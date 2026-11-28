Trình diễn nghệ thuật pha, thưởng trà tại chương trình. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chương trình tổ chức không gian trình diễn ẩm thực giới thiệu mỳ Quảng, cao lầu, bánh xèo và các loại bánh dân gian. Qua nguyên liệu và cách chế biến từng món, người xem có dịp tìm hiểu tập quán ăn uống và sự giao thoa văn hóa của vùng đất.

Cạnh đó, du khách tham dự có thể thưởng thức các loại đồ uống từ trà, thảo mộc, hoa và trái cây địa phương được pha chế theo phong cách hiện đại.

Ban tổ chức sự kiện cũng giới thiệu chuỗi sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng thủ công truyền thống. Qua hoạt động kết nối giao thương, đại diện khách sạn, khu nghỉ dưỡng có dịp gặp trực tiếp các cơ sở sản xuất và nhà cung ứng để tìm hiểu khả năng hợp tác.

Các cơ sở lưu trú có thể tìm thêm nguồn nguyên liệu, đặc sản và đồ thủ công phù hợp với dịch vụ của mình. Đây cũng là cơ hội để làng nghề và nhà sản xuất địa phương mở rộng đầu ra, đưa sản phẩm đến với du khách ngay tại nơi họ nghỉ lại.

Một gian hàng lồng đèn tham gia quảng bá tại chương trình. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điểm nhấn của chương trình là cách tiếp cận văn hóa không chỉ như một giá trị để trưng bày, giới thiệu, mà còn là chất liệu để sáng tạo sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và kiến tạo trải nghiệm du lịch.

Văn hóa có thể hiện diện trong một món ăn được chế biến từ nguyên liệu địa phương, một thức uống mang hương vị bản địa, một sản phẩm thủ công trong không gian lưu trú hay câu chuyện về vùng đất được truyền tải qua cách phục vụ của nhân viên khách sạn.

Qua đó, khuyến khích các cơ sở lưu trú trở thành không gian lan tỏa văn hóa; doanh nghiệp du lịch là cầu nối đưa giá trị bản địa đến với thị trường; nghệ nhân, làng nghề và cộng đồng địa phương có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị đồng hành và diễn giả tham gia tọa đàm “Từ bản sắc đến sản phẩm - Kết nối điểm chạm văn hóa trong cơ sở lưu trú du lịch”. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dịp này cũng diễn ra tọa đàm “Từ bản sắc đến sản phẩm - Kết nối điểm chạm văn hóa trong cơ sở lưu trú du lịch”. Chuyên gia, doanh nghiệp và các chủ thể văn hóa trao đổi về cách đưa bản sắc địa phương vào kiến trúc, nội thất, thực đơn và phong cách phục vụ.

Theo chuyên gia, một món ăn chế biến từ nguyên liệu địa phương, một sản phẩm thủ công bài trí trong phòng hay câu chuyện về vùng đất do nhân viên khách sạn kể đều có thể giúp du khách hiểu thêm về nơi mình lưu trú.

Chương trình góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển sản phẩm du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, trong đó ẩm thực là một trong những sản phẩm quan trọng.

Gian hàng sản phẩm đặc trưng của xã Quế Phước tham dự chương trình. Ảnh: QUỐC TUẤN