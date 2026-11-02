Đưa tinh thần học tập thấm sâu trong xã hội

Xác định công tác tuyên truyền về phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng XHHT từ cơ sở, Hội Khuyến học xã Trường Sơn đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc vận động người dân xây dựng các mô hình học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Trường Sơn Phạm Thị Mỹ Hạnh chia sẻ: “Hội Khuyến học xã có 20 chi hội, thu hút 1.746 hội viên tham gia. Để phong trào KH, KT, xây dựng XHHT đạt hiệu quả cao, hội tích cực tổ chức các hoạt động xây dựng tủ sách, góc học tập tại các trường, trao học bổng, trao quà cho học sinh xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó… Đặc biệt, các mô hình thiết thực như “Tiếng trống khuyến học”, “Nâng bước chân em đến trường”, “Nuôi heo đất khuyến học”, hỗ trợ học sinh nghèo, khen thưởng học sinh giỏi được duy trì. Nhờ đó, xã có tỉ lệ gia đình học tập đạt 85,8%; 100% đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập” được công nhận; 100% mô hình cộng đồng học tập cấp xã đạt yêu cầu”.

Hội khuyến học tỉnh tổ chức chương trình trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập - Ảnh: N.L

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ số vào xây dựng XHHT đang được triển khai tại xã Trường Sơn bằng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Địa phương đã xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục và Nhân dân về vai trò của HTSĐ. Theo đó, xã khuyến khích triển khai các mô hình “Bản đồ cơ hội học tập”, “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo” đi đôi với tăng cường học liệu số, dịch vụ học tập cộng đồng và hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả.

Đây cũng là một trong những giải pháp hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, trang bị cho người dân khả năng tiếp cận, khai thác công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, thiết thực, có trách nhiệm, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho mọi người.

Trong khi đó, những mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” của Hội Khuyến học xã Vĩnh Thủy đang từng bước đi vào nền nếp, gắn chặt với phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân.

Kết quả đánh giá hằng năm cho thấy, 100% cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 100% đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”, trên 90% gia đình đạt “Gia đình học tập” và 93,9% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, mà còn cho thấy việc học tập đã trở thành nhu cầu trong mỗi gia đình.

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vĩnh Thủy Võ Duy Hoài cho biết: “Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy được vị trí, vai trò của việc học đối với hạnh phúc gia đình, dòng họ. Một trong những tiêu chí cứng để chấm điểm xét “Gia đình văn hóa” đó là các gia đình xây dựng được gia đình học tập. Khi mỗi gia đình trở thành một môi trường học tập, thì dòng họ, cộng đồng cũng dần hình thành một XHHT. Tiêu biểu như dòng họ Lê Văn ở thôn Quảng Xá với 55 hộ gia đình vừa ra mắt Quỹ KH-KT đã huy động gần 30 triệu đồng từ đóng góp của con cháu trong dòng họ…”.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Xuân Vinh, một trong những kết quả nổi bật thời gian qua là các địa phương đã kiện toàn tổ chức hội cấp xã và xây dựng chương trình công tác phù hợp với yêu cầu mới; đồng thời phong trào KH, KT, xây dựng XHHT có nhiều bước tiến mới. Hội Khuyến học tỉnh tích cực chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, xây dựng hội các cấp, đặc biệt là cấp xã, phường.

Đến nay, 75 xã, phường trong tỉnh có tổ chức khuyến học với hơn 6.900 chi hội, ban khuyến học và gần 510.000 hội viên. Cơ cấu hội viên ngày càng đa dạng, thu hút trí thức, doanh nhân, cán bộ trẻ và người lao động tham gia. Đây là mạng lưới quan trọng để đưa các chủ trương về HTSĐ đến từng địa bàn dân cư.

Cùng với đó, nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội Khuyến học cũng được đổi mới theo hướng thiết thực, linh hoạt và gần với nhu cầu của người dân. Công tác chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền với nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức đối với cán bộ, hội viên và Nhân dân về KH, KT và xây dựng XHHT, HTSĐ... Qua đó, nhận thức của cán bộ, hội viên và Nhân dân về HTSĐ ngày càng được nâng lên.

Các mô hình như “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” ngày càng phát triển vững chắc về số lượng lẫn chất lượng tại nhiều địa phương. Toàn tỉnh hiện có 366.054 hộ gia đình (chiếm 84%) đăng ký gia đình học tập; 3.284 dòng họ (chiếm 68%) đăng ký dòng họ học tập; 1.840 cộng đồng (chiếm 93%) đăng ký cộng đồng học tập; 1.328 đơn vị (chiếm 97%) đăng ký đơn vị học tập; 578.756 công dân (chiếm 62% dân số) đăng ký công dân học tập.

Những kết quả này cho thấy phong trào KH, KT đã thực sự đi vào chiều sâu, lan tỏa đến mọi người, mọi nhà, mọi dòng họ, mọi cộng đồng và đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trở thành động lực xây dựng đời sống văn hóa và phát triển nguồn nhân lực ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng XHHT và thúc đẩy HTSĐ nhằm phát huy tinh thần học tập thấm sâu hơn vào mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và trong xã hội. Đồng thời, tạo bước đột phá ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kết nối người học và vận động học bổng; xây dựng các mô hình học tập gắn với hình thành công dân số, trong đó, chú ý nâng cao kỹ năng số, kỹ năng tự học, kỹ năng khai thác và sử dụng hiệu quả các trí tuệ nhân tạo, các nền tảng học tập trực tuyến và các nguồn học liệu mở cho thiếu niên và người cao tuổi.

Hội cũng phát huy tốt vai trò cầu nối, huy động nguồn lực xã hội cho sự nghiệp KH, KT gắn với sử dụng nguồn kinh phí công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định.