợi ích nhóm, cục bộ, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm pháp luật vừa mở không gian cho đổi mới sáng tạo có trách nhiệm, vừa kiểm soát được rủi ro vì lợi ích công. Đồng thời, chủ động đôn đốc, theo dõi việc ban hành văn bản quy định chi tiết để luật được thi hành ngay khi có hiệu lực.

Đồng thời đổi mới công tác theo dõi thi hành pháp luật theo hướng thực chất, phân định rõ bất cập do chính sách với hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện để có giải pháp phù hợp; vận hành hiệu quả cơ chế tổng hợp, tham mưu xử lý kịp thời, triệt để các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026; lấy nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm điểm xuất phát, phát huy tối đa lợi thế của công nghệ số và dữ liệu để mọi người có thể tìm hiểu, tra cứu pháp luật thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi; chú trọng hỗ trợ người yếu thế, đồng bào vùng khó khăn, qua đó góp phần bảo đảm các quyền hiến định được thực hiện trên thực tế; đề cao kỷ luật, kỷ cương và tính gương mẫu trong toàn ngành.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp phải thực sự là tấm gương trong tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; tiếp tục đổi mới hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng gắn với đời sống, đi vào chiều sâu, lấy sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi chấp hành pháp luật làm căn cứ đánh giá hiệu quả.