Đưa tiếng nói từ bản làng đến nghị trường

Sau khi tốt nghiệp đại học và trải qua nhiều công việc khác nhau, năm 2021, Lý Hương trở về quê hương Tân Hợp, tham gia công tác Đoàn và hoạt động tại cơ sở. Từ công việc gắn với đời sống cộng đồng, chị từng bước tích lũy kinh nghiệm, hiểu hơn những khó khăn và mong muốn của người dân vùng cao.

Từng đảm nhiệm các vị trí trong công tác Đoàn, HĐND và hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Hợp, Lý Hương có nhiều cơ hội tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Quá trình công tác tại địa phương giúp chị hiểu rõ hơn vấn đề đặt ra trong đời sống và trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Không chỉ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri qua các cuộc gặp gỡ, Lý Hương còn trực tiếp tham gia lao động, chia sẻ công việc cùng bà con. Với chị, những hoạt động gần gũi trong đời sống thường ngày cũng là cơ hội để hiểu hơn khó khăn, nhu cầu và mong muốn của người dân. Trong câu chuyện đời thường bên công việc bóc quế, Lý Hương lắng nghe người dân chia sẻ về sản xuất, đời sống và những vấn đề đang gặp phải. Từ công việc quen thuộc của bà con, chị có thêm cơ hội tìm hiểu thực tế phát triển kinh tế tại địa phương, ghi nhận những mong muốn của người dân về việc làm, thu nhập và điều kiện phát triển sản xuất ngay trên quê hương.

Việc trở thành đại biểu Quốc hội là dấu mốc đặc biệt đối với Lý Hương và quê hương Tân Hợp, khi sau hơn 30 năm, xã có người thứ hai được tín nhiệm đảm nhận trọng trách này. Với chị, niềm tự hào luôn gắn liền với trách nhiệm lắng nghe, tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của người dân và phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan có thẩm quyền. Chị mong muốn những ý kiến xuất phát từ thực tiễn sẽ góp phần xây dựng các chính sách sát với đời sống, đáp ứng mong mỏi của cử tri.

Những ý kiến, tâm tư và nguyện vọng của người dân được Lý Hương ghi chép tỉ mỉ, làm cơ sở phản ánh tiếng nói từ bản làng đến nghị trường. Theo chị, chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đáp ứng được những vấn đề người dân đang gặp phải. Vì vậy, việc lắng nghe, ghi nhận đầy đủ kiến nghị từ cơ sở luôn là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh công việc tại địa phương, Lý Hương dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu các quy định pháp luật để nâng cao kiến thức, tích lũy thêm cơ sở lý luận và thực tiễn. Việc chủ động học hỏi giúp chị có thêm điều kiện nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng chính sách phù hợp với đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao.

Giao thông, an sinh xã hội, phát triển kinh tế và tạo việc làm là những vấn đề được đại biểu Lý Hương quan tâm. Chị mong muốn các chính sách đầu tư được quan tâm đúng mức, tạo điều kiện để người dân vùng cao đi lại thuận lợi, giao thương hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Qua đó, từng bước tháo gỡ khó khăn trong đời sống, giúp đồng bào có thêm điều kiện phát triển.

Từ thực tiễn đời sống của đồng bào vùng cao, Lý Hương mong muốn có thêm những chính sách thiết thực, giúp người dân có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập và phát triển kinh tế ngay tại quê hương. Là người con của dân tộc Dao đỏ, chị luôn trân trọng giá trị văn hóa truyền thống, từ trang phục đến nếp sống cộng đồng. Những giá trị ấy gắn bó với chị trong hành trình trưởng thành và thực hiện trách nhiệm với quê hương.

Từ một người trẻ trở về quê hương công tác sau khi tốt nghiệp đại học đến nữ đại biểu Quốc hội, Lý Hương tiếp tục hành trình gắn trách nhiệm cá nhân với lợi ích cộng đồng. Tại nghị trường, chị chuyển tải tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của cử tri, góp phần đưa những vấn đề từ thực tiễn địa phương vào quá trình xây dựng chính sách. Với chị, mỗi ý kiến được phản ánh không chỉ là trách nhiệm của người đại biểu dân cử mà còn gửi gắm mong muốn về cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào vùng cao.