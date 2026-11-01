Đưa trung tâm giải trí, kinh tế đêm lớn nhất tỉnh Thái Nguyên vào sử dụng

Phố đi bộ thu hút hàng nghìn người dân trong buổi tối đầu tiên đưa vào sử dụng (Ảnh: THẾ BÌNH)

Trên diện tích 6,64ha, phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên được xây dựng với mô hình đô thị đa chức năng, kết hợp phố đi bộ, không gian công cộng, nhà phố thương mại. Nổi bật là tuyến phố đi bộ dài hơn 330m, rộng hơn 52m, kết nối với Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Hai bên tuyến phố là 174 căn nhà phố thương mại cao 6 tầng, được xây dựng đồng bộ, kiến trúc đẹp, đáp ứng nhu cầu ở gắn với thương mại, dịch vụ. Không gian phố đi bộ gắn với hệ thống tiện ích gồm quảng trường sự kiện, tháp đồng hồ, nhạc nước, trình diễn ánh sáng 3D Mapping, sân chơi nước, sân chơi ánh sáng và các điểm nhấn cảnh quan. Bên dưới khu vực này còn có tầng hầm rộng khoảng 1,9ha, sử dụng làm bãi đỗ xe và các khu thương mại, dịch vụ.

Đây là không gian tiện ích, khang trang để tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí, tổ chức sự kiện quy mô lớn, nhất là vào buổi tối để thúc đẩy kinh tế đêm phát triển. Tổng vốn đầu tư các công trình là hơn 2.450 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Phố đi bộ không chỉ góp phần phát triển đô thị mà còn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phố đi bộ được kỳ vọng trở thành địa điểm hấp dẫn, kết nối thương mại với du lịch, nhất là các hoạt động ban đêm; là một "Thái Nguyên thu nhỏ", giúp người dân và du khách cảm nhận rõ hơn bản sắc, nhịp sống của địa phương.