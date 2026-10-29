Đưa tiếng Trung vào trường phổ thông

Lớp tiếng Trung tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Hào hứng

Những buổi học tiếng Trung đầu tiên tại lớp tiếng Trung 1, Trường THCS Nguyễn Tri Phương mở ra nhiều điều thú vị đối với học sinh lớp 6. Từ cách phát âm, những nét chữ Hán đến các câu giao tiếp đơn giản, mỗi bài học đều mang đến những khám phá mới. Không ít em thích thú khi nhận ra những âm, từ từng nghe qua phim ảnh nay được thầy cô hướng dẫn đọc và viết.

Trần Vũ Thiện Nhân, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương chia sẻ, những buổi học đầu tiên tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng đã mang đến cho em niềm vui khi khám phá một ngôn ngữ mới. Em sẽ cố gắng học để có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Trung, đồng thời có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa và con người Trung Quốc.

Trực tiếp giảng dạy lớp tiếng Trung 1, cô Nguyễn Thị Thanh Phương, giảng viên Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cho biết, phần lớn học sinh đăng ký đều yêu thích tiếng Trung từ trước. “Những buổi đầu chủ yếu làm quen với phát âm và một số nét chữ Hán đơn giản nên các em tiếp thu khá nhanh. Một số em đã biết vài câu giao tiếp đơn giản qua phim ảnh nên khi được học lại trong lớp thì rất thích thú”.

Ngoài hướng dẫn các em từng bước làm quen với cách phát âm, nét chữ, bộ thủ và quy tắc viết chữ Hán, trong giờ học, giáo viên còn sử dụng video minh họa để học sinh quan sát, thực hành.

Hướng đến đa ngoại ngữ

Bắt đầu từ tháng 10/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai thí điểm dạy tiếng Trung tại trường THCS Nguyễn Tri Phương và trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế. Trong năm học 2026 - 2027, trường THCS Nguyễn Tri Phương tổ chức hai lớp dành cho 80 học sinh lớp 6; trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế có hai lớp với 61 học sinh lớp 10.

Bà Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương cho biết, tiếng Trung được tổ chức theo chương trình ngoại ngữ 2, với tính chất tự chọn, trên cơ sở nguyện vọng của học sinh và sự đồng thuận của phụ huynh. Việc học không thay thế ngoại ngữ 1, không ảnh hưởng đến các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Hai lớp học được bố trí 3 tiết/tuần, chú trọng phát triển bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và khả năng sử dụng ngôn ngữ trong những tình huống phù hợp với lứa tuổi.

Triển khai môn học mới, các trường đã chuẩn bị phòng học, thiết bị trình chiếu, âm thanh và các điều kiện sử dụng học liệu số. Sự hỗ trợ về đội ngũ giảng viên từ trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giúp các trường bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học ngay từ giai đoạn đầu. Cùng với chương trình trên lớp, các hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ và giao lưu cũng sẽ được tổ chức nhằm tạo thêm môi trường thực hành cho học sinh.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế cho hay, việc lựa chọn hai trường thực hiện thí điểm là bước đi ban đầu trong định hướng tạo thêm lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh có nhu cầu, xây dựng môi trường trường học đa ngoại ngữ, đa văn hóa, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

Theo ông Nguyễn Tân, để một ngoại ngữ mới được triển khai hiệu quả, sự phối hợp giữa ngành giáo dục và cơ sở đào tạo đại học có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong việc bảo đảm giáo viên, chương trình và học liệu. Sau một năm thí điểm, Sở GD&ĐT sẽ cùng trường Đại học Ngoại ngữ và các trường phổ thông đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch phù hợp cho những năm học tiếp theo.