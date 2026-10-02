Đưa tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa đến trường học Cà Mau

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Công ích xã Năm Căn và Trường THCS và THPT Phan Ngọc Hiển cắt băng khai mạc hoạt động trưng bày.

Ông Lê Hoà Hiệp, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, cho biết đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành Kế hoạch tổ chức ngoại khoá kết hợp triển lãm tư liệu, hình ảnh chủ đề “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam” năm 2026 tại 9 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Riêng tại Trường THCS Phan Ngọc Hiển, xã Năm Căn, có 120 học sinh khối 7 tham gia hoạt động.

Tại khu vực trưng bày, hơn 60 hình ảnh và tư liệu về chủ quyền biển đảo được giới thiệu đến các em học sinh. Đây là những bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, được các nhà nghiên cứu, học giả trong và ngoài nước công bố.

Hơn 60 hình ảnh và tư liệu về chủ quyền biển đảo được giới thiệu đến các em học sinh.

Chị Huỳnh Thu Thảo, hướng dẫn viên Bảo tàng tỉnh, cho biết không gian triển lãm được chia thành 5 nhóm chủ đề: Thư tịch cổ, bản đồ cổ và Châu bản triều Nguyễn; Hoàng Sa - Trường Sa trên bản đồ phương Tây; Bản đồ Trung Quốc không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Hoàng Sa - Trường Sa thời kỳ Pháp thuộc đến năm 1975; Biển đảo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và phát triển hiện nay. Mỗi bức ảnh, mỗi tấm bản đồ cổ giúp học sinh hiểu thêm về quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của cha ông đối với biển đảo quê hương.

Chị Huỳnh Thu Thảo, hướng dẫn viên Bảo tàng tỉnh giới thiệu hình ảnh, tư liệu, bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông cho các em học sinh.

Không chỉ tham quan, để giúp các em nắm rõ và hiểu sâu hơn về lịch sử cũng như cơ sở pháp lý, Bảo tàng tỉnh Cà Mau còn lồng ghép các hoạt động tương tác.

Tại đây, các em học sinh hào hứng tham gia phần ngoại khoá với các câu hỏi trắc nghiệm và trò chơi nhóm liên quan đến nội dung, kiến thức lịch sử được giới thiệu tại triển lãm. Hoạt động giúp các em ôn lại, củng cố kiến thức về lịch sử, chủ quyền biển đảo, đồng thời trực tiếp trả lời và trao đổi những nội dung chưa rõ. Những học sinh trả lời đúng được Ban Tổ chức tặng quà khích lệ.

Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và trò chơi tại hoạt động ngoại khoá.

Ông Lê Hoà Hiệp cho biết, các trường và địa phương phối hợp, ủng hộ tích cực hoạt động này. Qua các buổi ngoại khoá, học sinh nắm khá tốt nội dung được giới thiệu và tham gia với tinh thần tích cực. Một số trường, học sinh cũng đề nghị Bảo tàng tiếp tục tổ chức hoạt động tương tự vào những năm sau.

Em Trần Phúc Khang, học sinh lớp 7A4, chia sẻ: “Thông qua hoạt động hôm nay, em biết thêm rất nhiều dữ liệu lịch sử, hiểu sâu hơn về biển đảo quê hương, đặc biệt là cảm nhận được sự hy sinh to lớn của ông cha ta để gìn giữ trọn vẹn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Ban Tổ chức tặng quà khuyến khích cho các em học sinh trả lời đúng câu hỏi.

Khép lại chương trình năm 2026 tại Cà Mau, hoạt động ngoại khoá kết hợp triển lãm tư liệu “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam” đã giúp học sinh có thêm kiến thức về lịch sử, chủ quyền biển đảo. Qua hình thức trưng bày trực quan, thuyết minh và giao lưu, các em được tiếp cận, ôn lại những tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa và hiểu thêm trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giữ gìn, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước./.