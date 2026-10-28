Đưa trợ giúp pháp lý đến gần người dân

Bắc Ninh là địa phương phát triển công nghiệp nhanh, có nhiều khu, cụm công nghiệp, lượng lớn lao động ngoại tỉnh và hoạt động giao thương sôi động. Quá trình đô thị hóa, di biến động dân cư và sự phát triển của các loại hình dịch vụ tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng nhưng cũng đặt ra nhiều áp lực trong quản lý địa bàn, nhất là tại khu dân cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện, trường học và nơi làm việc.

Trong bối cảnh đó, trợ giúp pháp lý cần được triển khai như một kênh phòng ngừa xã hội, giúp người dân hiểu đúng quy định của pháp luật, nhận diện các nguy cơ, rủi ro và biết tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý kịp thời.

Dự án 8 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng và giáo dục pháp luật trong phòng, chống ma túy.

Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy tại một trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, hoạt động trợ giúp pháp lý cần được triển khai ngay từ cơ sở, không chỉ khi phát sinh vụ việc mà còn thông qua các hoạt động truyền thông, phổ biến pháp luật tại cộng đồng, cơ sở cai nghiện, trường học, khu công nghiệp và trong quá trình quản lý người sau cai nghiện.

Đồng thời, để trợ giúp pháp lý thực sự phát huy hiệu quả, Bắc Ninh tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các ngành Tư pháp, Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện, giới thiệu kịp thời người thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phù hợp. Quá trình giới thiệu và hỗ trợ cần bảo đảm tôn trọng, bảo mật thông tin cá nhân, tránh hình thức và không tạo thêm tâm lý e ngại cho người được hỗ trợ.

Cùng với đó, công tác truyền thông, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh theo hướng gần gũi, dễ hiểu, tập trung vào những nội dung thiết thực như quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí, các quy định về cai nghiện, quản lý sau cai và các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và địa chỉ tiếp nhận, thực hiện trợ giúp pháp lý.

Các nội dung này được truyền tải qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của địa phương; đồng thời lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền tại trường học, doanh nghiệp, khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân để nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin.

Đối với học sinh, sinh viên, công tác giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đổi mới theo hướng được trang bị kiến thức nhận diện thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo, trong đó có việc lợi dụng mạng xã hội, thực phẩm không rõ nguồn gốc... để che giấu việc sử dụng trái phép chất ma tuý; được trang bị kỹ năng từ chối, kỹ năng tìm kiếm hỗ trợ và hiểu rõ trách nhiệm pháp lý khi tham gia các hành vi liên quan đến ma túy.

Đồng thời, hoạt động tuyên truyền được đổi mới theo hướng gần gũi, dễ hiểu, tập trung giải đáp những vấn đề người dân quan tâm như quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí, các quy định về cai nghiện, quản lý sau cai và các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Hoạt động truyền thông có thể kết hợp tình huống giả định, hỏi đáp và tư vấn theo nhóm đối tượng sẽ thiết thực hơn cách tuyên truyền một chiều.

Việc triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của người dân, nhất là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Qua đó, Bắc Ninh tạo điểm tựa cho người yếu thế, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy theo hướng phòng ngừa, hỗ trợ, phục hồi, góp phần xây dựng địa phương an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.