Đưa trợ giúp pháp lý đến gần người dân trong phòng, chống ma túy

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo địa phương, lực lượng Công an, quân sự, các phòng chuyên môn, công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp, cán bộ khu phố, các chi hội đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng, đông đảo người dân.

Nội dung trọng tâm của hội nghị là nâng cao kiến thức, kỹ năng về trợ giúp pháp lý trong công tác phòng, chống ma túy. Bên cạnh báo cáo chuyên đề, chương trình bố trí tư vấn, giải đáp vướng mắc và tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có phát sinh. Đồng thời, hướng đến người dân trên địa bàn, chú trọng những người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện ma túy thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Việc tiếp cận các nhóm này gắn với mục tiêu bảo đảm quyền được hỗ trợ pháp lý theo quy định.

Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hồ Chí Minh tư vấn pháp luật, tiếp nhận thông tin về trợ giúp pháp lý của người dân.

Chương trình cũng đưa hoạt động tư vấn về cơ sở tạo điều kiện để người dân trực tiếp trình bày những vấn đề pháp luật đang gặp phải. Qua trao đổi tình huống thực tế, nội dung truyền thông trở nên gần gũi, sát với nhu cầu của người tham dự. Việc bố trí tiếp nhận yêu cầu tại chương trình giúp kết nối giữa phổ biến chính sách và hỗ trợ giải quyết vụ việc cụ thể. Qua đó, người thuộc diện được trợ giúp pháp lý có thêm cơ hội tiếp cận sự hỗ trợ kịp thời.

Một trong những mục tiêu của chương trình là nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của ma túy và quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người thuộc diện được hỗ trợ. Hoạt động cũng hướng đến nâng cao hiệu quả thực thi chính sách trợ giúp pháp lý đối với các nhóm có liên quan đến ma túy. Qua đó, phát huy vai trò của ngành Tư pháp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy.

Đồng thời, chương trình chú trọng tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức trong hỗ trợ người thuộc diện được trợ giúp pháp lý có vụ việc liên quan đến ma túy.

Việc kết hợp truyền thông với tư vấn và tiếp nhận yêu cầu ngay tại cơ sở giúp người dân biết chính sách, hiểu quyền và xác định nơi tìm kiếm sự hỗ trợ. Đây cũng là cách đưa trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người thuộc diện được hỗ trợ, gắn bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật với công tác phòng, chống ma túy tại cộng đồng.