Nghiên cứu luật gắn với điều kiện cơ sở

Sau 27 ngày làm việc, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đây là kỳ họp có khối lượng công tác lập pháp lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ, với 38 luật, 18 nghị quyết được thông qua; Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang dự Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Trước kỳ họp, các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dành nhiều thời gian nghiên cứu các dự án luật, không chỉ xem xét quy định pháp lý mà còn cân nhắc khả năng thực thi tại địa phương. Nội dung thảo luận của Đoàn trải rộng trên nhiều lĩnh vực: đất đai, nhà ở, đầu tư, ngân sách, y tế, an sinh xã hội, văn hóa, du lịch, chuyển đổi số, điện lực và bảo đảm quyền công dân.

Với nhóm luật sửa đổi để phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đoàn thống nhất quan điểm: phải phân định rõ thẩm quyền, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống trách nhiệm. Các đại biểu cho rằng khi giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã, cần tính toán đồng bộ về nhân lực, kinh phí, dữ liệu và hạ tầng thực hiện. Thủ tục hành chính cần được cải cách theo hướng thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, nhất là ở các xã miền núi, biên giới và địa bàn đặc biệt khó khăn.

Để ý kiến tại nghị trường có sức thuyết phục, Đoàn đặt công tác khảo sát thực tế lên hàng đầu. Trước khi góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Đoàn trực tiếp khảo sát chính sách đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, Đoàn ghi nhận cụ thể những vướng mắc về quỹ đất, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, cũng như bất cập trong hồ sơ và ranh giới sử dụng đất.

Đoàn cũng khảo sát việc sắp xếp, nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập trong mô hình chính quyền hai cấp; tìm hiểu hoạt động của y tế cơ sở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã và tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Những số liệu thực tế này là cơ sở để các đại biểu đề xuất hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý, tổ chức cung ứng dịch vụ công và bảo đảm nguồn lực thực thi. Những bất cập chưa thể xử lý ngay bằng việc sửa luật được Đoàn tổng hợp đầy đủ, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét trong công tác điều hành và giám sát.

Kiến nghị nguồn lực cho vùng khó khăn

Một nội dung có ý nghĩa thiết thực với Tuyên Quang là Nghị quyết số 46/2026/QH16, được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ Nhất, về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, trên cơ sở hợp nhất bốn chương trình mục tiêu quốc gia. Từ thực tế triển khai các chương trình giai đoạn trước, vốn còn vướng về thủ tục, lồng ghép nguồn lực và năng lực tổ chức ở cơ sở, Đoàn kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành hướng dẫn đồng bộ, phân cấp rõ trách nhiệm và bảo đảm nguồn vốn kịp thời, không để chính sách dành cho người dân bị gián đoạn.

Khi thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách và đầu tư công, các đại biểu phản ánh sát yêu cầu phát triển của tỉnh và vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Trọng tâm là các giải pháp kết nối hạ tầng giao thông, liên kết kinh tế vùng; phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế rừng, công nghiệp chế biến, du lịch và kinh tế cửa khẩu.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang chủ trì phiên thảo luận tại tổ 14.

Đoàn cũng đề nghị bổ sung nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, nhất là điều kiện hoạt động của hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị giải quyết đồng bộ chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã, việc bố trí nhân lực chuyên môn và kinh phí vận hành bộ máy sau phân cấp.

Đồng chí Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang cho biết: Thông tin từ cơ sở giúp đại biểu xác định đúng trọng tâm để phát biểu; sau mỗi kỳ họp, Đoàn tiếp tục theo dõi việc tiếp thu, hướng dẫn của các bộ, ngành để nghị quyết, chính sách đi vào đời sống Nhân dân.

Đổi mới tiếp xúc cử tri

Tuyên Quang có địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, biên giới nên việc tạo điều kiện để người dân gặp gỡ, nêu ý kiến với đại biểu Quốc hội luôn được Đoàn chú trọng. Thời gian qua, Đoàn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng kết hợp trực tiếp và trực tuyến, mở rộng tổ chức theo cụm xã và ưu tiên các địa bàn khó khăn.

Từ đầu năm 2026, Đoàn đã phối hợp tổ chức 3 đợt tiếp xúc cử tri. Riêng 2 đợt sau Kỳ họp thứ Nhất và trước Kỳ họp thứ Hai thu hút gần 11.000 lượt cử tri tham dự, tổng hợp 79 ý kiến, kiến nghị gửi tới các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và của tỉnh.

Chất lượng ý kiến cử tri ngày càng cụ thể, đi thẳng vào những vấn đề dân sinh bức thiết. Qua các cuộc tiếp xúc tại cụm xã Sơn Dương - Minh Thanh - Tân Trào hay khu vực Hoàng Su Phì, Xín Mần, cử tri phản ánh về giao thông kết nối, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách dân tộc, đầu tư trường lớp, trạm y tế, phủ sóng viễn thông. Đặc biệt, nhiều ý kiến nêu việc bố trí cán bộ, công chức và điều kiện làm việc khi khối lượng nhiệm vụ chuyển về cấp xã ngày càng lớn.

Anh Hoàng Văn Xoan, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, xã Tân Trào chia sẻ: “Bà con rất phấn khởi khi các đại biểu Quốc hội về tận cụm xã lắng nghe ý kiến. Những kiến nghị của người dân về hạ tầng giao thông nông thôn, chính sách đất đai hay chế độ cho cán bộ cơ sở đều được các đại biểu trao đổi thẳng thắn, giải thích thấu đáo ngay tại hội nghị và ghi chép đầy đủ để chuyển tới các cấp giải quyết”.

Không dừng ở việc tiếp nhận và chuyển kiến nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh phân biệt rõ giữa việc cơ quan chức năng đã “trả lời” với việc vấn đề đã được “giải quyết trên thực tế”. Với những nội dung cần thực hiện theo lộ trình, Đoàn kiên trì theo dõi, đôn đốc, yêu cầu làm rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và các nút thắt cần tháo gỡ.

Trách nhiệm của người đại biểu dân cử không chỉ là phản ánh trung thực, đúng địa chỉ mà còn phải theo đuổi vấn đề đến cùng, để cử tri thấy ý kiến của mình được lắng nghe và chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.