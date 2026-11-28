TS. Phan Thị Thuỳ Linh

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức trong nhà trường, là nền tảng để học sinh tiếp thu kiến thức, diễn đạt suy nghĩ và tiếp nối những giá trị làm nên hồn cốt dân tộc. Trên nền tảng ấy, tiếng Anh giúp các em tự tin giao lưu quốc tế và tiếp cận tri thức thế giới.

Thực hiện Đề án 2371 trước hết là bảo đảm mọi học sinh được học tốt môn Tiếng Anh và có cơ hội sử dụng tiếng Anh hằng ngày. Riêng việc dạy Toán, Khoa học hay các môn khác bằng tiếng Anh cần tiến hành từng bước ở những trường đủ điều kiện. Ngay từ khi chọn lớp cho con, phụ huynh cần biết nhà trường đã chuẩn bị giáo viên ra sao và khi chuyển cấp, con có thể học tiếp ở đâu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Chỉ hơn hai tháng sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Quyết định số 2371/QĐ-TTg, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì xây dựng Đề án, sau đóban hành các văn bản hướng dẫn, để các địa phương, nhà trường có căn cứ triển khai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Tiếng Việt là nền tảng, tiếng Anh là phương tiện

Theo Điều 11 Luật Giáo dục, tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ chính thức dùng trong cơ sở giáo dục. Cũng chính điều luật ấy giao Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài - căn cứ để sau đó có Nghị định 222/2025/NĐ-CP. Bằng tiếng Việt, học sinh hiểu bài, nói ra được lập luận của mình và viết điều mình suy nghĩ. Qua một câu ca dao, một trang văn, các em hiểu thêm cách nghĩ, cách sống của bao thế hệ người Việt. Đó cũng là cách nhà trường góp phần gìn giữ và trao truyền hồn cốt dân tộc.

Toàn cảnh phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Nghị quyết 71-NQ/TW xác định chủ trương từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thực hiện tinh thần ấy đòi hỏi một lộ trình được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những bài học từ các đề án ngoại ngữ trước đây cần được tính đến khi lựa chọn bước đi hôm nay, bởi thành quả sau cùng của Đề án phải thể hiện ở điều từng học sinh có thể làm được bằng tiếng Anh.

TS. Phan Thị Thuỳ Linh - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Tiếng Anh, trong Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, là một phương tiện giúp các em tiếp cận tri thức thế giới, từ việc tự đọc một tài liệu khoa học đến trao đổi với thầy cô, bạn bè quốc tế về điều vừa học. Khi trưởng thành, các em có thể dùng tiếng Anh để làm việc, hội nhập và giao lưu, hợp tác với đối tác nước ngoài. Tiếng Việt để các em hiểu mình là ai; tiếng Anh để các em bước ra thế giới. Hai ngôn ngữ ấy bổ sung cho nhau, không thay thế nhau.

Việc trước hết ở mọi trường, là nâng cao chất lượng từng giờ tiếng Anh để học sinh được rèn cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và có dịp thường xuyên dùng tiếng Anh để trao đổi với thầy cô, bạn bè. Riêng việc dùng tiếng Anh để dạy một số nội dung của môn Toán, môn Khoa học hay các môn khác thì triển khai từng bước, chỉ bắt đầu ở những trường có đủ điều kiện, tức là có giáo viên đủ năng lực dạy môn học bằng tiếng Anh và có học liệu phù hợp để học sinh hiểu bài, nắm vững kiến thức. Theo Nghị định 222/2025/NĐ-CP, việc học bằng tiếng nước ngoài dựa trên cơ sở tự nguyện của người học. Với những trường còn khó khăn, địa phương cần chuẩn bị đội ngũ và học liệu ngay từ đầu để học sinh ở đó cũng có cơ hội lựa chọn.

Các đại biểu dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Một giờ tiếng Anh ở Huổi Luông

Vì sao phải đi từng bước? Câu trả lời có ở một lớp học vùng biên. Trong phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam tháng 12/2025, học sinh khối 3 Trường Tiểu học Huổi Luông học tiếng Anh trong nhà ăn. Trường thiếu giáo viên chuyên trách nên cô Hoàng Thị Tưới từ trường trung học cơ sở sang dạy hỗ trợ. Thời gian của cô có hạn, cả khối phải học chung và nhà ăn mới đủ chỗ. Cô Tưới cho biết lớp quá đông khiến cô khó theo sát từng em. Phần lớn học sinh ở đây là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều em vẫn đang học củng cố tiếng Việt khi bắt đầu học tiếng Anh.

Trong hai năm qua, 4.000 học sinh tại Mù Cang Chải đã được học tiếng Anh thông chương trình iLINK của iSMART - Ảnh: VGP/LN

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gần như toàn bộ học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 trên cả nước đã được học tiếng Anh. Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận của ngành giáo dục. Ngày 27/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Đối với giáo dục phổ thông, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Với một trường từng phải ghép cả khối 3 như Huổi Luông, chuẩn bị cho mục tiêu ấy bắt đầu từ một việc rất cụ thể. Khi lớp 1, lớp 2 cũng có giờ tiếng Anh, ai sẽ dạy các em?

Tìm người đứng lớp và hỗ trợ người đang dạy

Tại buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội tháng 7/2026, đại diện xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, cho biết toàn xã có 21 giáo viên tiếng Anh nhưng vẫn còn bốn trường, mỗi trường thiếu một người. Cũng tại buổi làm việc này, xã đề xuất cử giáo viên một số môn khoa học tự nhiên đi tập huấn dạy song ngữ. Hôm sau, đại diện UBND tỉnh Lào Cai cho biết tỉnh còn biên chế nhưng thiếu người ứng tuyển, trong đó có giáo viên tiếng Anh. Với những trường muốn dạy một số môn bằng tiếng Anh, tỉnh còn thiếu học liệu và cần hướng dẫn cách tính giờ dạy cho giáo viên.

Ở Mậu A, hai việc phải lo cùng lúc. Để có thêm người đứng lớp, địa phương cần cho các trường sư phạm biết trường nào cần giáo viên, cần ở cấp học nào và vào năm học nào. Ở nơi còn biên chế mà khó tuyển, điều kiện làm việc và sinh hoạt cũng quyết định người tốt nghiệp có về nhận việc và ở lại với trường hay không. Còn với giáo viên đang đứng lớp, khó khăn lại nằm ngay trong bài dạy. Một em chưa giải thích được kết quả thí nghiệm có thể đã hiểu bài nhưng còn thiếu từ để diễn đạt. Giáo viên cần nhận ra em đang vướng ở đâu để giúp cho đúng.

Về cách tổ chức hỗ trợ học sinh, kinh nghiệm của Trường Tiểu học New Town ở Singapore đáng chú ý ở cách bố trí người và thời gian. Những em lớp 1, lớp 2 được xác định cần hỗ trợ thêm về tiếng Anh được học 30 phút mỗi ngày, theo nhóm tối đa 10 em, với giáo viên đã được đào tạo riêng cho chương trình. Khi lập kế hoạch năm học, các trường phổ thông ở Việt Nam cũng có thể bắt đầu từ những học sinh cần giúp đỡ, phân công giáo viên phụ trách và dành thời gian đều đặn trong thời khóa biểu để các em được luyện tập.

Mở lớp ở tiểu học phải tính đến nơi học tiếp theo

Nhà trường có thể sắp xếp giờ học, phân công người dạy. Nhưng khi phụ huynh chọn cho con học Toán, Khoa học bằng tiếng Anh ở tiểu học, có một câu hỏi mà riêng nhà trường khó trả lời. Lên lớp 6, con sẽ học tiếp ở đâu? TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đề án 5695 về dạy Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp từ năm 2014. Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 - 2027, một trong các điều kiện để mở lớp 6 của chương trình này là địa phương đã tổ chức dạy chương trình ở tiểu học. Gia đình có thể đăng ký chương trình tích hợp song song với đăng ký chương trình đại trà.

Hiệu quả chính sách cần được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể. Nguồn: baochinhphu.vn

Malaysia tính đến việc chuyển cấp ngay trong cách tổ chức Chương trình Song ngữ (DLP). Để mở lớp dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh, trường phải đáp ứng các điều kiện về giáo viên, nguồn lực và sự đồng thuận của phụ huynh. Hằng năm, cơ quan giáo dục cấp huyện của Malaysia cập nhật danh sách trường trung học tiếp nhận học sinh tương ứng với từng trường tiểu học. Nhờ đó, địa phương biết nơi nào có thể dạy tiếp trước khi các em chuyển cấp.

Ở Việt Nam, Nghị định 222/2025/NĐ-CP quy định việc học bằng tiếng nước ngoài trên cơ sở tự nguyện. Nghị định còn đặt trách nhiệm lên giáo viên: thầy cô phải theo dõi khả năng tiếp thu của học sinh và chủ động đề nghị chuyển các em sang lớp học bằng tiếng Việt nếu cần. Với những em muốn học tiếp, địa phương nên tính ngay khi xem xét đề án của trường tiểu học xem trường trung học cơ sở nào có giáo viên dạy tiếp môn đó và có thể nhận bao nhiêu em. Nếu chưa có trường tiếp nhận, cần chuẩn bị giáo viên và chỗ học kịp cho lứa đầu tiên lên lớp 6. Đó là thông tin gia đình cần có ngay từ khi lựa chọn cho con.

Năm kiến nghị từ thực tiễn lớp học

Việc chuẩn bị cho một lứa học sinh lên lớp 6 hay tìm giáo viên cho một điểm trường vùng cao đều đòi hỏi những quyết định từ trước khi năm học bắt đầu. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương tạo hành lang pháp lý cho Đề án, từ Nghị định 222/2025/NĐ-CP đến Thông tư 94/2026/TT-BGDĐT; đó là nền tảng rất đáng ghi nhận. Với tinh thần đồng hành cùng Chính phủ và ngành giáo dục, từ thực tiễn khảo sát, tôi xin góp năm kiến nghị về cách thực hiện Đề án.

Thứ nhất,dành thời gian thực hành tại trường trong mỗi khóa bồi dưỡng giáo viên. Giáo viên tiếng Anh cần biết cách tổ chức giờ học để cả những em còn ngại nói cũng được thực hành. Với giáo viên dạy Khoa học bằng tiếng Anh, một buổi bồi dưỡng có thể bắt đầu từ chính bài thí nghiệm sắp dạy. Giáo viên bộ môn cùng giáo viên tiếng Anh chuẩn bị bài, chọn những từ học sinh cần dùng để mô tả kết quả. Đồng nghiệp và giảng viên sư phạm dự giờ, góp ý từ những chỗ học sinh còn vướng. Thời gian soạn, dạy thử và điều chỉnh bài như vậy cần được tính vào khóa bồi dưỡng.

Các bạn học sinh 2 ngôi trường trải nghiệm phương pháp học tập mới, kết nối trực tuyến với giáo viên nước ngoài.

Thứ hai,mỗi trường cần một lộ trình phù hợp với điều kiện của mình. Đây chính là tinh thần “từng bước, ở những nơi có điều kiện”. Nơi đủ giáo viên, học liệu và có phương án cho học sinh học tiếp khi chuyển cấp có thể đi trước trong việc dạy một số môn bằng tiếng Anh. Đi sau không có nghĩa là bị bỏ lại: với trường còn thiếu người dạy đủ các tiết tiếng Anh theo chương trình, kế hoạch của địa phương phải nói rõ năm học nào trường được bổ sung giáo viên, ai phụ trách trong thời gian chờ và khi nào rà soát lại. Có thời hạn rõ ràng, nhà trường mới chủ động xếp lớp và phụ huynh mới biết con mình sẽ được học ra sao.

Thứ ba, bố trí kinh phí theo những việc từng trường cần làm. Quyết định 2371/QĐ-TTg xác định các nguồn kinh phí thực hiện Đề án và giao UBND cấp tỉnh hằng năm bố trí ngân sách địa phương căn cứ vào nhu cầu và kế hoạch triển khai. Quyết định chưa ấn định tổng mức kinh phí cho toàn Đề án. Để địa phương có căn cứ lập dự toán, rất đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ mức kinh phí tối thiểu cho từng giai đoạn, hướng dẫn áp dụng định mức chi và xác định những nhiệm vụ có thể bố trí kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Một bước đi đáng ghi nhận là Nghị định 387/2026/NĐ-CP đã quy định nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên dạy một số môn bằng tiếng Anh.

Buổi học đầy hào hứng của các em học sinh tại trường Tiểu học An Dương. Nguồn: vtv.vn

Ngân sách nhà nước cần bảo đảm điều kiện để mọi học sinh được học môn Tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông. Trường phổ thông công lập tổ chức dạy môn khác bằng tiếng Anh có thể thu học phí theo Nghị định 222/2025/NĐ-CP., nhưng phải theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, lấy thu bù chi và có sự đồng thuận của người học, mức thu theo quy định của HĐND cấp tỉnh. Khi huy động thêm đóng góp, nhà trường cần công khai khoản thu và cách sử dụng để phụ huynh có thể theo dõi.

Vững tiếng Việt để giữ cội nguồn, giỏi tiếng Anh để vươn ra thế giới, và đi từng bước chắc chắn để thu hẹp dần khoảng cách về cơ hội học tiếng Anh giữa học sinh các vùng miền: đó là cách một chủ trương lớn trở thành cơ hội thật sự cho mỗi học sinh Việt Nam.

Thứ tư, căn cứ vào sự tiến bộ của học sinh để quyết định mở rộng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành Thông tư 94/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 19/12/2026, quy định việc nhà trường tự đánh giá mức độ triển khai Đề án. Bên cạnh số trường đạt từng mức độ, điểm thi và chứng chỉ, quyết định mở rộng cần dựa vào ba kết quả. Học sinh có nghe hiểu, trao đổi và tự trình bày ý kiến bằng tiếng Anh tốt hơn trước không? Khi học một môn bằng tiếng Anh, các em có nắm được kiến thức và biết vận dụng không? Và những học sinh ít có cơ hội dùng tiếng Anh có đang dần bắt kịp các bạn?

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Thứ năm,chọn học liệu số và công cụ trí tuệ nhân tạo từ nhu cầu của lớp học. Nghị quyết 71-NQ/TW yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong dạy và học tiếng Anh. Chẳng hạn, các trường ở Mậu A còn thiếu học liệu số dùng chung, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Trước khi mua một phần mềm luyện nói cho nhiều trường, nên để giáo viên dùng thử với chính học sinh của mình. Qua một bài luyện, thầy cô có thể xem mỗi em có thêm lượt nói hay không và lời góp ý của phần mềm có giúp em nói tốt hơn ở lần sau không. Giáo viên cần được hướng dẫn kiểm tra độ chính xác của phản hồi. Nhà trường phải bảo vệ dữ liệu học sinh và có bài luyện dùng được ngay tại lớp cho những nơi thiếu thiết bị, đường truyền.

Để cùng Chính phủ theo dõi năm việc ấy, Quốc hội cần biết những gì đã thay đổi ở trường. Tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo tháng 7/2026, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội ghi nhận nỗ lực của Bộ trong triển khai Đề án, đồng thời trao đổi để các báo cáo tới đây phản ánh rõ hơn những thay đổi ở nhà trường. Theo khoản 1 Điều 105 Luật Giáo dục, Chính phủ hằng năm báo cáo Quốc hội về hoạt động giáo dục và việc thực hiện ngân sách giáo dục. Trong báo cáo này, rất mong Chính phủ làm rõ kinh phí của Đề án đã được sử dụng ra sao, học sinh tiến bộ thế nào và những địa bàn, nhóm học sinh nào còn cần hỗ trợ. Với những vướng mắc kéo dài, báo cáo nên chỉ rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn khắc phục, để Quốc hội cùng Chính phủ tháo gỡ kịp thời.

Trở lại với giờ tiếng Anh trong nhà ăn ở Huổi Luông. Với cô giáo từng phải dạy chung cả khối 3, một thay đổi đáng kể sẽ là có đủ thời gian nghe từng em nói và giúp em khi còn lúng túng. Còn với một em nhỏ ở Huổi Luông, bước tiến có thể là lần đầu em kể được bằng tiếng Anh câu chuyện của bản mình cho một người bạn ở phương xa. Câu chuyện vẫn là của bản em, của quê hương em; tiếng Anh giúp câu chuyện ấy đi xa hơn. Bảo đảm cho những em có ít cơ hội nhất cũng đạt được bước tiến ấy là thước đo thành công của Đề án.

Vững tiếng Việt để giữ cội nguồn, giỏi tiếng Anh để vươn ra thế giới, và đi từng bước chắc chắn để thu hẹp dần khoảng cách về cơ hội học tiếng Anh giữa học sinh các vùng miền: đó là cách một chủ trương lớn trở thành cơ hội thật sự cho mỗi học sinh Việt Nam.