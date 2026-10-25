Đưa tình huống pháp lý lên sân khấu, giúp học sinh hiểu luật

Đổi mới cách truyền đạt, gắn quy định pháp luật với tình huống thực tế và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền là những dấu ấn trong quá trình hoạt động của Luật gia Chu Văn Hiển, Phó trưởng Ban Tuyên truyền, phổ biến và xây dựng pháp luật, Hội Luật gia Tp.Đồng Nai.

Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Không chỉ tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật gia Chu Văn Hiển còn góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng nội dung hội nghị, tọa đàm và tư vấn pháp lý cho người dân. Đặc biệt, sáng kiến kết hợp tuyên truyền pháp luật với sân khấu hóa tình huống trong trường học đã tạo cách tiếp cận trực quan, gần gũi với học sinh.

Luật gia Chu Văn Hiển, Phó trưởng Ban Tuyên truyền, phổ biến và xây dựng pháp luật, Hội Luật gia Tp.Đồng Nai.

Trong năm 2026, Luật gia Chu Văn Hiển tham gia góp ý nhiều dự án luật, dự thảo văn bản quan trọng. Với vai trò thành viên Hội đồng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Tp.Đồng Nai, ông tham gia góp ý, thẩm định các văn bản của HĐND, UBND thành phố trước khi ban hành.

Trong công tác tuyên truyền, ông tham gia các hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, với hơn 700 người tham dự. Ông cũng tham gia biên soạn, phát hành hàng trăm tờ gấp, tài liệu tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của cử tri.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp, một nội dung đáng chú ý là việc đưa tình huống pháp lý vào hoạt động sân khấu hóa thông qua mô hình cuộc họp giả định tư vấn biện pháp giáo dục tại xã, phường, được tổ chức trong trường THPT.

Luật gia Chu Văn Hiển đóng vai Chủ tịch UBND xã trong cuộc họp giả định tại Trường THPT Điểu Cải, giúp học sinh tiếp cận quy trình xử lý tình huống pháp lý một cách trực quan, sinh động.

Cùng các luật gia thuộc Hội Luật gia Tp.Đồng Nai, Luật gia Chu Văn Hiển tham gia triển khai mô hình tại Trường THPT Điểu Cải, xã La Ngà. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua hình thức thuyết trình, học sinh được tìm hiểu quy định pháp luật thông qua những tình huống giả định gần gũi với thực tiễn.

Cách làm này giúp học sinh hình dung rõ hơn việc vận dụng pháp luật trong đời sống, nhận diện hành vi phù hợp và nâng cao ý thức trách nhiệm. Việc sân khấu hóa nội dung tuyên truyền cũng tạo sự sinh động trong quá trình tiếp nhận kiến thức, đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương trong giáo dục pháp luật. Mô hình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhà trường và địa phương.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật gia Dương Văn Tín, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Đồng Nai, cho biết Luật gia Chu Văn Hiển là người có tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai các hoạt động chuyên môn. Theo ông Tín, mô hình sân khấu hóa tình huống pháp lý giúp học sinh tiếp cận quy định pháp luật trực quan, dễ hiểu, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tăng cường phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương trong công tác giáo dục pháp luật.

Luật gia Chu Văn Hiển trao đổi, giải đáp thắc mắc của học sinh tại buổi tuyên truyền, giúp các em hiểu rõ hơn về quy định pháp luật và cách ứng xử phù hợp trong môi trường học đường.

Bên cạnh sáng kiến trên, Luật gia Chu Văn Hiển còn tham gia 3 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trên môi trường mạng tại Trường THPT Nhơn Trạch, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai và Trường THCS Bình An, với khoảng 2.500 học sinh tham dự.

Luật gia cũng tham gia tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy và nội dung tái hòa nhập cộng đồng cho hơn 600 học viên tại Trại cai nghiện ma túy số 3; đồng thời phổ biến, tư vấn pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 200 người dân xã Tân An.

Kết hợp truyền thông, tư vấn pháp luật với thực tiễn

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật gia Chu Văn Hiển cho biết, ngoài tuyên truyền trực tiếp, ông còn tham gia xây dựng nội dung hội nghị, tọa đàm, tổ chức phổ biến pháp luật tại cơ sở và góp ý các dự án luật do Đoàn đại biểu Quốc hội lấy ý kiến. Ông cũng tham gia tư vấn, giải đáp những vướng mắc pháp lý phát sinh trong đời sống.

Theo ông Hiển, để tuyên truyền hiệu quả, cần lựa chọn cách truyền đạt phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc gắn quy định pháp luật với tình huống thực tế, kết hợp sân khấu hóa và ứng dụng nền tảng số giúp người dân dễ tiếp cận, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và biết cách vận dụng pháp luật trong cuộc sống.

Luật gia Chu Văn Hiển tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử tại xã Nha Bích, giúp người dân nắm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri.

Trong lĩnh vực truyền thông, Luật gia Chu Văn Hiển tham gia 7 chương trình phối hợp với Đài Truyền hình Đồng Nai, với các chủ đề về bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng pháo, bạo lực học đường, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bầu cử và chính sách đối với người có công.

Ông cũng tham gia xây dựng video đăng tải trên kênh YouTube “Luật gia Đồng Nai”, mỗi video đạt khoảng 500-1.700 lượt xem.

Trong công tác tư vấn pháp lý, với vai trò tư vấn viên thuộc Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Tp.Đồng Nai, ông tham gia tư vấn miễn phí hằng tuần, giải đáp hơn 70 trường hợp vướng mắc liên quan đến đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, hình sự, hành chính, lao động, thương mại, an sinh xã hội và thủ tục hành chính trên nền tảng VNeID.

Thông qua các hoạt động xây dựng, thẩm định văn bản, tuyên truyền trên nhiều nền tảng và tư vấn pháp luật miễn phí, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương được triển khai với nhiều hình thức. Trong đó, việc sân khấu hóa tình huống pháp lý trong trường học là một cách đưa quy định pháp luật đến gần hơn với thực tiễn, giúp học sinh nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp lu