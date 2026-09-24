Đưa tiếng nói doanh nghiệp vào quá trình kiến tạo chính sách

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: MINH DŨNG)

Thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay cho thấy, bên cạnh những chính sách đã được ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp, vẫn còn những điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thực thi, từ quy định chồng chéo, rào cản pháp lý đến thủ tục hành chính. Nếu chỉ dừng ở việc tiếp nhận và trả lời từng kiến nghị, những bất cập mang tính hệ thống có thể tiếp tục phát sinh.

Từ yêu cầu đó, Đề án "Lắng nghe để kiến tạo" được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng nhằm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 394/TB-VPCP và Nghị quyết số 216/NQ-CP của Chính phủ.

Điểm cốt lõi của Đề án là thúc đẩy hai chuyển đổi từ tư duy "tháo gỡ khó khăn" sang "kiến tạo phát triển", từ "đối thoại" sang "hành động quyết liệt".

Theo đó, Đề án được triển khai trên hai trụ cột. Thứ nhất là tháo gỡ vướng mắc, trong đó Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổ công tác của Đề án sẽ đồng hành, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết những rào cản, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp.

Thứ hai là kiến tạo phát triển, tập trung tiếp nhận các ý tưởng, sáng kiến, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia, từ đó phân tích, tổng hợp để chuyển hóa thành các đề xuất, sáng kiến thể chế trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng cho biết, từ thực tiễn thị trường, một số rào cản pháp lý, quy định chồng chéo và thủ tục hành chính còn làm gia tăng chi phí, thời gian và ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, điểm khác biệt của Đề án là không dừng ở việc xử lý từng trường hợp riêng lẻ, mà hướng tới xây dựng một môi trường thể chế thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, “lắng nghe” phải gắn với hành động, với việc chuyển các phản ánh thực tiễn thành những đề xuất cụ thể đối với từng quy định, nghị định, thông tư. Đề án hướng tới thiết lập một kênh phản hồi thường xuyên, khách quan giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ, qua đó góp phần giúp chính sách được điều chỉnh kịp thời hơn, sát thực tiễn hơn.

Cùng với việc khởi động Đề án, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tập đoàn TH ký thỏa thuận hợp tác, trong đó TH trở thành đối tác sáng lập, đồng hành hỗ trợ vận hành Tổ công tác thường trực và huy động mạng lưới chuyên gia phục vụ Đề án.

Các đại biểu tham dự Chương trình khởi động Đề án "Lắng nghe để kiến tạo". (Ảnh: MINH DŨNG)

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH Ngô Minh Hải cho biết, việc TH tham gia Đề án xuất phát từ mong muốn góp phần tạo dựng một cơ chế để tiếng nói của doanh nghiệp được tiếp nhận có hệ thống, được phân tích trên cơ sở tri thức chuyên gia và quan trọng hơn là được chuyển thành những đề xuất, hành động cụ thể.

Theo ông Ngô Minh Hải, giá trị của Đề án không nằm ở việc tạo thêm một kênh tiếp nhận kiến nghị, mà ở khả năng từ những khó khăn cụ thể của doanh nghiệp nhận diện được các điểm nghẽn có tính hệ thống, từ đó đề xuất những thay đổi về thể chế.

Để Đề án phát huy hiệu quả, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng cần sự phối hợp của các cơ quan hoạch định chính sách, các bộ, ngành và mạng lưới chuyên gia kinh tế, pháp lý. Tổ công tác của VCCI đã được hình thành và vận hành từ tháng 7/2026 sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cam kết tổ chức hoạt động theo hướng khách quan, minh bạch, chuyên nghiệp và theo sát đến cùng quá trình xử lý các vấn đề được phản ánh.

Việc khởi động Đề án vì vậy được kỳ vọng mở thêm một kênh kết nối thực chất giữa doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách. Những vướng mắc sẽ được theo dõi đến cùng, còn sáng kiến từ thị trường được chắt lọc để trở thành nguồn đầu vào cho quá trình hoàn thiện thể chế...