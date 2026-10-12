Đua tốc độ hái cà phê chín tại Hội thi 'So tài nhà nông'

Vườn cà phê hữu cơ của Công ty CP Phúc Sinh, nơi diễn ra phần thi so tài nhà nông.

Đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam động viên các đội thi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn các đội thi hái đúng kỹ thuật.

Lãnh đạo xã Muổi Nọi động viên đội thi trước giờ thi đấu.

Tham gia phần thi có 8 đội, đại diện cho các xã, phường: Chiềng Mung, Chiềng Cơi, Mường Chanh, Phiêng Pằn, Muổi Nọi, Púng Bánh, Nậm Lầu và Chiềng Mai. Các thành viên đều là những nông dân tiêu biểu, có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất cà phê tại địa phương.

Đội thi xã Púng Bánh tham gia thi hái cà phê.

Đội thi xã Muổi Nọi tham gia thi hái cà phê.

Đội thi xã Mường Chanh tham gia phần thi hái cà phê.

Các đội thi được chia thành 2 đợt, mỗi đợt 4 đội, tranh tài ở nội dung hái quả cà phê chín. Mỗi đội có 5 thành viên, thực hiện thu hái thủ công trong 20 phút tại vị trí bốc thăm. Yêu cầu đặt ra là không rung cây, bẻ cành, làm tổn hại đến cây cà phê; sản phẩm thu hoạch phải đạt 100% quả chín, không lẫn quả xanh, đất đá, cành lá và các tạp chất khác.

Khán giả tham gia cổ vũ các đội thi.

Đội thi xã Phiêng Pằn hoàn thành phần thi hái cà phê.

Thành quả thu hoạch của các đội tại phần thi hái cà phê.

Quả cà phê sau thu hái của các đội thi.

Ban giám khảo đánh giá chất lượng quả cà phê thu hái của các đội thi.

Ban giám khảo chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Phân công nhiệm vụ hợp lý, thao tác thành thạo, năng suất thu hái, bảo vệ cây và xử lý quả sau thu hoạch đúng kỹ thuật. Các đội thực hiện tốt được cộng điểm thưởng; vi phạm quy chế sẽ bị trừ điểm hoặc hủy kết quả tùy mức độ. Phần thi “So tài nhà nông” tạo cơ hội để người trồng cà phê giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật sản xuất, góp phần nâng tầm chất lượng và thương hiệu cà phê Sơn La theo hướng bền vững.