Chứng khoán Vietcap vừa nâng 13% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, mã chứng khoán VEA), với kỳ vọng doanh nghiệp duy trì mức lãi trên 8.000 tỷ đồng mỗi năm đến năm 2031. Kết hợp cùng lượng tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt 22.600 tỷ đồng vào cuối quý III/2026, VEAM được dự báo tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao, mang lại lợi suất dự phóng đạt 18,3% trong năm 2027.