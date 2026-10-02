Đưa trẻ về Lam Kinh, thêm một cách tiếp cận lịch sử

Trẻ nhỏ tiếp cận lịch sử từ những điều gần gũi

Từ sáng sớm 2/10, gia đình chị Lê Thị Thảo, xã Kiên Thọ, đã có mặt tại Lam Kinh. Chị đưa con đến dự lễ hội từ khoảng 5h, vừa để hòa vào không khí ngày hội, vừa muốn con có dịp trực tiếp tìm hiểu về vùng đất lịch sử của quê hương.

Lễ hội Lam Kinh diễn ra vào ngày 2/10 với nhiều tiết mục đặc sắc.

Con chị năm nay 6 tuổi. Ở độ tuổi này, những kiến thức về lịch sử chưa phải là nội dung chính trong chương trình học. Thay vào đó, những hình ảnh trực quan, hoạt động trải nghiệm lại dễ tạo sự chú ý với trẻ.

Tại lễ hội, cậu bé thích thú với hình ảnh con con rồng, chăm chú theo dõi trò Xuân Phả và các hoạt động diễn ra trong khuôn viên. Với em, đây trước hết là một chuyến đi chơi cùng bố mẹ, nhưng cũng là dịp được nhìn thấy những điều mới mẻ mà ngày thường ít có cơ hội tiếp cận.

Trò Xuân Phả được trình diễn tại Lễ hội Lam Kinh thu hút khán giả nhiều độ tuổi, trong đó có trẻ em.

Chị Thảo cho biết, sau khi theo dõi chương trình, chị cảm thấy tự hào và hào hứng, như được tiếp thêm tinh thần yêu nước. Việc đưa con đến Lam Kinh cũng là cách để gia đình giúp con làm quen với lịch sử từ những trải nghiệm thực tế.

Chị Thảo cùng con trai Hải Đăng rất thích thú khi được hoà mình vào Lễ hội Lam Kinh 2026.

Không riêng gia đình chị Thảo, nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con, cháu về Lam Kinh trong dịp lễ hội năm nay. Với trẻ nhỏ, sự chú ý thường bắt đầu từ những điều cụ thể: một màn biểu diễn, hình ảnh con rồng, trang phục của nhân vật hay những hoạt động văn hóa diễn ra trước mắt.

Bà Lê Thị Thủy, 60 tuổi, xã Lam Kinh, nhiều năm nay đều tham dự Lễ hội Lam Kinh. Năm nay, bà đưa theo cháu ngoại Đoàn Trần Chiêu Khang, 4 tuổi.

Khang còn khá nhỏ để hiểu đầy đủ về ý nghĩa của lễ hội hay những câu chuyện lịch sử gắn với Lam Kinh. Nhưng khi được hỏi cảm nhận về chuyến đi, em trả lời rất nhanh: “Con rất là thích, con thấy rất là đẹp, rất vui”.

Đây là lần đầu tiên em Khang được dự Lễ hội lớn với bà.

Với bà Thủy, việc đưa cháu đến lễ hội cũng là một cách để em làm quen với không gian văn hóa, lịch sử ngay từ nhỏ. Những điều trẻ ghi nhớ ban đầu có thể chưa phải là tên nhân vật hay mốc thời gian, mà đơn giản là hình ảnh, âm thanh và cảm xúc về một chuyến đi cùng gia đình.

Ở lứa tuổi mầm non, cách tiếp nhận này phù hợp với đặc điểm của trẻ. Thay vì bắt đầu bằng việc ghi nhớ thông tin, trẻ có thể làm quen với lịch sử thông qua quan sát và trải nghiệm.

Từ trải nghiệm của trẻ đến sự đồng hành của gia đình

Buổi chiều tại khu vực tượng đài Lê Lợi, nhiều gia đình tiếp tục đưa con đến dâng hương, tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Không gian này cũng là dịp để trẻ được nghe cha mẹ giới thiệu về nhân vật lịch sử gắn với Lam Kinh.

Tượng đài Lê Lợi cũng là một điểm đến trong ngày này để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc đáng kính.

Trẻ em ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí, việc đưa con đến các di tích lịch sử cũng trở thành một cách để gia đình tạo thêm trải nghiệm ngoài lớp học. Những câu chuyện ngắn, cách kể đơn giản có thể giúp trẻ hiểu vì sao nơi mình đang đứng có ý nghĩa và vì sao nhiều thế hệ vẫn tìm về đây. Trẻ được vui chơi, quan sát, đặt câu hỏi, người lớn có thêm cơ hội trò chuyện với con về quê hương và những câu chuyện đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Một lần đến Lam Kinh chưa thể giúp một đứa trẻ hiểu đầy đủ về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hay lịch sử triều Hậu Lê. Nhưng với trẻ nhỏ, việc được nhìn thấy, được nghe kể và được đặt câu hỏi ngay tại không gian lịch sử có thể tạo nên những ấn tượng đầu tiên.

Đưa trẻ về di tích vì thế không chỉ là một hoạt động tham quan trong dịp lễ hội. Đó còn là cách gia đình tạo cho con một trải nghiệm thực tế, để những câu chuyện về quê hương, lịch sử và văn hóa có thêm một điểm bắt đầu trong ký ức tuổi thơ.