Đưa trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân
Trong các vụ việc hôn nhân và gia đình, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và trẻ em thường gặp nhiều trở ngại trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước là chính sách thiết thực nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho các đối tượng này. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, cần đẩy mạnh tuyên truyền, đưa thông tin đến người dân và tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp cận dịch vụ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-tro-giup-phap-ly-den-gan-hon-voi-nguoi-dan-246261120113508113.htm