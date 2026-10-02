Đưa tinh hoa sân khấu Việt Nam đến với công chúng Pháp

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu về ý nghĩa của sự kiện. Ảnh: Hoàng Lân

Sáng 2-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức thông tin vềTuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 31-10 tại nhiều địa điểm ở thủ đô Paris. Sự kiện do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các bộ, ngành, địa phương và đơn vị nghệ thuật liên quan tổ chức.

Khởi nguồn từ sáng kiến tâm huyết của phu nhân Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène được kỳ vọng phác họa trọn vẹn một "chân dung Việt Nam" tinh tế và giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định, Paris không chỉ là thủ đô của đối tác chiến lược mà còn là kinh đô nghệ thuật thế giới và nơi đặt trụ sở UNESCO. Việc lựa chọn Paris làm điểm đến chính là cơ hội vàng để lan tỏa hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và sự gắn kết trong cộng đồng 300.000 người Việt tại Pháp.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân

Với chủ đề “Những cuộc gặp gỡ - Rencontre”, Tuần lễ hướng tới đưa những giá trị đặc sắc của sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế, đồng thời tạo không gian để nghệ sĩ hai nước gặp gỡ, trao đổi và cùng sáng tạo.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, chương trình được xây dựng theo hướng giới thiệu diện mạo đa dạng của sân khấu Việt Nam, từ di sản truyền thống đến các tác phẩm đương đại. Múa rối nước, tuồng, chèo, cải lương, múa đương đại và kịch nói được giới thiệu trong nhiều chương trình, giúp khán giả quốc tế tiếp cận nghệ thuật Việt Nam từ nhiều góc độ.

Điểm nhấn của Tuần lễ là vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, do đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam. Việc một tác phẩm sân khấu Việt Nam được tiếp cận từ góc nhìn của đạo diễn Pháp được kỳ vọng tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật giữa hai nền văn hóa, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới đối với tác phẩm và ngôn ngữ sân khấu.

Bên cạnh đó, chương trình còn có “Truyền thuyết Việt Nam” với “Con Rồng Vàng” và “Người đánh cá ở đáy tách trà” (trích đoạn “Trương Chi”); múa đương đại “Dó”; các chương trình giới thiệu tuồng, chèo, cải lương cùng nhiều hoạt động giao lưu, hội thảo và quảng bá văn hóa.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Tuần lễ không chỉ hướng tới mục tiêu biểu diễn, quảng bá nghệ thuật mà còn là hoạt động ngoại giao văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập.

Thông qua sân khấu, công chúng quốc tế có cơ hội tiếp cận Việt Nam bằng những câu chuyện, hình ảnh, cảm xúc và giá trị nhân văn, thay vì chỉ qua những thông tin giới thiệu về đất nước. Với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, chương trình cũng là dịp kết nối với quê hương, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc và sự gắn bó giữa các thế hệ.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa giới thiệu chương trình. Ảnh: Hoàng Lân

Thông tin về chương trình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Phương Hòa cho biết, đây là lần đầu tiên Tuần lễ Sân khấu Việt Nam được tổ chức tại Pháp, gắn với dấu mốc 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp. Theo bà Nguyễn Phương Hòa, chương trình là sự hội tụ của Nghị quyết 80, Chiến lược Ngoại giao văn hóa và Chiến lược phát triển văn hóa, hướng tới phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam ra thế giới.

Qua chuỗi hoạt động, Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 không chỉ giới thiệu các giá trị sân khấu Việt Nam mà còn hướng tới tạo dựng những cuộc gặp gỡ, đối thoại và hợp tác lâu dài giữa nghệ sĩ, nhà hát và các tổ chức văn hóa hai nước.

Theo kế hoạch, Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 31-10 tại nhiều địa điểm tại Paris. Trong hai ngày 24 và 25-10, chương trình “Việt Nam en scène” mở màn tại Quảng trường Bastille với múa rối nước - loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu của Việt Nam, kết hợp sân khấu, âm nhạc và những giá trị văn hóa truyền thống. Ngày 26-10, lễ khai mạc chính thức diễn ra tại Nhà hát Marigny với vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, có sự tham gia của các nghệ sĩ Anh Tú, Thanh Sơn, Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Bá Anh, Ánh Dương, Lý Chí Huy, Quang Minh, Thanh Bình, Phan Thắng… Ngày 27-10, chương trình “Truyền thuyết Việt Nam” tiếp tục được giới thiệu tại Nhà hát Marigny. Ngày 28-10, tại Rạp Grand Rex, chương trình “Đêm nghệ thuật đặc biệt - Từ di sản đến đương đại” giới thiệu múa đương đại cùng các loại hình tuồng, chèo, cải lương. Vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” trở lại tại Carreau du Temple ngày 29-10. Ngày 30-10, một đêm nghệ thuật “Từ di sản đến đương đại - Trở lại sân khấu” tiếp tục diễn ra tại địa điểm này. Tuần lễ khép lại ngày 31-10 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp với chương trình “Cuộc gặp gỡ giữa Pháp và Việt Nam”, quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam, Pháp cùng khán giả và những người yêu nghệ thuật sân khấu.