Việc đưa tiêu chí ứng dụng AI vào đánh giá cải cách hành chính tạo động lực cho các đơn vị đột phá trong đổi mới sáng tạo và phục vụ nhân dân. TRONG ẢNH: Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại phường Hải Châu. Ảnh: KIM THỦY

Đột phá từ những mô hình cơ sở

Tại phường Hải Châu, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo được xem là giải pháp then chốt để tối ưu hóa quản lý. Ông Phan Hữu Phụng, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu cho biết, địa phương quán triệt phương châm “hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, khuyến khích các đơn vị phát huy sáng kiến đổi mới.

Một trong những mô hình tiêu biểu là “Ứng dụng AI trong quản lý trật tự đô thị”. Theo đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đã thực hiện số hóa dữ liệu bề rộng vỉa hè, kiệt hẻm trên 60 tuyến đường chính và lắp đặt hệ thống camera AI để tự động giám sát, cảnh báo các điểm nóng vi phạm. Đây là bước tiến lớn từ quản lý thủ công sang quản lý đô thị thông minh.

Trong công tác tham mưu hành chính, cán bộ phường đã linh hoạt ứng dụng các công cụ AI như ChatGPT hay Trợ lý ảo để hỗ trợ tổng hợp báo cáo, dự thảo văn bản và xây dựng nội dung truyền thông, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc.

Trong lĩnh vực giáo dục, các trường học trên địa bàn cũng đầu tư hệ thống gia sư thông minh, trợ giảng AI và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ dạy và học.

Sự chuyển dịch sang chính quyền số cũng diễn ra sôi nổi tại phường Tam Kỳ. Địa phương này đã ghi dấu ấn khi triển khai đồng thời mô hình Trợ lý AI hỗ trợ thủ tục hành chính và App Zalo Mini UBND phường Tam Kỳ.

Phường Hải Châu triển khai lắp đặt hệ thống Camera AI để tự động giám sát, cảnh báo các điểm nóng vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: KIM THỦY

Ông Bùi Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND phường cho hay, thông qua các nền tảng này, người dân có thể tra cứu thông tin, thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh chóng. “Tam Kỳ là một trong những địa phương cấp phường đầu tiên triển khai các giải pháp này, góp phần đưa chính quyền đến gần người dân hơn trên không gian số. Chúng tôi từng bước hình thành mô hình chính quyền số cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và dữ liệu làm nền tảng cho công tác quản lý, điều hành”, ông Công nhấn mạnh.

Tại phường Hương Trà, mô hình “Trợ lý 24/7” là công cụ đắc lực giúp xóa nhòa khoảng cách về thời gian và không gian trong giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân có thể đặt câu hỏi hoặc yêu cầu cung cấp thông tin bất cứ lúc nào, kể cả ngoài giờ hành chính. Hệ thống sẽ tự động trả lời các thắc mắc thường gặp; đối với những vấn đề phức tạp hơn, yêu cầu sẽ được ghi nhận trên hệ thống để công chức phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, mô hình mang lại lợi ích kép cho cả người dân và bộ máy hành chính cơ sở. Công dân không cần phải đến trực tiếp trụ sở hay gọi điện thoại mà chỉ cần nhắn tin qua ứng dụng zalo để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tránh tình trạng đi lại nhiều lần và giảm việc tập trung đông người tại trụ sở.

Về phía cơ quan nhà nước, hệ thống giúp giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức nhờ việc tự động hóa các khâu trả lời thông tin cơ bản. Thông tin từ Trợ lý 24/7 bảo đảm tính chính xác và khách quan, góp phần tăng cường sự minh bạch trong cung ứng dịch vụ công.

Người dân thao tác trên máy Kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hương Trà. Ảnh: KIM THỦY

Kiến tạo hệ sinh thái số thông minh

Tại Kế hoạch số 237/KHUBND về triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026, UBND thành phố xác định chủ đề là “Trí tuệ nhân tạo vì người dân - Thông minh hơn, gần gũi hơn, hiệu quả hơn”.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, một giải pháp nổi bật được thành phố triển khai thời gian qua đó là Trợ lý số DaNang AI. Đây là công cụ thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và cán bộ tra cứu thông tin nhanh chóng liên quan đến thủ tục hành chính, văn bản chính sách và các thông tin của cơ quan nhà nước.

Hệ thống ứng dụng công nghệ AI để trả lời tự động các câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính, dịch vụ công, văn bản, chính sách và các thông tin của cơ quan nhà nước. Đồng thời hệ thống có khả năng học hỏi, cập nhật dữ liệu thường xuyên để nâng cao chất lượng phản hồi.

Đến tháng 10/2026, Trợ lý số DaNang AI đã được 80 cơ quan, địa phương tích hợp vào các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp với hơn 112.000 lượt truy vấn, hỏi đáp.

Một sáng kiến đáng chú ý khác là chuyên mục “Bình dân học AI” (https:// binhdanai.1022.vn/) do Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng (IOC) phát triển. Với phương châm “dễ đọc - dễ hiểu - dễ nhớ - dễ áp dụng”, đây được coi là “cẩm nang số” để phổ cập tri thức AI đến mọi tầng lớp nhân dân.

Chuyên mục "Bình dân học AI" là "cẩm nang" giúp mọi tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận tri thức công nghệ mới. Ảnh: Chụp màn hình

Chuyên mục cung cấp các bài hướng dẫn chi tiết cách áp dụng AI trong công việc, học tập và đời sống hằng ngày, hỗ trợ cả những người chưa có kỹ năng công nghệ.

Để thúc đẩy chung việc triển khai AI trên địa bàn thành phố, Sở Nội vụ đưa tiêu chí ứng dụng AI với trọng số lớn (8 điểm) trong việc đánh giá xếp hạng cải cách hành chính năm 2025. Nhờ đó, nhiều sở, ngành triển khai AI vào các lĩnh vực chuyên môn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang đầu tư nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ AI trong theo dõi, quản lý vùng trồng và kỹ thuật canh tác cây trồng chủ lực, ứng dụng công nghệ AI trong giám sát, quản lý sinh vật gây hại cây trồng.

Sở Công Thương đề xuất dự án ứng dụng AI phát hiện hàng giả, hàng nhái trên môi trường mạng và đang phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ rà soát đồng bộ với nền tảng của Bộ Công公安 theo Khung kiến trúc số thành phố.

Sở Tài chính và ngành Thuế đã đưa vào vận hành AI Callbot trả lời tự động 24/7 về thủ tục đăng ký kinh doanh; thúc đẩy 98% hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và 95,76% hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile…

Mục tiêu của Đà Nẵng là khai thác, ứng dụng công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp, làm cho cuộc sống tại thành phố ngày càng trở nên tiện nghi và đáng sống hơn.