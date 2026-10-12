Đua tốc độ hái cà phê chín tại Hội thi 'So tài nhà nông'
Sáng 12/10, tại Công ty CP Phúc Sinh Sơn La, xã Chiềng Mung, Ban tổ chức Lễ hội Cà phê lần thứ II năm 2026 tổ chức phần thi “So tài nhà nông”, trong khuôn khổ Hội thi Nhà nông đua tài. Đây là phần thi diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Tham gia phần thi có 8 đội, đại diện cho các xã, phường: Chiềng Mung, Chiềng Cơi, Mường Chanh, Phiêng Pằn, Muổi Nọi, Púng Bánh, Nậm Lầu và Chiềng Mai. Các thành viên đều là những nông dân tiêu biểu, có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất cà phê tại địa phương.
Các đội thi được chia thành 2 đợt, mỗi đợt 4 đội, tranh tài ở nội dung hái quả cà phê chín. Mỗi đội có 5 thành viên, thực hiện thu hái thủ công trong 20 phút tại vị trí bốc thăm. Yêu cầu đặt ra là không rung cây, bẻ cành, làm tổn hại đến cây cà phê; sản phẩm thu hoạch phải đạt 100% quả chín, không lẫn quả xanh, đất đá, cành lá và các tạp chất khác.
Ban giám khảo chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Phân công nhiệm vụ hợp lý, thao tác thành thạo, năng suất thu hái, bảo vệ cây và xử lý quả sau thu hoạch đúng kỹ thuật. Các đội thực hiện tốt được cộng điểm thưởng; vi phạm quy chế sẽ bị trừ điểm hoặc hủy kết quả tùy mức độ. Phần thi “So tài nhà nông” tạo cơ hội để người trồng cà phê giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật sản xuất, góp phần nâng tầm chất lượng và thương hiệu cà phê Sơn La theo hướng bền vững.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/le-hoi-ca-phe-son-la-lan-thu-hai-nam-2026/dua-toc-do-hai-ca-phe-chin-tai-hoi-thi-so-tai-nha-nong--29taCQrDg.html