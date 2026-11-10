Đưa trải nghiệm bay dù lượn vào khai thác tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Du khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) sẽ có thêm trải nghiệm ngắm nhìn cảnh quan di sản từ trên không bằng dù lượn. Ảnh: Jungle Boss

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Jungle Boss tổ chức hoạt động bay dù lượn tại khu vực Phong Nha, xã Phong Nha.

Đây là sản phẩm du lịch trải nghiệm trên không mới được đề xuất tại khu vực di sản, mở thêm góc nhìn cho du khách khi khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo đại diện Công ty TNHH Jungle Boss, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu đã có văn bản đồng ý cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động bay với 30 dù lượn có động cơ và không động cơ tại 7 khu vực thuộc xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Việc bổ sung sản phẩm bay dù lượn được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Jungle Boss

Theo nội dung giấy phép, hoạt động bay được thực hiện ở độ cao dưới 200m so với điểm xuất phát, trong phạm vi bán kính dưới 3.000m. Thời gian được phép hoạt động từ ngày 24/11 đến 15/11/2027.

Ngắm di sản Phong Nha từ trên không

Với địa hình núi đá vôi đặc trưng, rừng nguyên sinh, sông suối và những thung lũng rộng lớn, Phong Nha - Kẻ Bàng có nhiều lợi thế phát triển các sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm.

Nếu các tour truyền thống đưa du khách vào hang động, trekking xuyên rừng hay khám phá sông suối, hoạt động bay dù lượn mở ra một cách tiếp cận khác cho khách thưởng ngoạn cảnh quan từ trên không.

Từ độ cao cho phép, du khách có cơ hội quan sát những dãy núi đá vôi trùng điệp, thung lũng xanh, dòng sông uốn lượn giữa đại ngàn và tổng thể cảnh quan đặc trưng của Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sự kết hợp giữa ngắm cảnh và hoạt động thể thao trải nghiệm được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Jungle Boss cho biết, đơn vị đang hoàn thiện các phương án tổ chức, đảm bảo an toàn khi tổ chức bay.

Ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Jungle Boss cho biết, đơn vị đang hoàn thiện các phương án tổ chức, trong đó xác định cụ thể khu vực cất cánh, hạ cánh, phạm vi và thời gian hoạt động; đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan trước khi đưa sản phẩm vào khai thác.

Trước đó, doanh nghiệp dự kiến bắt đầu khai thác từ ngày 24/11/2026, với 5 dù lượn phục vụ du khách hằng ngày; mỗi chuyến bay kéo dài khoảng 20-30 phút. Theo tính toán của doanh nghiệp, hoạt động có khả năng phục vụ hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày.

Sản phẩm này cũng mở thêm lựa chọn thưởng ngoạn cảnh quan cho những du khách hạn chế về thể lực, khó tham gia các hành trình trekking hoặc khám phá rừng kéo dài.

Hoàn thiện điều kiện an toàn trước khi khai thác

Việc đưa bay dù lượn vào khai thác được xác định là một hướng bổ sung sản phẩm du lịch trải nghiệm tại Phong Nha - Kẻ Bàng, hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 và Năm Du lịch quốc gia 2027.

Để hoạt động được triển khai, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị, phương tiện, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, bảo hiểm và phương án xử lý tình huống khẩn cấp; chịu trách nhiệm về an toàn đối với người tham gia và khách du lịch.

Việc sử dụng đất, mặt bằng và không gian hoạt động phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, hoạt động hàng không, cảnh quan và môi trường di sản.

Du khách có cơ hội quan sát những dãy núi đá vôi trùng điệp, thung lũng xanh, dòng sông uốn lượn giữa đại ngàn. Ảnh: Jungle Boss

UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và UBND xã Phong Nha phối hợp, tạo điều kiện về địa điểm tổ chức. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đề nghị Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu cấp phép hoạt động bay theo quy định.

Trên cơ sở giấy phép đã được cấp, Jungle Boss tiếp tục hoàn thiện phương án hiệp đồng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan, bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi tổ chức bay.

Việc bổ sung sản phẩm bay dù lượn được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm tại Phong Nha - Kẻ Bàng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú cho du khách.