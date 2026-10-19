Đưa trợ giúp pháp lý đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số

Lớp tập huấn trợ giúp pháp lý được tổ chức tại xã Chợ Rã.

Để người dân biết và sử dụng được dịch vụ trợ giúp pháp lý, việc tuyên truyền đã được triển khai bằng những hình thức phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Trong đó, chính quyền cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng thôn và người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển tải thông tin pháp luật đến cộng đồng, giúp người dân nhận biết quyền được trợ giúp và biết nơi liên hệ khi phát sinh nhu cầu.

Ông Vi Nguyên Hồng, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Tâm, xã Chợ Rã cho biết: Việc đưa hoạt động trợ giúp pháp lý về cơ sở tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin pháp luật, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Từ thực tế tại địa phương, việc tuyên truyền cần gắn với những nội dung người dân quan tâm, sử dụng cách diễn đạt dễ hiểu và hướng dẫn cụ thể để người dân có thể áp dụng khi gặp vướng mắc.

Tuy nhiên, tiếp cận thông tin mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là người dân thuộc diện được trợ giúp phải biết rõ quyền lợi của mình, điều kiện được hưởng dịch vụ miễn phí và cách thức đề nghị hỗ trợ. Khi phát sinh vụ việc, họ cần được hướng dẫn đến đúng cơ quan, được tư vấn hoặc hỗ trợ giải quyết theo quy định. Vì vậy, hiệu quả trợ giúp pháp lý không chỉ thể hiện ở số lượng hoạt động tuyên truyền mà còn cần được đánh giá qua số người thực sự tiếp cận dịch vụ, số vụ việc được hỗ trợ và kết quả giải quyết những vướng mắc trong đời sống.

Các đại biểu trao đổi, tìm hiểu kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Trong tháng 9/2026, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng, tập huấn tại 5 xã trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026. Tại xã Chợ Rã, nội dung tập trung nâng cao nhận thức, khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong việc bảo tồn, bảo quản, sưu tầm di vật, cổ vật và di sản văn hóa.

Tại xã Trần Phú, chị Nông Thị Hương Liễu, Trưởng thôn Phú Lộc cho biết, thời gian qua, người dân đã thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận thông tin và tìm đến cơ quan chức năng khi cần hỗ trợ. Việc phát huy vai trò của lực lượng cơ sở góp phần giúp thông tin pháp luật được truyền tải kịp thời, phù hợp hơn với điều kiện và nhu cầu của từng cộng đồng dân cư.

Theo ông Lý Văn Trung, Phó Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên, việc đưa trợ giúp pháp lý đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số cần gắn với nâng cao nhận thức về quyền được trợ giúp, hướng dẫn cách thức tiếp cận dịch vụ và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương. Qua đó, người dân có thể chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vướng mắc, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua các hoạt động tuyên truyền tập trung.