Các đối tượng bị ngăn chặn, đưa về trụ sở làm việc.

Mới đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trà Bồng phát hiện một số nhóm TTN trên địa bàn có biểu hiện cổ súy bạo lực, đăng tải video, hình ảnh thách đấu với các nhóm khác. Đáng chú ý, các TTN còn có các hành vi tụ tập điều khiển phương tiện gây mất trật tự công cộng, sử dụng vũ khí.

Ngày 7-11, sau quá trình theo dõi, xác minh, Công an xã Trà Bồng đã triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời khống chế, ngăn chặn, đưa 15 TTN cùng 7 phương tiện có liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, các TTN thừa nhận đã thực hiện các hành vi vi phạm nhằm thể hiện bản thân và “câu view, câu like” trên mạng xã hội.

Qua xác minh, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều hành vi vi phạm như sử dụng phương tiện đã thay đổi kết cấu, không đội mũ bảo hiểm, mang theo vũ khí tự chế, vũ khí thô sơ khi tham gia giao thông để quay video, chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội.

Đại úy Huỳnh Thanh Hải (Công an xã Trà Bồng) cho biết, các TTN trong nhóm này hiện vẫn đang đi học tại các trường học trên địa bàn. Công an xã đã thông báo vụ việc đến gia đình, nhà trường để phối hợp giáo dục các em. Đồng thời, phối hợp với Tổ CSGT đường bộ số 1 (khu vực 1 thuộc Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi) xác minh, lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm TTATGT và các hành vi liên quan với tổng số tiền phạt hơn 80 triệu đồng.

Đây không phải là vụ việc cá biệt, trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trà Bồng phát hiện một đoạn clip đăng tải trên TikTok ghi lại cảnh một nhóm TTN điều khiển xe mô-tô có dấu hiệu vi phạm TTATGT. Qua xác minh, Công an xã đã làm rõ nhóm TTN trong clip gồm 9 người đều trú tại xã Trà Bồng, độ tuổi từ 15 đến 20.

Qua làm việc, nhóm này khai nhận đã sử dụng 5 xe mô-tô di chuyển qua các tuyến đường trên địa bàn xã, có các hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe gắn biển số bị che lấp, không có giấy phép lái xe. Đáng chú ý, toàn bộ hành vi được quay video, đăng tải lên TikTok với mục đích đua “top”, thể hiện bản thân.

Các hành vi vi phạm, có yếu tố cổ súy bạo lực đưa lên mạng xã hội.

Công an xã Trà Bồng đã phối hợp Tổ CSGT đường bộ số 1 (khu vực 1) lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan. Ngoài ra, cơ quan chức năng lập biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Tổng mức phạt đối với các lỗi vi phạm được xác định là 42,5 triệu đồng.

Hai vụ việc cho thấy, việc chạy theo lượt xem, lượt thích trên mạng xã hội đang trở thành động cơ khiến một bộ phận TTN thực hiện những hành vi lệch chuẩn, thậm chí bất chấp nguy hiểm để gây chú ý. Đằng sau những đoạn video được đăng tải nhằm khoe khoang, thách thức nhau là nguy cơ TNGT, mất ANTT và những vi phạm pháp luật có thể để lại hậu quả lâu dài.

Đáng lo ngại hơn, trong số những người vi phạm có nhiều em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm đầy đủ về hành vi của mình, nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm cho người khác. Việc chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển cũng đặt ra trách nhiệm không nhỏ đối với các bậc phụ huynh trong quản lý, giáo dục con em.

Trung tá Nguyễn Tấn Vinh- Phó Trưởng Công an xã Trà Bồng khuyến cáo, TTN cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tụ tập gây rối trật tự công cộng, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không mang theo hoặc sử dụng hung khí, công cụ nguy hiểm. Các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, quản lý việc sử dụng mạng xã hội cũng như sinh hoạt của con em, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch chuẩn và phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác giáo dục.