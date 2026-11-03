Đưa tiếng Anh vào giờ học Lịch sử và Địa lý ở trường tiểu học

Cô trò Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội trao đổi bài tại chuyên đề.

Tích hợp tiếng Anh qua bài học Địa lý

NGƯT ThS. Đào Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, giáo viên nhà trường vừa tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cấp Tiểu học, THCS, THPT tư thục tháng 10/2026. Chuyên đề với chủ đề “Mở rộng không gian sử dụng tiếng Anh thông qua hoạt động dạy học môn Lịch sử và Địa lý”.

Dự chuyên đề có bà Nguyễn Thị Diệp Hồng, Trưởng phòng Giáo dục tư thục có yếu tố nước ngoài (Sở GD&ĐT Hà Nội). Chương trình còn có hơn 130 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên các trường tư thục trên địa bàn thành phố tham dự trực tiếp và đại diện hơn 100 điểm cầu trực tuyến.

Đây là hoạt động được triển khai theo kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của Phòng Giáo dục tư thục có yếu tố nước ngoài (Sở GD&ĐT Hà Nội), nhằm trao đổi kinh nghiệm, mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh trong các môn học.

Quang cảnh tiết học của cô trò Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội.

Tại lớp 4A10, trong tiết học Bài 22: Thiên nhiên vùng Nam Bộ, cô giáo Bùi Thùy Trang cùng 31 học sinh tìm hiểu vị trí địa lý, các vùng, quốc gia và vùng biển tiếp giáp với Nam Bộ; xác định điểm cực Nam của Tổ quốc tại Mũi Cà Mau và nhận biết một số đặc điểm tự nhiên tiêu biểu của vùng.

Điểm nhấn của tiết học là việc tích hợp kiến thức Địa lý với hoạt động học tiếng Anh theo mô hình CLIL (Content and Language Integrated Learning). Thay vì chỉ tiếp cận nội dung bằng tiếng Việt, học sinh được làm quen với thuật ngữ, từ vựng và cấu trúc tiếng Anh gắn với kiến thức bài học.

Là người trực tiếp giảng dạy, cô giáo Bùi Thùy Trang cho biết, cách tiếp cận này giúp học sinh vừa tiếp thu kiến thức môn học, vừa có cơ hội thực hành tiếng Anh trong những ngữ cảnh cụ thể. Qua đó, các em từng bước hình thành khả năng sử dụng ngoại ngữ để tìm hiểu, diễn đạt và trao đổi về những nội dung đã học.

Cô trò Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội trao đổi bài tại chuyên đề.

Trong tiết học, sau khi nắm được kiến thức về đặc điểm, vị trí địa lý bằng tiếng Việt, học sinh được giáo viên hướng dẫn chuyển tải nội dung sang tiếng Anh thông qua thẻ từ vựng, hoạt động theo cặp và làm việc nhóm. Các em còn thực hành tình huống giới thiệu vị trí địa lý, đặc điểm vùng miền với bạn bè quốc tế tại một hội trại.

Từ những từ vựng và cấu trúc câu được cung cấp, học sinh chủ động đặt câu hỏi, giới thiệu địa danh, trình bày thông tin bằng tiếng Anh. Nhờ đó, kiến thức Địa lý không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ mà còn trở thành chất liệu để các em rèn luyện khả năng giao tiếp, diễn đạt và vận dụng ngôn ngữ vào tình huống thực tế.

Đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên các trường tư thục trên địa bàn thành phố tham dự trực tiếp và đại diện hơn 100 điểm cầu trực tuyến.

Cách tổ chức này góp phần cụ thể hóa định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được đề cập tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Công nghệ số hỗ trợ học sinh khám phá kiến thức

Bên cạnh hoạt động tương tác trực tiếp, tiết học còn ứng dụng nền tảng ThingLink trên thiết bị iPad. Thông qua hình ảnh, video và tư liệu trực quan, học sinh chủ động khám phá nội dung bài học, quan sát thiên nhiên vùng Nam Bộ từ nhiều góc độ.

Việc kết hợp học liệu số với hoạt động trên lớp giúp kiến thức trở nên sinh động, tạo thêm cơ hội để học sinh tự tìm hiểu và tương tác. Công nghệ không chỉ được sử dụng như phương tiện trình chiếu mà còn hỗ trợ quá trình khám phá, tiếp nhận kiến thức và phát triển năng lực số của học sinh.

Sau tiết dạy thực hành minh họa, các đại biểu tham gia trao đổi, chia sẻ về phương pháp CLIL cùng TS. Nguyễn Thị Hương Lan, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

NGƯT ThS. Đào Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội chia sẻ tại chương trình.

Đánh giá về chuyên đề, NGƯT ThS. Đào Thị Thủy cho rằng, việc tích hợp ngôn ngữ và phát triển năng lực số trong các tiết dạy mở ra cách tiếp cận mới, giúp học sinh chủ động hơn trong học tập. Các em có cơ hội sử dụng tiếng Anh để trình bày kiến thức ở nhiều môn học, từng bước hình thành sự tự tin trong giao tiếp và diễn đạt.

Theo bà Đào Thị Thủy, tiết học là một trong những hoạt động thể hiện định hướng tích hợp ngôn ngữ theo mô hình CLIL và phát triển năng lực số mà nhà trường triển khai trong hơn một năm qua. Qua đó, giáo viên từng bước đổi mới phương pháp, cập nhật học liệu và tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực của học sinh.

Mở rộng không gian sử dụng tiếng Anh trong các môn học không chỉ tạo thêm môi trường thực hành ngoại ngữ mà còn giúp học sinh tiếp cận kiến thức liên môn, gắn việc học với những tình huống gần gũi trong cuộc sống. Đây cũng là hướng đi góp phần nâng cao chất lượng dạy học, chuẩn bị cho học sinh khả năng thích ứng và hội nhập trong bối cảnh mới.