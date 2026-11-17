Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho người dân.

Tại thôn Bản Hòa, xã Nà Phặc, vụ tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình đã kéo dài, trải qua quá trình giải quyết của nhiều cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, gia đình ông Bàn Văn Ngân cùng hai hộ dân khác là các bị đơn.

Dù đã quản lý, canh tác trên đất trong thời gian dài, khi tranh chấp phát sinh, nguồn gốc và quyền sử dụng đất của các bên vẫn cần được làm rõ. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông Ngân biết đến chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, gia đình ông cùng các hộ liên quan được trợ giúp viên pháp lý hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình tố tụng.

Ông Bàn Văn Ngân, thôn Bản Hòa, xã Nà Phặc, cho biết: Khi vướng vào vụ việc, gia đình chúng tôi gặp nhiều khó khăn do không am hiểu các quy định pháp luật. Được trợ giúp viên hướng dẫn, giải thích và hỗ trợ trong quá trình tham gia tố tụng, chúng tôi hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình và có cơ sở để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Thực tế, nhu cầu trợ giúp pháp lý không chỉ phát sinh trong lĩnh vực đất đai mà còn liên quan đến dân sự, hôn nhân và gia đình, chính sách xã hội cùng nhiều quan hệ pháp luật khác. Đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, hạn chế về kiến thức pháp luật, điều kiện kinh tế khiến việc tự tìm hiểu, thực hiện các thủ tục pháp lý gặp không ít trở ngại. Vì vậy, sự đồng hành của trợ giúp viên pháp lý có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân hiểu và thực hiện quyền của mình, bảo vệ những lợi ích chính đáng theo quy định.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tư vấn, trợ giúp pháp lý cho ông Bàn Văn Ngân, thôn Bản Hòa, xã Nà Phặc.

Nông Thị Lệ Quyên, Trợ giúp viên pháp lý, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, cho biết: Đối với mỗi vụ việc, chúng tôi đều nghiên cứu hồ sơ, xác định các vấn đề pháp lý liên quan, hướng dẫn người dân chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và thực hiện những thủ tục cần thiết. Quan trọng là giúp người được trợ giúp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình, từ đó bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Bên cạnh tư vấn, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng, Trung tâm còn chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn kiến thức về trợ giúp pháp lý tại cơ sở. Riêng trong tháng 9-2026, Trung tâm đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng, tập huấn tại 5 xã.

Ông Lý Văn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền và đưa hoạt động trợ giúp pháp lý về cơ sở. Qua đó, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng yếu thế, biết đến quyền được trợ giúp pháp lý, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi phát sinh vướng mắc.