Đứa trẻ quá ngoan có thể đang che giấu áp lực tâm lý gì?

Trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, một đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết nghe lời, học hành chăm chỉ, ít gây rắc rối và luôn làm theo những điều người lớn mong muốn. Những em như vậy thường khiến cha mẹ yên tâm vì không phải thường xuyên nhắc nhở hay lo lắng về hành vi.

Nội dung 1. Đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn của trẻ có thể là nỗi sợ mắc lỗi 2. Khi kỳ vọng của cha mẹ trở thành áp lực vô hình 3. Để con được ngoan mà không phải gồng mình làm hài lòng mọi người

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài luôn chỉn chu và hiểu chuyện, một số trẻ có thể đang phải cố gắng quá mức để đáp ứng kỳ vọng của gia đình. Các em không dám thừa nhận mình mệt mỏi, ngại bày tỏ ý kiến trái chiều, thậm chí tự trách bản thân khi không đạt được kết quả như mong đợi.

Theo Thạc sĩ tâm lý Dương Hà, Viện trưởng Viện Tâm lý đời sống, ngoan ngoãn, học tốt và biết quan tâm đến người khác đều là những phẩm chất đáng quý. Điều cần quan tâm không phải là trẻ có nghe lời hay không, mà là trẻ hợp tác một cách tự nguyện hay đang làm theo vì sợ bị trách mắng, bị từ chối hoặc khiến cha mẹ thất vọng.

1. Đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn của trẻ có thể là nỗi sợ mắc lỗi

Mong muốn được cha mẹ yêu thương và công nhận là nhu cầu tự nhiên của trẻ. Nhưng nếu trẻ cảm nhận rằng mình chỉ được đánh giá cao khi đạt thành tích tốt hoặc luôn nghe lời, các em có thể dần hình thành áp lực phải đáp ứng mong đợi của người lớn.

Chẳng hạn, một học sinh dù đã mệt mỏi vẫn không dám xin nghỉ học thêm vì sợ bố mẹ buồn. Một đứa trẻ bị bạn bè làm tổn thương nhưng không muốn kể với gia đình vì lo cha mẹ sẽ trách móc hoặc can thiệp quá mức. Có em đạt điểm số khá tốt nhưng vẫn cảm thấy mình kém cỏi chỉ vì chưa đứng đầu lớp.

Trong những tình huống này, sự ngoan ngoãn có thể trở thành cách trẻ cố gắng duy trì cảm giác an toàn trong mối quan hệ với cha mẹ. Các em sợ rằng nếu không làm tốt, không nghe lời hoặc bộc lộ những cảm xúc tiêu cực, mình sẽ khiến người lớn thất vọng.

Thạc sĩ Dương Hà cho rằng phía sau biểu hiện ấy có thể là nỗi sợ mắc lỗi, xu hướng cầu toàn, thói quen tự trách hoặc khó nói ra nhu cầu của bản thân. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào việc một đứa trẻ ít phản kháng để kết luận em đang gặp vấn đề tâm lý.

Điều cha mẹ cần quan sát là trẻ có cảm thấy thoải mái khi bày tỏ quan điểm hay không. Một đứa trẻ hợp tác tự nguyện vẫn có thể nói rằng mình không thích một hoạt động, hôm nay cảm thấy mệt hoặc muốn thử một cách làm khác. Trẻ vẫn biết quan tâm đến người khác nhưng đồng thời nhận ra và tôn trọng nhu cầu của bản thân.

Luôn nghe lời, học tốt và cố gắng làm hài lòng mọi người, một số trẻ có thể đang âm thầm chịu áp lực vì sợ mắc lỗi. Ảnh chụp màn hình.

Ngược lại, trẻ có xu hướng quá chú trọng làm hài lòng người khác có thể thường xuyên dò xét thái độ của cha mẹ, nhanh chóng thay đổi ý kiến khi thấy người lớn không vui, nhận lỗi ngay cả khi vấn đề không hoàn toàn thuộc trách nhiệm của mình hoặc ngại nhờ giúp đỡ vì sợ làm phiền.

Những biểu hiện này chỉ là gợi ý để cha mẹ tìm hiểu thêm về cảm xúc của con, không phải căn cứ để gắn nhãn hay chẩn đoán trẻ. Điều quan trọng là nhìn nhận hành vi trong nhiều tình huống và theo thời gian.

2. Khi kỳ vọng của cha mẹ trở thành áp lực vô hình

Nhiều phụ huynh tạo áp lực cho con trong khi thực lòng mong muốn con có tương lai tốt đẹp. Họ động viên con cố gắng, đặt mục tiêu học tập hoặc đưa ra những lời nhắc nhở với hy vọng con tiến bộ. Tuy nhiên, điều cha mẹ muốn truyền đạt và cách trẻ tiếp nhận đôi khi không giống nhau.

Chẳng hạn, câu nói “Con phải đứng đầu lớp” có thể xuất phát từ mong muốn thúc đẩy con học tập, nhưng trẻ lại hiểu rằng mọi kết quả thấp hơn đều là thất bại. Việc so sánh với bạn bè hoặc những câu chuyện về “con nhà người ta” cũng có thể khiến trẻ cảm thấy bản thân luôn chưa đủ tốt.

Áp lực còn xuất hiện khi cha mẹ liên tục nâng yêu cầu sau mỗi thành tích, chỉ chú ý đến điểm số mà ít quan tâm con đã nỗ lực như thế nào, hoặc sắp xếp lịch học dày đặc khiến trẻ không còn thời gian nghỉ ngơi và khám phá sở thích.

Theo chuyên gia Dương Hà, nỗi sợ làm cha mẹ thất vọng trở nên đáng quan tâm khi trẻ đồng nhất sự thất vọng của người lớn với việc bản thân không đủ tốt hoặc không còn xứng đáng được yêu thương. Khi đó, một kết quả học tập chưa như mong đợi không đơn thuần là điều cần cải thiện, mà có thể trở thành lý do để trẻ tự đánh giá thấp chính mình.

Tất nhiên, áp lực tâm lý của trẻ không chỉ xuất phát từ gia đình. Tính cách nhạy cảm, yêu cầu học tập, sự so sánh với bạn bè và những tiêu chuẩn do chính trẻ đặt ra cũng có thể góp phần tạo nên cảm giác căng thẳng. Vì vậy, cha mẹ không nên quy mọi khó khăn của con về một nguyên nhân duy nhất.

Điều cần thiết là tạo ra môi trường mà trẻ có thể thừa nhận mình chưa làm tốt, nói về nỗi buồn hoặc bày tỏ sự không đồng tình mà không phải lo sợ sẽ bị đánh giá. Khi mắc lỗi, trẻ cần được hướng dẫn cách chịu trách nhiệm và sửa chữa, thay vì cảm thấy bản thân là một người thất bại.

3. Để con được ngoan mà không phải gồng mình làm hài lòng mọi người

Theo Thạc sĩ Dương Hà, cha mẹ cần thể hiện rõ rằng con vẫn được yêu thương ngay cả khi mắc lỗi, chưa đạt kỳ vọng hoặc có quan điểm khác với người lớn. Thông điệp này cần được thể hiện bằng hành động thực tế, chứ không chỉ dừng lại ở lời nói.

Khi con có điểm số thấp, cha mẹ có thể bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, xem con gặp khó khăn ở đâu và cần hỗ trợ điều gì. Khi con nói mình mệt, người lớn nên xem lại lịch học, thời gian nghỉ ngơi thay vì mặc định con đang lười biếng hoặc thiếu cố gắng.

Một việc quan trọng khác là giúp trẻ nhận biết và gọi tên cảm xúc. Thay vì chỉ hỏi con đã hoàn thành bài tập chưa, cha mẹ có thể hỏi hôm nay con cảm thấy thế nào, điều gì khiến con vui hoặc có chuyện gì làm con lo lắng. Nếu trẻ chưa sẵn sàng chia sẻ, hãy cho con thời gian nhưng vẫn duy trì sự quan tâm.

Nuôi dạy con không phải để làm hài lòng mọi người, mà giúp trẻ sống có trách nhiệm, biết quan tâm, bày tỏ cảm xúc, bảo vệ giới hạn cá nhân và tìm kiếm hỗ trợ khi cần. Ảnh minh họa: Đỗ Vi.

Cha mẹ cũng nên tạo cơ hội để con được lựa chọn và bày tỏ sự bất đồng một cách tôn trọng, phù hợp với độ tuổi. Những việc đơn giản như lựa chọn hoạt động cuối tuần, sắp xếp thời gian học tập hoặc nói rằng mình chưa sẵn sàng tham gia một hoạt động đều có thể giúp trẻ học cách nhận diện nhu cầu và đưa ra quyết định.

Đặc biệt, phụ huynh cần điều chỉnh kỳ vọng phù hợp với khả năng, sức khỏe và hoàn cảnh của con. Sự cố gắng không chỉ được đo bằng điểm số hay thứ hạng, mà còn thể hiện ở quá trình học tập, tính trung thực, sự tiến bộ và khả năng chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần.

Trẻ cũng cần được bảo đảm thời gian ngủ, nghỉ, vui chơi và phát triển sở thích cá nhân. Một đứa trẻ biết nói rằng mình đang mệt, dám thừa nhận sai lầm hoặc có thể từ chối điều không phù hợp không có nghĩa là thiếu ngoan ngoãn. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang học cách hiểu và bảo vệ những nhu cầu chính đáng của mình.

Suy cho cùng, mục tiêu của việc nuôi dạy con không phải là tạo ra một đứa trẻ luôn làm hài lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng hơn là giúp con biết cư xử có trách nhiệm, quan tâm đến người khác nhưng vẫn có thể bày tỏ cảm xúc, bảo vệ giới hạn cá nhân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn. Khi trẻ không phải đánh đổi cảm xúc để được công nhận, sự ngoan ngoãn mới thực sự xuất phát từ sự tự nguyện và trưởng thành.