Đưa trà Việt từ di sản đến giá trị mới

Các lưu học sinh quốc tế hào hứng với công đoạn sao, vò chè tại xã Hợp Thành.

World Master Tea Vietnam 2026 là gameshow thực tế về thế giới trà, nơi các thí sinh cùng trải qua chuỗi thử thách về kiến thức, kỹ năng, sáng tạo và văn hóa trà. Thông qua hành trình thi đấu, trải nghiệm và khám phá, World Master Tea tìm kiếm những cá nhân có năng lực, bản lĩnh và tư duy sáng tạo, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận mới để đưa trà đến gần hơn với đời sống, thế hệ trẻ và cộng đồng quốc tế.

Chương trình gồm 6 vòng thi, được triển khai qua 3 giai đoạn, từ tuyển chọn trực tuyến đến trải nghiệm văn hóa trà, phát triển sản phẩm và thử thách kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty CP Chè Quân Chu, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: Mục tiêu của Cuộc thi không chỉ tìm ra người pha trà ngon, mà muốn mở ra một sân chơi thực tế về thế giới trà, nơi các thí sinh được khám phá nguyên liệu, văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo sản phẩm và trải nghiệm những thử thách kinh doanh. Điều chúng tôi mong muốn là trà, ngoài được nhắc đến như một sản phẩm truyền thống, còn được nhìn nhận như một nguồn cảm hứng sáng tạo, một sản phẩm du lịch và một lĩnh vực kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển.

Qua các bước tuyển chọn và phỏng vấn trực tuyến, 20 thí sinh được lựa chọn tham gia các vòng thi tiếp theo. Ban Tổ chức chia thành 4 đội, mỗi đội 5 người. Các đội nghiên cứu, xây dựng công thức, phát triển thực đơn và lựa chọn sản phẩm tham gia thử thách kinh doanh. Mỗi đội có thể đề xuất tối đa 3 sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc, kỹ thuật và an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, tại thử thách kinh doanh, các đội có 4 giờ tổ chức hoạt động bán hàng. Doanh thu thực tế chiếm 50% điểm xếp hạng đội, 50% còn lại là điểm của Ban Giám khảo. Các tiêu chí đánh giá bao gồm chất lượng sản phẩm, khả năng vận hành, phối hợp nhóm, cách giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm khách hàng và việc tuân thủ yêu cầu vệ sinh, an toàn.

Nghệ thuật pha trà là nét văn hóa đặc sắc.

Đưa doanh thu thực tế vào tiêu chí chấm điểm là cách kiểm chứng khả năng ứng dụng của ý tưởng sáng tạo. Một sản phẩm có thể hấp dẫn khi trình diễn, nhưng để tồn tại trên thị trường, sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu thực tế, duy trì chất lượng ổn định và có khả năng kinh doanh hiệu quả. Đây cũng là bài học thiết thực đối với những người muốn phát triển sản phẩm từ trà thành một hướng khởi nghiệp hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh.

Sau thử thách kinh doanh, 10 thí sinh tiếp tục bước vào vòng Trà và Ẩm thực; 3 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài ở vòng Trà và Phong cách, xây dựng trải nghiệm trà dành cho khách mời đặc biệt. Giải Quán quân có tổng giá trị 100 triệu đồng; danh hiệu Đại sứ Văn hóa Trà là 20 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng.

World Master Tea Vietnam 2026 không thể thay thế những nỗ lực lâu dài trong nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho trà Thái Nguyên. Nhưng thông qua việc kết nối văn hóa, sáng tạo và thử thách kinh doanh, Cuộc thi tạo thêm một cách tiếp cận để phát huy giá trị sản phẩm truyền thống.