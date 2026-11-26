Đưa giá trị làng nghề lên thị trường số

Từ những cửa hàng dọc phố gốm, hệ thống đại lý đến gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử, phương thức đưa sản phẩm Bát Tràng đến tay người tiêu dùng đang có nhiều thay đổi. Không còn giới hạn trong các kênh phân phối truyền thống, người làm gốm có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về nghề và tiếp cận khách hàng trên khắp cả nước thông qua môi trường số.

Tại Bát Tràng, nhiều nghệ nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã chủ động nắm bắt xu hướng này, từng bước đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng kênh phân phối sản phẩm làng nghề. Ví TikTok Shop như một cửa hàng cần được mở cửa và chăm sóc mỗi ngày, bà Vũ Như Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Vạn An Lộc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ nghệ nhân, doanh nhân Bát Tràng (Hà Nội) cho rằng, kinh doanh trên nền tảng số cũng đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc và duy trì thường xuyên.

Thông qua TikTok Shop, người làm gốm Bát Tràng từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá tinh hoa nghề truyền thống.

Phát triển từ một xưởng gốm nhỏ, Vạn An Lộc hiện có gần 200 người làm việc ở nhiều công đoạn sản xuất, khoảng 100 đại lý trên cả nước và 6 cửa hàng tại Bát Tràng. Bên cạnh các sản phẩm gốm phục vụ không gian tâm linh, thờ cúng, doanh nghiệp từng bước đa dạng hóa sản phẩm với các dòng quà tặng, bình hoa, đồ trang trí và đồ gia dụng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Theo bà Quỳnh, khoảng 5 - 7 năm trước, khi thương hiệu còn nhỏ, việc quảng bá sản phẩm qua truyền hình hay thông qua người nổi tiếng đòi hỏi nguồn lực lớn. Sau khi tham gia một khóa đào tạo về xây dựng kênh, bà bắt đầu sản xuất video ngắn, lấy văn hóa, con người, phong tục và ký ức làng nghề làm chất liệu sáng tạo nội dung. Điều khiến bà Quỳnh bất ngờ là giới trẻ không chỉ quan tâm đến sản phẩm gốm mà còn muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân Bát Tràng. Những câu chuyện bình dị bên lò gốm trở thành nội dung thu hút người xem, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng bằng chính bản sắc làng nghề.

"Việc xây dựng kênh từng bước mang lại hiệu quả kinh doanh. Thương hiệu được nhiều khách hàng biết đến hơn, hoạt động bán hàng tại các đại lý được cải thiện và doanh nghiệp có thêm đơn hàng. Những video quay tại xưởng còn giúp Vạn An Lộc tiếp cận cộng đồng người Việt sinh sống tại Mỹ, châu Âu và nhiều nơi khác" - bà Quỳnh cho hay.

Theo Bộ Công Thương, năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm trước. Báo cáo của YouNet ECI công bố ngày 20/10/2026 cho thấy, tổng giá trị giao dịch trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 411,7 nghìn tỷ đồng, với hơn 436.000 gian hàng phát sinh doanh thu.

Thị trường ngày càng mở rộng, song mức độ cạnh tranh cũng gia tăng. Với hàng thủ công mỹ nghệ, kỹ thuật chế tác, công sức của người thợ và chiều sâu văn hóa là những yếu tố tạo nên giá trị khác biệt của sản phẩm. Bà Hà Thị Vinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội cho rằng, mỗi sản phẩm thủ công là kết quả của quá trình lao động công phu, kết tinh kinh nghiệm và kỹ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nếu chỉ so sánh về giá với hàng hóa sản xuất đại trà, người tiêu dùng khó nhận diện đầy đủ giá trị ấy. Bà Vinh kỳ vọng, thông qua TikTok Shop, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tinh hoa nghề gốm sẽ được truyền tải rộng rãi hơn tới người tiêu dùng, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu Bát Tràng.

Phát triển năng lực kinh doanh số cho cộng đồng làng nghề

Từ kinh nghiệm của những cơ sở tiên phong, bài toán đặt ra là làm thế nào để đông đảo nghệ nhân, hộ kinh doanh tại Bát Tràng có thể tiếp cận và khai thác hiệu quả thương mại điện tử. Theo bà Vinh, dù am hiểu nghề và có thế mạnh về sản phẩm, người làm gốm vẫn gặp không ít rào cản khi tham gia kinh doanh trực tuyến, từ sản xuất video, livestream đến đóng gói, vận chuyển hàng hóa. Điều này đặt ra yêu cầu hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao kỹ năng kinh doanh số, từng bước thích ứng với phương thức phân phối hiện đại.

Những câu chuyện về văn hóa, kỹ thuật chế tác và đời sống làng nghề trở thành chất liệu sáng tạo nội dung số, giúp gốm Bát Tràng tiếp cận đông đảo người tiêu dùng.

Nhằm hỗ trợ cộng đồng làng nghề thích ứng với phương thức kinh doanh mới, từ tháng 7/2026, chương trình “Bát Tràng vươn mình” được triển khai với các hoạt động đào tạo kỹ năng số, quay video, giới thiệu sản phẩm trước ống kính và sáng tạo nội dung. Qua đó, những người thợ vốn quen với bàn xoay, men gốm và lò nung từng bước học cách giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện nghề và tiếp cận khách hàng trên môi trường số.

Cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp nền tảng, chính quyền địa phương cũng chủ động thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tính đến tháng 11/2026, xã Bát Tràng đã phối hợp với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tổ chức 9 phiên livestream bán hàng gốm sứ, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ 30 sản phẩm làng nghề trên các sàn thương mại điện tử. Khoảng 20% hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên tổ chức livestream bán hàng hằng tuần. Một số phiên thu hút hơn 1.000 người theo dõi, đạt doanh thu trên 100 triệu đồng. Toàn xã hiện có 70 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, đều được hỗ trợ tem QR Code truy xuất nguồn gốc.

Tiếp đó, tháng 10/2026, Sở Công Thương Hà Nội cùng các cơ quan liên quan công bố chương trình “Hà Nội vươn mình” hướng tới phát triển năng lực kinh doanh số tại 126 xã, phường. Sự phối hợp này mở thêm cơ hội để các nghệ nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh làng nghề tiếp cận hoạt động đào tạo, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.

Chia sẻ về định hướng hỗ trợ cộng đồng làng nghề, bà Trần Thị Tân - Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược TikTok Shop - cho biết, nền tảng tập trung đào tạo kỹ năng vận hành gian hàng, sản xuất video, livestream, đồng thời kết nối các nhà sáng tạo nội dung với làng nghề nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. “Điều chúng tôi kỳ vọng không chỉ là tăng doanh số, mà là giúp nhiều cơ sở sản xuất và làng nghề có thể phát triển bền vững trong nền kinh tế số”, bà Tân nhấn mạnh.

Từ góc độ hiệp hội, ông Đỗ Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đánh giá việc đưa thương mại điện tử về cấp xã, phường là hướng đi phù hợp nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương.Trong nhiều năm, hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trong khi nhiều địa phương sở hữu sản phẩm đặc trưng nhưng chưa khai thác hiệu quả lợi thế trên môi trường số.

Qua thực tiễn hỗ trợ các địa phương, ông Hưng cho rằng, rào cản lớn nhất không hẳn nằm ở công nghệ hay điều kiện kinh tế mà ở nhận thức của chính quyền, doanh nghiệp và người dân về thương mại điện tử. Có những địa phương dù điều kiện còn khó khăn nhưng phát triển thương mại điện tử khá tốt, trong khi một số nơi gần các trung tâm kinh tế lớn lại chưa tận dụng được lợi thế sẵn có.

Để phát triển thực chất, ông Hưng đề xuất xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực thương mại điện tử cấp xã, phường, gồm các tiêu chí về nhà bán hàng, nhân lực, đơn hàng, logistics, người mua và lực lượng tiếp thị liên kết. Đây sẽ là cơ sở để các địa phương nhận diện điểm mạnh, hạn chế và xác định nhu cầu hỗ trợ phù hợp. "Cùng với đó, việc xây dựng bản đồ số thương mại điện tử sẽ giúp kết nối nhà bán hàng với các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, thanh toán và các dịch vụ hỗ trợ khác, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách và liên kết nguồn lực giữa các địa phương" - ông Hưng nhấn mạnh.

Đối với Bát Tràng, những đề xuất này gợi mở hướng phát triển năng lực kinh doanh số cho cả cộng đồng làng nghề, thay vì chỉ tập trung vào một số gian hàng hay phiên livestream. Trong đó, chính quyền địa phương giữ vai trò kết nối nguồn lực, doanh nghiệp nền tảng hỗ trợ nâng cao kỹ năng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, còn người sản xuất từng bước làm chủ hoạt động kinh doanh.

Sức hút của nội dung số có thể tạo nên những đơn hàng đầu tiên, nhưng chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và năng lực vận hành mới là những yếu tố giữ chân khách hàng lâu dài.