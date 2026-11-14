Đưa trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe luật sư, TS Trần Thị Trâm, Giám đốc Công ty Luật TNHH LEVINA truyền đạt các nội dung chuyên đề quan trọng.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung liên quan đến trợ giúp pháp lý về công tác phòng chống ma túy.

Trọng tâm là chính sách trợ giúp pháp lý liên quan đến công tác phòng chống ma túy; Luật phòng chống ma túy và những nội dung pháp luật có liên quan như trợ giúp pháp lý là gì; ai là người được thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của người được thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý; hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý; liên hệ khi cần được trợ giúp pháp lý…

Bên cạnh việc phổ biến lý thuyết, các báo cáo viên đã chủ động đưa vào nhiều tình huống thực tiễn, các vụ án điển hình liên quan đến ma túy tại cơ sở để phân tích, thảo luận.

Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và các tổ dân phố về chính sách trợ giúp pháp lý, đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết về Luật phòng chống ma túy, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng thời, đây cũng là cầu nối đưa chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường Duy Tiên.