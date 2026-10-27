Đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học: Hứng khởi đi cùng khó khăn

Giáo viên Trường THCS Trưng Vương hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm về AI.

Theo định hướng triển khai, nội dung giáo dục AI được thiết kế theo hướng phù hợp với từng cấp học, từ làm quen, trải nghiệm đến vận dụng và sáng tạo.

Ở cấp tiểu học, học sinh bước đầu tiếp cận các ứng dụng AI đơn giản, trực quan, qua đó hình thành nhận thức ban đầu về công nghệ và vai trò của AI trong đời sống.

Ở cấp THCS, các em học cách sử dụng công cụ AI để tạo sản phẩm số, hỗ trợ giải quyết những vấn đề trong học tập.

Đến cấp THPT, học sinh được phát triển năng lực thông qua khám phá, thiết kế, cải tiến các công cụ AI đơn giản bằng những dự án khoa học hoặc chuyên đề tự chọn.

Tại lớp 6A1, Trường THCS Trưng Vương (phường Phan Đình Phùng), tiết học AI diễn ra sôi nổi với chủ đề gần gũi: “Học với AI nhưng con người phải kiểm chứng”.

Em Nguyễn Ngọc Dung, học sinh lớp 6A1, Trường THCS Trưng Vương, hào hứng chia sẻ: Trước đây, em nghĩ AI lúc nào cũng cho câu trả lời đúng tuyệt đối. Nhưng qua tiết học hôm nay, em đã hiểu rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, thông tin do AI đưa ra vẫn có thể sai sót nên chúng em phải tự tra cứu, đối chiếu lại để kiểm chứng thông tin chính xác trước khi sử dụng.

Theo thầy giáo Vũ Quốc Thịnh, giáo viên môn Tin học, Trường THCS Trưng Vương, từ đầu tháng 10, Nhà trường đã triển khai dạy 1 tiết AI mỗi tuần cho các lớp. Đến nay, Trường đã thực hiện được 3 tiết học. Điều đáng mừng là học sinh hưởng ứng nhiệt tình, chủ động tiếp thu kiến thức và nhanh chóng nắm bắt những tư duy công nghệ cốt lõi.

Tiết học đầu tiên về AI tại Trường THPT Tức Tranh.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, các trường học tại địa bàn nông thôn cũng đang tích cực chuẩn bị triển khai chương trình. Tại Trường THPT Tức Tranh (xã Vô Tranh), công tác chuẩn bị cho 12 tiết học AI được đẩy nhanh nhằm giúp học sinh khám phá công nghệ, từng bước tiếp cận việc thực hiện các dự án ứng dụng.

Đến nay, Nhà trường đã hoàn thiện giáo án cho 12 tiết học, đồng thời phân công đội ngũ giáo viên cốt cán trực tiếp đảm nhiệm giảng dạy. Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động về chuyên môn, việc tổ chức dạy học trên thực tế vẫn đặt ra không ít khó khăn.

Thầy giáo Nguyễn Toàn Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tức Tranh, cho biết: Nhà trường vẫn thiếu giáo viên nòng cốt đảm nhiệm nội dung này; thiết bị phục vụ học tập, thực hành ứng dụng AI còn hạn chế.

Thầy Thắng bày tỏ mong muốn các cấp, ngành quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất, phòng máy và tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu cho giáo viên.

Thực tế tại hai nhà trường cho thấy, việc đưa AI vào giảng dạy không đơn thuần là bổ sung nội dung mới mà còn đòi hỏi đổi mới phương pháp tổ chức dạy học, nâng cao năng lực số cho giáo viên và bảo đảm điều kiện thực hành phù hợp.

Khi những điều kiện thiết yếu được bảo đảm, học sinh ở mọi địa bàn sẽ có thêm cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và vận dụng AI an toàn, hiệu quả.