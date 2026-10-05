Đưa tiếng nói Thái Bình Dương vào trung tâm COP31

Hội nghị tiền COP31 diễn ra tại thành phố Nadi, Cộng hòa Fiji từ ngày 5 đến 8-10, trước thềm Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới.

Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen (trái) và Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu Fiji Lynda Tabuya (phải) tham luận tại Hội nghị tiền COP31 diễn ra tại thành phố Nadi, Cộng hòa Fiji. Ảnh: fijivillage.com

Fiji, Tuvalu và Australia phối hợp tổ chức sự kiện, với sự tham dự của hơn 50 quốc gia cùng hàng nghìn nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và đại diện các tổ chức.

Hội nghị tập trung vào bốn trụ cột: giữ mục tiêu tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C; tăng khả năng tiếp cận nguồn tài chính khí hậu; nâng cao tầm quan trọng của mối liên hệ giữa đại dương và khí hậu; đồng thời tăng tiếng nói và vai trò lãnh đạo của các quốc đảo Thái Bình Dương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu Fiji Lynda Tabuya nhấn mạnh: “Đã đến lúc tiếng nói của Thái Bình Dương được lắng nghe rõ hơn và khu vực này có vị trí thực chất trong các quyết định toàn cầu về khí hậu, thay vì chỉ đứng bên lề”, bà Lynda Tabuya nhấn mạnh.

Thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu, vấn đề được các nước tập trung thảo luận tại Hội nghị tiền COP31. Ảnh: Unsplash

Theo bà Tabuya, Pre-COP31 là cơ hội để các quốc đảo nhỏ đưa những vấn đề cấp thiết của khu vực vào chương trình nghị sự khí hậu toàn cầu, trong đó có bảo vệ đại dương, thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp cận tài chính khí hậu. Fiji cũng muốn thúc đẩy việc đưa mối liên hệ giữa đại dương và khí hậu vào các nội dung đàm phán trước COP31.

Mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5°C có ý nghĩa đặc biệt với các quốc đảo Thái Bình Dương, nơi nhiều cộng đồng đang chịu tác động của nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan dù đóng góp rất ít vào lượng khí nhà kính gây nóng lên toàn cầu.

Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen cho rằng COP31 cần nâng cao tiếng nói của Thái Bình Dương, khu vực chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu nhưng chưa được lắng nghe đầy đủ trong các cuộc đàm phán trước đây.

“Tiếng nói của Thái Bình Dương cần được đặt ở vị trí xứng đáng trong tiến trình này”, ông Chris Bowen nói, đồng thời khẳng định Australia sẽ thúc đẩy để COP31 mang lại những kết quả thiết thực cho khu vực.

Bên cạnh mục tiêu 1,5°C, tài chính khí hậu cũng là vấn đề được các nước trong khu vực đặc biệt quan tâm. Hội nghị kêu gọi các nguồn vốn dành cho thích ứng, tăng khả năng chống chịu và ứng phó với tổn thất, thiệt hại phải được tiếp cận nhanh hơn, công bằng hơn và phù hợp với nhu cầu thực tế của các cộng đồng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng tham gia Pre-COP31 với các cuộc thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe và nhu cầu tăng đầu tư cho các hệ thống y tế có khả năng chống chịu trước khí hậu. Sức khỏe là một trong 10 chủ đề ưu tiên trong chương trình hành động hướng tới COP31.

Pre-COP31 tại Fiji diễn ra đến ngày 8-10. Sau hội nghị, các nước sẽ tiếp tục chuẩn bị cho COP31, dự kiến tổ chức tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 9 đến 20-11.