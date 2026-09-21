Bộ Xây dựng yêu cầu đưa tình huống khoảng cách an toàn trên cao tốc vào đào tạo lái xe. Ảnh: Tuấn Lương.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ liên quan đến khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp ngày 11-9-2026.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam được giao khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ. Đồng thời, cơ quan này chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024 ngày 15-11-2024, bảo đảm các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn phù hợp thực tiễn, nhất là trên đường cao tốc.

Bộ Xây dựng yêu cầu việc xác định khoảng cách an toàn phải gắn với tốc độ phương tiện và điều kiện thực tế của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết cùng các yếu tố liên quan, nhằm bảo đảm an toàn giao thông theo quy định của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cùng với hoàn thiện quy định, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Cục Cảnh sát giao thông, Sở Xây dựng các địa phương và chủ đầu tư rà soát, bổ sung báo hiệu đường bộ, các hạng mục cần thiết tại những đoạn, tuyến cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn.

Trường hợp cần thiết, phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc cũng phải được điều chỉnh, bảo đảm người điều khiển phương tiện được thông tin đầy đủ để nhận biết và chấp hành quy định.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu bổ sung vào giáo trình đào tạo lái xe các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông nói chung và trên đường cao tốc nói riêng. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện chấp hành quy định, chú trọng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô và tuyên truyền tại trường học, cơ quan, công sở, khu, cụm công nghiệp.

Đối với Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng triển khai đầy đủ biển báo và tổ chức giao thông tại các đoạn cao tốc có áp dụng xử phạt hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn.