Đưa tiếng nói công nhân Cần Thơ đến nghị trường Quốc hội

Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI và một số hoạt động của Đoàn sau kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Với chủ đề “Nghe đoàn viên, người lao động nói”, sự kiện thu hút 100 cử tri đại diện cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ham dự. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố từ sau Kỳ họp thứ nhất. Đoàn ghi nhận 7 ý kiến, nội dung chủ yếu về chính sách nhà ở xã hội và thiết chế phục vụ công nhân, người lao động; rà soát, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với điều kiện thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng với đó là đề xuất về cơ chế tự chủ tài chính và bảo đảm chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động ngành y tế; bảo đảm an toàn giao thông tại khu công nghiệp và hoàn thiện chính sách an toàn, vệ sinh lao động…

Cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến nhu cầu nhà ở cho công nhân. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Cử tri Trần Công Thoại, Công đoàn cơ sở Công ty Bê tông Hamaco – Hậu Giang đề nghị các cơ quan có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu, phân luồng giao thông và đầu tư, nâng cấp hạ tầng tại các khu công nghiệp, nhất là khu vực có đông công nhân đi làm ca. Các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo hướng phân loại thiết bị theo mức độ rủi ro, nâng cao chất lượng kiểm định, bổ sung nguy cơ và bệnh nghề nghiệp mới phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động, phù hợp thực tiễn sản xuất.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ, báo cáo các vấn đề nổi bật đoàn viên, người lao động quan tâm. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Cử tri Nguyễn Hồng Thảo, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TKG Taekwang Cần Thơ kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá phù hợp với thu nhập công nhân, phổ biến thông tin rộng rãi về đối tượng, chính sách và đơn giản hóa thủ tục, mở rộng khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi. Các cấp, ngành quan tâm đầu tư nhà trẻ, cơ sở giữ trẻ và các thiết chế văn hóa, thể thao tại khu công nghiệp, tạo điều kiện để công nhân an cư, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến nhu cầu nhà ở cho công nhân. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Từ thực tiễn hoạt động công đoàn và vấn đề người lao động đang quan tâm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở xã hội và an sinh cho người lao động; tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật lao động. Các bên liên quan quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với giá bán, giá cho thuê phù hợp thu nhập; gắn với phát triển nhà trẻ, trường học và các dịch vụ thiết yếu tại khu vực tập trung đông công nhân, giúp người lao động an tâm làm việc, ổn định cuộc sống; quan tâm quy hoạch và bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp...

Ông Trần Khánh Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, trả lời các kiến nghị liên quan đến nhà ở cho công nhân, người lao động. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Trần Khánh Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thông tin: Tổng chỉ tiêu nhà ở xã hội Cần Thơ được giao đến giai đoạn 2030 là 16.900 căn. Riêng năm 2026 phải hoàn thành 3.000 căn, tính đến tháng 9/2026, thành phố đã hoàn thành 4.537 căn. Sở Xây dựng cũng thông tin cụ thể 13 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định hiện hành.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI và một số hoạt động của Đoàn sau kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đối với vấn đề nhà ở xã hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Đào Chí Nghĩa cho rằng Sở Xây dựng cần định kỳ có thông tin cho Liên đoàn Lao động thành phố để đơn vị có thông tin chính thức và rộng rãi về công đoàn cơ sở để phổ biến cho công nhân, người lao động. Liên đoàn lao động thành phố kết nối thường xuyên với ngành xây dựng, Ngân hàng Chính sách xã hội để nắm các dự án xây dựng nhà ở xã hội, các chính sách hỗ trợ để cung cấp thông tin về công đoàn cơ sở, đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động.

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, trả lời các kiến nghị liên quan chính sách tiền lương. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Liên quan đến an toàn giao thông ở khu công nghiệp Tân Phú Thạnh ra Quốc lộ 1A, Sở Xây dựng thông tin, tháng 6 vừa qua, Sở đã có Quyết định phê duyệt dự án sửa chữa, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, hệ thống biển báo, vạch sơn tại các nút giao thông ở tỉnh, trong đó có khu vực cử tri phản ánh. Trước mắt, Sở phối hợp với Cảnh sát giao thông, các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi hỗ trợ điều tiết giao thông an toàn ở khu vực này, nhất là trong giờ cao điểm. Đoàn đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp cùng các đơn vị liên quan rà soát về an toàn giao thông, xác định “điểm đen” và có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Công đoàn các cấp tiếp thục phát huy tốt vai trò đại diện cho tiếng nói người lao động kịp thời lắng nghe, ghi nhận, đưa tiếng nói người lao động đến các cấp, cơ quan thẩm quyền kịp thời tiếp thu, giải quyết...

Liên đoàn lao động thành phố tặng 75 phần quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tặng 75 phần quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.