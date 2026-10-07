Đưa tinh hoa nghệ thuật sân khấu Việt Nam đến với công chúng Pháp

Rối nước. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Từ múa rối nước, chèo, tuồng, cải lương đến kịch nói và múa đương đại, những sắc màu tiêu biểu của sân khấu Việt Nam sẽ cùng hội tụ tại Paris từ ngày 24-31/10 trong khuôn khổ Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp với tên gọi “Chân dung Việt Nam” (Việt Nam en Scène).

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, đây là lần đầu tiên Tuần Sân khấu Việt Nam được tổ chức tại Pháp, quy tụ các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cùng các nghệ sỹ Pháp.

Phát biểu họp báo tại Paris chiều 6/10 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật mà còn là điểm hẹn gặp gỡ giữa nghệ sỹ và công chúng, giữa các thế hệ, giữa truyền thống và sáng tạo đương đại, đặc biệt là giữa các nền văn hóa.

Theo Đại sứ, việc lựa chọn Paris mang nhiều ý nghĩa bởi đây không chỉ là thủ đô của Pháp, Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, mà còn là một trong những trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của thế giới và là nơi đặt trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). Năm 2026 cũng đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng thông qua chèo, tuồng, cải lương, múa rối nước, kịch nói và những hình thức sáng tạo mới, công chúng Pháp có thể khám phá lịch sử, truyền thuyết, các giá trị, tiếng cười và cảm xúc của người Việt Nam, đồng thời cảm nhận những chuyển động của xã hội qua góc nhìn của các nghệ sỹ.

Sân khấu Việt Nam kể câu chuyện về Việt Nam, nhưng cũng chuyển tải những giá trị chung của con người như tình yêu, gia đình, ký ức, phẩm giá, hy vọng, tự do sáng tạo và khả năng vượt qua thử thách.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải (phải) phát biểu tại họp báo giới thiệu Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp với tên gọi “Chân dung Việt Nam”. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Đại sứ bày tỏ mong muốn “Chân dung Việt Nam” không chỉ dừng lại ở một tuần biểu diễn mà trở thành điểm khởi đầu cho những hợp tác mới giữa giới sân khấu hai nước, từ trao đổi, lưu trú sáng tác, đồng sản xuất, dịch tác phẩm, trao đổi nghệ sỹ trẻ đến các dự án sáng tạo chung, từng bước chuyển từ giới thiệu văn hóa sang cùng sáng tạo.

Giới thiệu chương trình, bà Ngô Mai, Trợ lý Tổng đạo diễn, cho biết Tuần Sân khấu Việt Nam được xây dựng như một hành trình từ di sản đến đương đại, qua đó, giới thiệu sự phong phú của sân khấu Việt Nam, đồng thời tạo không gian đối thoại giữa nghệ thuật truyền thống và những hình thức sáng tạo mới.

Đặc biệt, trong hai đêm mang chủ đề “Từ di sản đến đương đại”, múa đương đại sẽ cùng tuồng, chèo và cải lương tạo nên sự giao thoa giữa di sản và sáng tạo, với ký ức văn hóa được nhìn nhận như một chất liệu sống, luôn được tiếp nối và làm mới.

Mở màn trong hai ngày 24-25/10 là các suất múa rối nước tại một quảng trường ở trung tâm Paris, đưa một trong những loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu của Việt Nam trực tiếp đến với công chúng thủ đô nước Pháp.

Tối 26/10 tại Nhà hát Marigny, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ được giới thiệu qua bản dựng của nữ đạo diễn Pháp Anne Bouvier. Ngày 27/10, cũng tại Nhà hát Marigny, hai vở ca kịch “Con Rồng Vàng” và “Người đánh cá trong tách trà” của đạo diễn Pháp gốc Việt Olivier Dhénin Hữu tiếp tục cuộc đối thoại nghệ thuật Việt-Pháp bằng cách để các nghệ sỹ Pháp kể những câu chuyện Việt Nam.

Các đêm 28 và 30/10 tại Grand Rex và Trung tâm nghệ thuật Carreau du Temple dành cho cuộc gặp gỡ giữa múa đương đại với tuồng, chèo và cải lương. Tuần lễ khép lại ngày 31/10 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp bằng cuộc gặp gỡ giữa nghệ sỹ hai nước với công chúng và những người yêu sân khấu.

Chia sẻ tại họp báo, đạo diễn Olivier Dhénin Hữu cho biết hai vở ca kịch “Con Rồng Vàng” và “Người đánh cá trong tách trà” được tách ra từ một tác phẩm lớn mà ông thực hiện tại Việt Nam 3 năm trước trong thời gian lưu trú sáng tác của Viện Pháp.

Tác phẩm được trình diễn tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp. Theo ông, dự án nghệ thuật này mang dấu ấn rất riêng bởi bắt nguồn từ chính câu chuyện gia đình ông, đặc biệt là người mẹ và người bà Việt Nam.

Tuy nhiên, đạo diễn không chỉ muốn kể lại câu chuyện của một gia đình, mà còn muốn vượt ra ngoài những biến cố và bi kịch của thế kỷ XX để tìm về vẻ đẹp của Việt Nam qua những truyền thuyết và chiều sâu của một nền văn hóa có lịch sử hàng nghìn năm.

Trong số đó, “Người đánh cá trong tách trà” kể câu chuyện một người đánh cá có tiếng hát khiến con gái một vị quan đem lòng yêu mến dù chưa từng nhìn thấy chàng. Đạo diễn Olivier Dhénin Hữu cho rằng câu chuyện về tình yêu và cái chết này, dù bắt nguồn từ kho tàng truyện kể Việt Nam, vẫn gợi lên những cảm xúc có thể tìm thấy trong nhiều nền văn hóa. Qua hai vở ca kịch, ông mong muốn đưa công chúng Pháp đến gần hơn với một Việt Nam của truyền thuyết, ký ức và đời sống tinh thần mà theo ông vẫn còn ít được biết đến tại Pháp.

Dấu ấn Việt Nam cũng hiện diện trong quá trình hình thành các tác phẩm. Các nghệ sỹ đã làm việc tại Việt Nam, trong khi phục trang được thực hiện tại Việt Nam sau quá trình nhà thiết kế trao đổi với các nghệ sỹ trong nước để tìm hiểu về trang phục truyền thống và lịch sử.

Ông Olivier Dhénin Hữu bày tỏ vui mừng khi 3 năm sau ngày các tác phẩm ra đời, ông có dịp giới thiệu chúng với công chúng Pháp trong khuôn khổ “Chân dung Việt Nam”, đồng thời hy vọng Tuần Sân khấu Việt Nam sẽ tiếp tục được tổ chức trong những năm tới./.